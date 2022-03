Fantastični zlati slovenski orli: kaj takega v skokih še nismo videli!

Slovenski skakalci so poleteli do krstne zlate medalje na ekipni tekmi.

Foto: SZS

Zgodovinski dan slovenskega moškega skakanja. Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc, ki je v soboto postal podprvak na posamični tekmi, in Anže Lanišek so na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu poleteli do krstne slovenske zlate medalje na moštveni preizkušnji. Ob tem so spisali še eno posebno poglavje v zgodovini smučarskih skokih. Zmagali so z najvišjo razliko, od kar so ekipne tekme na svetovnih prvenstvih v poletih. Srebrne Nemce so preskočili za kar 128 točk. Bronasti so postali gostitelji Norvežani.

Tako suverene zmage na ekipnih tekmah v smučarskih skokih še nismo doživeli. Slovenska skakalna flota je spisala poezijo. Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so bili pri obeh poletih izvrstni, oddelali svojo nalogo brez napak, kar je bila osnova za zgodovinski dosežek.

Pred šestimi leti so denimo Norvežani na letalnici na Kulmu slavili zlato medaljo s 110,4 točke razlike pred gostitelji Avstrijci. Izbranci Roberta Hrgote so naredili še korak višje. Druge Nemce so premagali za 128, bronaste Norvežane 151,9 točke. Pokazatelj, kako suvereni so bili naši skakalci.

Timi Zajc je imel danes najboljši dosežek med vsemi. Foto: Guliverimage

"Odlično smo opravili svoje delo že na posamični tekmi. Danes smo daleč leteli. Vse je šlo daleč in lepo se je skupaj seštelo," je po velikem uspehu povedal Peter, ki ima s svetovnih prvenstvih v poletih že štiri medalje (zlata in bronasta posamična ter zlata in srebrna ekipna). Na vprašanje, zakaj so bili Slovenci v Vikersundu tako močni, je odgovoril: "Pravi vikend smo zadeli. Ta vikend je bilo za vse zelo dober. Pomagalo nam je, da smo imeli močno konkurenco že na treningu. Šest fantov se je borilo za štiri mesta za posamično tekmo. Nismo imeli časa, da bi počivali."

Povrhu vsega je bila to zgodovinska zlata medalja za slovenske skoke na ekipnih preizkušnjah. Vse do letošnjega leta so naši orli poleteli do dveh na svetovnih prvenstvih v poletih. Pred natanko desetimi leti je slovenska zasedba Robert Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan poletela do premiernega brona, pred štirimi leti pa je bilo moštvo Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan v Oberstdorfu srebrno.

Sanjski razplet prvenstva, lep obet za Planico

Če bi gledali dosežke skakalcev na ekipni tekmi in jih preslikali na posamično preizkušnjo, bi imela Slovenija svetovnega prvaka in podprvaka v Timiju Zajcu in Anžetu Lanišku.

A so se boji za posamične medalje zaključili v soboto, ko je Timi Zajc zablestel v polnem sijaju in se razveselil srebra, medtem ko so bili Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc razvrščeni od četrtega do šestega mesta.

Anže Lanišek je tako kot vsi slovenski orli odlično opravil svoje delo. Foto: Guliverimage

Svetovno prvenstvo v Vikersundu se je tako za našo reprezentanco razpletlo sanjsko, vse skupaj pa je dober obet za zaključek sezone. Zlasti za tekme na Letalnici bratov Gorišek v Planici, kjer bodo tekme med 24. in 27. marcem. Lepšega povabila slovenski navijači za marčevsko norost niso mogli dobiti, še pred tem pa se bo karavana smučarskih skakalcev ustavila v Oberstdorfu, kjer bodo najboljši akterji v zraku prav tako nastopili na letalnici.

SP v poletih, ekipna tekma