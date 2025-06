Na SP v judu tokrat le četverica, Andreja Leški je nastop odpovedala

Konec tedna se bo v Budimpešti začelo svetovno prvenstvo v judu. S četverico tekmovalcev v konkurenci skoraj 400 borcev iz 93 držav je slovenska reprezentanca ena najmanjših v tem stoletju, vseeno pa si v vodstvu reprezentance ob dobrih borbah želijo tudi kakšno uvrstitev v četrtfinale oziroma med najboljšo osmerico. Glavna aduta slovenske odprave sta olimpijki Kaja Kajzer v kategoriji do 63 kg in Metka Lobnik v kategoriji do 78 kg. Prvič bo na SP nastopila Kaja Schuster v kategoriji do 70 kg, edini moški predstavnik Nace Herkovič v kategoriji do 81 kg pa po lanski premieri v Abu Dabiju drugič.