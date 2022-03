Ema Klinec, Nika Križnar in Urša Bogataj so v Oberhofu poskrbele za trojno slovensko zmago.

Ema Klinec, Nika Križnar in Urša Bogataj so v Oberhofu poskrbele za trojno slovensko zmago. Foto: Guliverimage

Po odpovedi tekem na dveh ruskih prizoriščih v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem zaradi ruske invazije na Ukrajino in ob dejstvu, da pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) niso našli nadomestnega prireditelja, je bil Oberhof zadnja postaja sezone svetovnega pokala.

Zadnja tekma sezone se je končala z izjemnim uspehom slovenskih skakalk. Uresničila se je želja glavnega trenerja Zorana Zupančiča o trojni zmagi. Na vrhu zmagovalnega odra je še drugič ta konec tedna stala Urša Bogataj, druga je bila Nika Križnar, na tretje pa je s petega po prvi seriji skočila Ema Klinec.

Dvakratna olimpijska prvakinja iz Pekinga Bogatajeva je po prvi seriji zasedala drugo mesto, v finalu pa s skokom, dolgim 100 metrov, skočila na vrh. Po 93 metrov dolgem skoku pa je morala mesti s svojo prijateljico zamenjati po prvi seriji vodilna Križnarjeva.

Špela Rogelj je kariero končala s 6. mestom. Foto: Sportida Še zadnjič je tekmovala Špela Rogelj, ki je kariero končala s 6. mestom, po polovici tekme ji je kazalo še bolje, saj je bila z daljavo dneva (100) tretja, v finalu pa izgubila tri mesta. 27-letnico so v izteku pričakale reprezentančne kolegice in trenerski štab, pri Fis pa so se s posebno grafiko ter darilom in rožami poklonili eni pionirk ne samo slovenskih, temveč nasploh ženskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu.

Nika Prevc je v finalu z 8. mesta zdrsnila na 12., Jerneja Brecl pa z 12. na 24.

Konec kariere Špele Rogelj, slovo Zorana Zupančiča

Slovenke so prvič v zgodovini osvojile pokal narodov za skupno zmago. Suvereno so opravile s tekmicami in uresničile še eno željo glavnega trenerja Zorana Zupančiča. Ta je po zelo uspešnem tekmovalnem obdobju varovankam povedal, da se poslavlja z mesta glavnega trenerja, kar je po zmagi v izjavi za Mednarodno smučarsko zvezo potrdila Bogatajeva.

Zoran Zupančič se poslavlja z mesta glavnega trenerja. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Naš trener je bil danes zadnjič z nami, tako da smo žalostne, hkrati sicer tudi vesele, da smo za konec dale vse od sebe. Trojna zmaga je najlepši mogoč zaključek, ki smo mu ga lahko podarile. Prav tako je danes kariero končala moja klubska kolegica Špela Rogelj, tako da sem brez besed," je na robu solz za Fis dejala Bogatajeva.

Kramerjevi globus, Slovenki na drugem in tretjem mestu Marita Kramer je zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala. Foto: Sportida V skupnem seštevku je slavila danes četrtouvrščena Avstrijka Marita Kramer, ki je v sezoni po 19 posamičnih tekmah zbrala 1316 točk. Drugo mesto je v razvrstitvi pripadlo Križnarjevi, najboljši skakalki minule sezone. Zbrala je 1191 točk in prehitela tretjeuvrščeno Bogatajevo (1151 točk). Ema Klinec, ki je zadnje tekme na Norveškem izpustila, je sezono končala kot 7., Špela Rogelj kot 12., Jerneja Brecl 20., Nika Prevc 22., Maja Vtič 37., Katra Komar pa na 39. mestu.

Slovenkam zanesljivo pokal narodov

Slovenske skakalke so potrdile zanesljivo zmago v pokalu narodov, ki je Slovenkam še edina manjkala. Zbrale so 4.570 točk in za kar 747 točk prehitele druge Avstrijke (3.823 točk), tretje so bile Japonke z 2.213 točkami.