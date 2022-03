Dvojna slovenska zmaga v Oberhofu! Bogatajeva pred Križnarjevo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta poskrbeli za dvojno slovensko slavje.

Urša Bogataj in Nika Križnar sta poskrbeli za dvojno slovensko slavje. Foto: Guliverimage

Slovenke so v Oberhofu znova dosegle velik uspeh. Urša Bogataj je še enkrat več dokazala, da je v Oberhofu brez konkurence. Potem ko je bila najboljša v kvalifikacijah in poskusni seriji je zablestela tudi na tekmi. Vodila je že po prvi seriji, v finalu pa je s skokom dolgim 98,5 metra le še potrdila zmago (266,8 točke). To je za Bogatajevo druga posamična zmaga v svetovnem pokalu. Drugo mesto je osvojila prav tako odlična Nika Križnar (261,1), tretja pa je bila Nemka Katharina Althaus (254,8).

Uspešno je po daljšem premoru in bolezni nastopila tudi Ema Klinec, ki je bila po prvi seriji četrta. V drugo je pristala pri 89 metrih in bila na koncu peta (238,2). Nika Prevc je v drugi seriji skočila 80,5 metra (213,8 točk) in izgubila dve mesti. Osvojila je enajsto meto.

Špeli Rogelj, ki je bila v poskusni serija odlična druga, se skok v prvi seriji ni posrečil. Pristala je pri 70 metrih (73,7) in ostala brez finala. Tekmo je končala na 31. mestu. Še slabše je nastopila Jerneja Brecl, ki je na koncu osvojila 38. mesto (58,8).

Marita Kramer bo v nedeljo prejela veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

Po odpovedi dveh ruskih prizorišč v Nižnjem Tagilu in Čajkovskem in dejstvu, da pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) niso našli nadomestnega prireditelja, je Oberhof za skakalke postal zadnja postojanka sezone. Tudi zato je Avstrijka Marita Kramer (233,2) z današnjim šestim mestom že osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v sezoni 2021/22.

V nedeljo bo na sporedu še finalno dejanje sezone 2021/22 z začetkom ob 14.45.

Smučarski skoki, Oberhof:

