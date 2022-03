Začenja se spektakel, na katerem imajo Slovenci velike načrte

Na letalnici Vikersundbakken se ob 16.30 začenja prvi del posamične tekme 27. svetovnega prvenstva v poletih (drugi del bo v soboto), na kateri bo naslov prvaka iz Planice branil Nemec Karl Geiger. Slovenski kvartet Anže Lanišek, Domen Prevc, Peter Prevc in Timi Zajc je na četrtkovem treningu in v kvalifikacijah pokazal, da se bo bojeval za najvišja mesta.

Po decembru 2020 in Planici je čas za novo svetovno prvenstvo v poletih. Še petič so ga zaupali Vikersundu, drugič poteka na prenovljeni letalnici. Na tej je Avstrijec Stefan Kraft pred skoraj petimi leti z 253,5 metra poskrbel za uradni svetovni rekord, ki drži še danes.

Svetovni rekorder Stefan Kraft je bil najboljši v četrtkovih kvalifikacijah. Foto: Sportida Avstrijski skakalni as je bil najboljši tudi v četrtkovih kvalifikacijah, ko je pristal pri 230 metrih in za 7,4 točke prehitel rojaka Michaela Hayboecka, na tretje mesto je poletel Anže Lanišek, na četrto pa Domen Prevc. Temu je v četrtek z 242 metri uspel najdaljši polet dneva.

Slovenske barve bosta branila tudi Timi Zajc in Peter Prevc. Zajc je bil na obeh četrtkovih treningih prvi – na drugem si je prvo mesto delil s Kraftom –, v kvalifikacijah pa se mu skok ni posrečil, zasedel je 11. mesto, medtem ko je bil povratnik po bolezni covid-19 Peter Prevc v kvalifikacijah 16.

Domnu Prevcu je v četrtek uspel polet dneva: 242 metrov. Foto: Guliverimage

Hitro so se ujeli s skakalnico

"Všeč mi je, da so ostali vse tri skoke zbrani, da so ostali v ritmu in da so se že s prvim skokom ujeli s skakalnico. Samo želim, da nadaljujejo s takim ritmom," so želje trenerja Roberta Hrgote, ki je moral v četrtek razpoloženo šesterico varovancev skrčiti na četverico, saj ima Slovenija pravico nastopanja s štirimi letalci.

Prostora je kljub vidnejšim uvrstitvam na treningu zmanjkalo za Lovra Kosa in Ceneta Prevca.

Geiger brani naslov, brez aktualnega svetovnega podprvaka

Svetovni prvak bo znan po štirih serijah. Prva serija se bo začela ob 16.30, sledila bo druga serija, odločilni tretja in četrta serija pa bosta v soboto od 16.30.

Naslov svetovnega prvaka brani Nemec Karl Geiger, ki sta se mu leta 2020 na odru za zmagovalce v izteku Letalnice bratov Gorišek pridružila Norvežan Halvor Egner Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Medtem ko sta bila Nemca v kvalifikacijah 6. in 13., pa Vikinga v teh sploh ni bilo, saj se po skromnih skokih na treningu ni uvrstil v norveško zasedbo za posamično tekmo. Karl Geiger brani naslov svetovnega prvaka v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno zmago so na zadnjem prvenstvu slavili Norvežani (Daniel-Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Granerud) pred Nemčijo in Poljsko. Moštvena preizkušnja, na kateri bodo Slovenci v vlogi favoritov za zmago, bo v nedeljo ob 16.30.

Peter Prevc in Robert Kranjec že na vrhu

Peter Prevc se je leta 2016 takole veselil naslova svetovnega prvaka. Foto: Guliverimage Zadnja slovenska kolajna na svetovnih prvenstvih v poletih je iz leta 2018, ko so Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan zaostali le za Norvežani. Prve ekipne kolajne pa so se Slovenci veselili prav v Vikersundu pred desetimi leti, ko so Robert Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan osvojili bronasto odličje.

Prva posamična medalja slovenskega letalca je stara 34 let, Primož Ulaga je v Oberstdorfu leta 1988 postal svetovni podprvak, ugnal ga je le Ole Gunnar Fidjestøl. Urban Franc je bil na Kulmu leta 1996 bronast, med letoma 2012 in 2016 pa sta Slovenca osvojila še tri odličja, tudi dve zlati.

Robert Kranjec je pred desetimi leti v Vikersundu spisal zgodovino, ko je kot prvi Slovenec postal svetovni prvak v poletih, dve leti pozneje je bil v Harrachovu Peter Prevc bronast, na Kulmu čez dve leti pa je pokoril vso konkurenco.

Spored svetovnega prvenstva v Vikersundu Petek, 11. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (1. in 2. serija) Sobota, 12. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (3. in 4. serija) Nedelja, 13. marec

15.30 poskusna serija

16.30 ekipna tekma

