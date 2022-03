"Stati tu na Holmenkollnu in mu čestitati ob zmagi je eden najlepših trenutkov v skakalni družini, in to v mednarodnem smislu. Prejeli smo mnogo čestitk, ogromno ljudi je bilo ganjenih do solz," je po neverjetni zgodbi, ki jo je v nedeljo z zmago spisal Norvežan Daniel Andre Tande, dejal trener skandinavske reprezentance Alexander Stöckl .

Pisal se je 25. marec 2021, ko je v poskusni seriji četrtkove tekme v dolini pod Poncami zbranim zastal dih. Norveški smučarski skakalec Daniel Andre Tande je po skoku na Letalnici bratov Gorišek grdo padel. Obležal je v izteku skakalnice, kjer so ga oživljali, nato pa hitro prepeljali v UKC Ljubljana. Zaradi težjih poškodb, zlomil si je ključnico in poškodoval pljučno krilo, so ga dali v umetno komo, ga po treh dneh zbudili, po tednu dni zdravniške oskrbe v Ljubljani so ga v začetku aprila prepeljali v domovino, kjer je nadaljeval z zdravljenjem.

Rehabilitacija je potekala dobro in hitro. 28-letnik se je v tekmovalni ritem na mednarodni ravni vrnil v drugi polovici septembra, ko je na celinskem pokalu v Oslu skočil na deveto in četrto mesto, oktobra je nastopil še na eni postaji poletne velike nagrade v Klingenthalu, kjer je bil 12., novembra pa bil že nared za začetek svetovnega pokala v Nižnem Tagilu.

Na prvih tekmah na najvišji ravni je bil pri repu uvrščenih, a že decembra je naredil korak naprej. V Klingenthalu je po zgolj 258 dneh od grozljivega padca spet stal na zmagovalnem odru. Za zgolj 2,6 točke ga je prehitel le vodilni skakalec sezone Rjoju Kobajaši. Januarja se je veselil novih stopničk, takrat z ekipo, s katero je v Bischofshofnu zasedel tretje mesto.

"Trenutno si težko zamisli kaj boljšega"

Pretekli konec tedna pa je na domačem Holmenkollnu spisal novo nenadejano zgodbo. V soboto je pristal na nehvaležnem četrtem mestu, v nedeljo pa po 346 dneh od nesrečnega planiškega dne ugnal vso konkurenco. Z odličnim finalnim skokom je s četrtega napredoval na prvo mesto in v solzah za norveški NRK dejal: "Že to, da sem bil v Klingenthalu na drugem mestu, je bilo kar malo neverjetno, da pa sem zdaj zmagal doma na Holmenkollnu, pa je sploh neresnično. Trenutno bi si težko zamislil kaj boljšega od tega."

"Nekatere stvari govorijo same zase"

Tudi preostali del ekipe je njegov podvig razumljivo sprejel precej čustveno. "Stati tu na Holmenkollnu in mu čestitati ob zmagi je eden najlepših trenutkov v skakalni družini, in to v mednarodnem smislu. Prejeli smo mnogo čestitk, ogromno ljudi je bilo ganjenih do solz," je dejal trener skandinavske reprezentance Alexander Stöckl, vodja norveških skokov Clas Brede Bråthen pa je v pogovoru za VG dodal: "Nekatere stvari govorijo same zase. Ne najdem pravih besed, s katerimi bi opisal današnji dan. Je eden čustveno najmočnejših, kar sem jih doživel v skokih."

V prihodnjih dneh Tandeja čaka nov izziv. Prvič po padcu v Planici bo znova letel na letalnici. Vikersund bo med četrtkom in nedeljo gostil svetovno prvenstvo v poletih. "Lahko obljubim, da se bom potrudil po najboljših močeh," pred selitvijo na letalnico pravi Viking.