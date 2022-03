Norveška veselica v Oslu, Cene Prevc navdušil v finalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oslo, smučarski skoki, turneja Raw Air, kvalifikacije in posamična tekma (m)

Cene Prevc je na sobotni tekmi zaostal le za tremi Norvežani in Avstrijcem.

Cene Prevc je na sobotni tekmi zaostal le za tremi Norvežani in Avstrijcem. Foto: Sportida

Zmagovalec sobotne tekme za svetovni pokal v Oslu je Norvežan Marius Lindvik, trojno zmago Norvežanov pa je z drugim mestom preprečil Nemec Markus Eisenbichler. Za slovenski dosežek dneva je poskrbel Cene Prevc. V finalu je pridobil kar šest mest in osvojil peto mesto, s katerim je zadržal visoko uvrstitev v razvrstitvi norveške turneje. Nove točke svetovnega pokala si je zagotovilo pet slovenskih orlov.

Oslo, tekma - rezultati:

Ljubitelji smučarskih skokov na Norveškem so v soboto prišli na svoj račun. Med štiri najboljše so se uvrstili kar trije ''vikingi''. Marius Lindvik je bil najboljši, Nemca Markusa Eisenbichlerja, sicer vodilnega po prvi seriji, je po izjemnem skoku v finalu (131 metrov), prehitel za 1,6 točke, velik uspeh domačinov pa sta dopolnila še Robert Johansson, ki se je v finalu s šestega povzpel na tretje mesto, ter njegov rojak Daniel Andre Tande.

Marius Lindvik je zmagal v Oslu, na stopničke sta se povzpela še Markus Eisenbichler in Robert Johansson. Foto: Guliverimage

Na tekmi, na kateri so v finalu vladale spremenljive vetrovne razmere, si je točke zagotovilo pet varovancev Roberta Hrgote. Najvišje se je povzpel Cene Prevc. Po prvi seriji je bil takoj za najboljšo deseterico (11.), nato pa je v finalu skočil 132 metrov in močno izboljšal uvrstitev. Na koncu je za stopničkami zaostal pet točk in osvojil peto mesto, s katerim se je v skupnem seštevku norveške turneje povzpel na peto mesto.

Med najboljših 15 sta se uvrstila še Timi Zajc (13.) in Lovro Kos (15,.), nove točke svetovnega pokala pa sta osvojila še Anže Lanišek (23.) in Žiga Jelar (27.).

V prvi seriji je neuspešno naskakoval preboj v finale Domen Prevc. V kvalifikacijah je bil najboljši Slovenec, na tekmi pa je osvojil 45. mesto.

Kraft in Kobayashi ostajata v vodstvu

Stefan Kraft je najboljši v seštevku norveške turneje. Foto: Guliverimage V seštevku norveške turneje raw air vodi Avstrijec Stefan Kraft, ki je na sobotni tekmi osvojil 8. mesto. Najbližja zasledovalca sta Ryoyu Kobayashi in Karl Geiger. Cene Prevc je peti, za Geigerjem zastaja manj kot dve točki, za vodilnim Kraftom pa 28.

V skupnem seštevku točk za svetovni pokal ostaja v vodstvu Japonec Kobayashi (1442 točk), Geiger za njim zaostaja 67 točk, najboljši Slovenec pa je Anže Lanišek na sedmem mestu (685 točk).

V kvalifikacijah najboljši Stoch, spodletelu je Semeniču

Anže Semenič je obstal v kvalifikacijah. Foto: Grega Valančič/Sportida V kvalifikacijah je bil najboljši Poljak Kamil Stoch, ki je prehitel Norvežana Mariusa Lindvika za štiri desetinke točke, tretje mesto pa je osvojil še en domačin, Robert Johansson. Najboljši Slovenec Domen Prevc je za dosežkom Stocha zaostal slabih pet točk.

V kvalifikacijah se je za vstopnico za tekmo bori 68 skakalcev. Med njimi je bilo sedem Slovencev. Kot prvi od teh je nastopil Domen Prevc (številka 20), ki se je po celinskem pokalu pridružil svetovnemu pokalu. Skočil je 129 metrov, prehitel vse tekmece in si ekspresno zagotovil vozovnico za današnjo tekmo. V vodstvu je bil vse do številke 49, ko ga je prehitel Poljak Kamil Stoch (129,5 metrov), na koncu pa osvojil osmo mesto in bil najvišje uvrščeni Slovenec.

Nastop na tekmi so si zagotovili še njegov brat Cene Prevc (126,5 metrov), Timi Zajc (125 metrov), Anže Lanišek (124,5 metrov), Lovro Kos (118 metrov) in Žiga Jelar (118,5 metrov), Anže Semenič (110,5 metrov) pa se po skromnem skoku ni znašel na seznamu udeležencev tekme.

V nedeljo bo v Oslu še zadnja tekma norveške turneje, nato pa skakalce čaka svetovno prvenstvo v poletih.

Svetovni pokal, skupno (22): 1. Ryoyu Kobayashi (Jap) 1442

2. Karl Geiger (Nem) 1375

3. Halvor Egner Granerud (Nor) 1147

4. Marius Lindvik (Nor) 1057

5. Markus Eisenbichler (Nem) 846

6. Stefan Kraft (Avt) 785

7. Anže Lanišek (Slo) 685

8. Jan Hörl (Avt) 627

9. Cene Prevc (Slo) 572

10. Daniel Huber (Avt) 490

...

13. Timi Zajc (Slo) 427

14. Lovro Kos (Slo) 373

21. Peter Prevc (Slo) 266

35. Žiga Jelar (Slo) 116

72. Anže Semenič (Slo) 2

