Kvalifikacije Norvežanu, Slovenci zanesljivi, vrnil se je Lanišek

Vzporedno s tekmo smučarskih skakalk so danes v Lillehammerju s kvalifikacijami začela tudi moška RAW Air turneja. V kvalifikacijah je bil najboljši Norvežan Johann Andre Forfang. Na tekmo se je uvrstilo vseh šest slovenskih skakalcev, najboljši je bil Cene Prevc na osmem mestu. Slovenija bi morala imeti na štartu sedem skakalcev, vendar zaradi okužbe s koronavirusom manjka Peter Prevc.

S kvalifikacijami je v nekoliko spremenljivih vetrovnih razmerah najbolje opravil Norvežan Johann Andre Forfang, ki je pristal pri 137 metrih (126,3 točke). Le za 0,7 točke je za njim zaostal Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa je bil njegov rojak Manuel Fettner (125,3).

Na tekmo se je brez težav uvrstilo tudi vseh šest Slovencev. Cene Prevc je bil na osmem mestu najboljši izmed naše zasedbe. Pristal je pri 128,5 metra (117,4 točke), osmo pa si je razdelil z Norvežanom Halvorjem Egnerjem Granerudom. Tik za Prevcem in Granerudom se je uvrstil Žiga Jelar (116,7).

Johann Andre Forfang je dobil kvalifikacije. Foto: Guliverimage

Uspešno se je v svetovni pokal po bolezni vrnil Anže Lanišek, ki je bil v kvalifikacijah 12. (114,3). Timi Zajc je osvojil 18. mesto (111,2), Anže Semenič je bil 25. (107,3), Lovro Kos pa 32. (101,5).

Nesrečnik je le Peter Prevc, ki je bil ob prihodu na Norveško pozitiven na koronavirus in mora štiri dni ostati v izolaciji. Če bo imel po tem času negativen rezultat, bo lahko zapustil izolacijo in se podal na nadaljevanje norveškega popotovanja, ki se bo zaključilo s svetovnim prvenstvom v poletih v Vikersundu med 10. in 13. marcem.

Kvalifikacije niso bile pomembne le z vidika uvrstitve na tekmo, ampak se štejejo tudi v skupen seštevek RAW Air turneje. Hkrati bomo spremljali še napet dvoboj za rumeno majico in posledično veliki kristalni globus. Japonec Rjoju Kobajaši, ki si je v kvalifikacijah razdelil 12. mesto z Laniškom, je na zadnji postojanki v Lahtiju slekel Nemca Karla Geigerja (14. mesto v kvalifikacijah) in ima trenutno 43 točk naskoka, medtem ko tretji Halvor Egner Granerud zaostaja že 232 točk. Najboljši Slovenec je na šestem mestu Lanišek, med elitno deseterico pa je na devetem položaju še Cene Prevc.

Drugi trening je pred kvalifikacijami zaradi premočnega vetra odpadel. Tekma bo na sporedu v četrtek ob 16. uri.