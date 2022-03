Dvojne slovenske stopničke, Križnarjeva vodilna na turneji

Lillehammer, posamična tekma

Skakalke so danes opravile s tremi skoki. Sprva so imele na programu trening skoka, nato še kvalifikacijskega. Sicer so bile vse skakalke neposredno uvrščene na tekmo, vendar so imele kvalifikacije kljub vsemu posebno draž, saj se skakalke potegujejo za skupno zmago na RAW Air turneji - letos bomo dobili novo zmagovalko, potem ko je bila na preteklih izvedbah obakrat najboljša Norvežanka Maren Lundby, ki je to sezono izpustila. In pri tem je imela najboljši rezultat Nika Križnar, ki je v formi, potem ko je slavila zmago in bila druga na zadnji postojanki v Hinzenbachu.

S skokom, dolgim 128,5 metra, je za kar 8,9 točke premagala trenutno vodilno v skupnem seštevku svetovnega pokala Marito Kramer. Tretji dosežek je imela domačinka Silje Opseth, petega pa zlata z olimpijskih iger in zmagovalka prve tekme prejšnji konec tedna v Hinzenbachu Urša Bogataj.

Jerneja Brecl je bila osma, Maja Vtič 11., Špela Rogelj 14. in Katra Komar 26.