Križnarjeva do zanesljive zmage in alpske krone, velika smola Bogatajeve

"Ne vem, ali sem trenutno vesela ali žalostna, saj si je moja prijateljica Urša (Bogataj, op. STA) bolj zaslužila tole skupno krono kot jaz. Pa so jo diskvalificirali v kvalifikacijah. A moji skoki so bili dobri, grem korak za korakom," je za prireditelje dejala Križnarjeva.

Drugo mesto je danes zasedla vodilna v svetovnem pokalu, domačinka Marita Kramer (215,1 točke), ki je na zmagovalni oder skočila z desetega mesta po prvi seriji, tretja je bila Francozinja Josphine Pagnier (212,9).

V finalu sta danes nastopili še dve Slovenki; Špela Rogelj (202,2) je zasedla šesto mesto, Maja Vtič (180,2) pa 17.

Katra Komar je z 31. mestom ostala brez točk.

Že sobota v Hinzenbachu je poskrbela za slovensko navdušenje. Slovenija se je namreč veselila dvojne zmage, Urša Bogataj je prišla do prve zmage v svetovnem pokalu, Nika Križnar pa je osvojila drugo mesto. Uspeh so dopolnile še tri Slovenke, Špela Rogelj je bila 12., Maja Vtič 13., Katra Komar pa 25.

Nika Križnar

- rojena: 9. marca 2000

- prebivališče: Delnice pri Poljanah

- višina: 163 cm

- poklic: študentka

- klub: Žiri

- gl. trener: Zoran Zupančič

Največji uspehi:

- OI:

1. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica, mešane ekipe

3. mesto, Peking 2022, srednja skakalnica

7. mesto, Pyeongchang 2018, srednja skakalnica

- SP:

2. mesto, Oberstdorf 2021, ekipno

3. mesto, Oberstdorf 2021, velika skakalnica

4. mesto, Seefeld 2019, ekipno

4. mesto, Seefeld 2019, mešane ekipe

4. mesto, Lahti 2017, mešane ekipe

5. mesto, Oberstdorf 2021, srednja skakalnica

7. mesto, Seefeld 2019, srednja skakalnica

- MSP:

1. mesto, Kandtersteg 2018

1. mesto, Kandtersteg 2018, ekipno

1. mesto, Park City 2017, mešane ekipe

1. mesto, Rasnov 2016, mešane ekipe

2. mesto, Park City 2017, ekipno

3. mesto, Park City 2017

- svetovni pokal:

1. mesto, Hinzenbach 2022

1. mesto, Willingen 2022

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2021

1. mesto, Rasnov 2021

1. mesto, Hinzenbach 2021

1. mesto, Ljubno ob Savinji 2021, ekipno

2. mesto, Hinzenbach 2022

2. mesto, Čajkovski 2021, ekipno

2. mesto, Nižnji Tagil 2021

2. mesto, Hinzenbach 2021

2. mesto, Hinzenbach 2021

2. mesto, Ramsau 2020

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2020, ekipno

2. mesto, Ljubno ob Savinji 2019, ekipno

2. mesto, Zao 2018, ekipno

3. mesto, Hinzenbach 2022, ekipno

3. mesto, Čajkovski 2021

3. mesto, Čajkovski 2021

3. mesto, Nižnji Tagil 2021

3. mesto, Rasnov 2021

3. mesto, Ljubno ob Savinji 2020

3. mesto, Čajkovski 2019

3. mesto, Rasnov 2018

4. mesto, Klingenthal 2021

4. mesto, Nižnij Tagil 2019

4. mesto, Ljubno ob Savinji 2019

4. mesto, Rasnov 2018

4. mesto, Zao 2018

5. mesto, Willingen 2022

5. mesto, Ljubno ob Savinji 2021

5. mesto, Lillehammer 2021

5. mesto, Titisee-Neustadt 2021

5. mesto, Lillehammer 2020

5. mesto, Oberstdorf 2020

5. mesto, Zao 2020, ekipno

5. mesto, Čajkovski 2019

5. mesto, Rasnov 2019

5. mesto, Hinzenbach 2019

5. mesto, Rasnov 2019

5. mesto, Zao 2019

5. mesto, Zao 2019, ekipno

5. mesto, Premanon 2018

5. mesto, Hinterzarten 2017

...

- skupna zmagovalka sezone 2020/21;

- osebni in svetovni rekord: 151 m; Willingen 2022;

- izid sezone: 1. mesto ZOI Peking 2022 (mešane ekipe), 3. mesto ZOI Peking 2022 (posamično); 1. mesto, svetovni pokal Ljubno ob Savinji, Willingen 2022;

- prisotnost na družbenih omrežjih: spletna stran: nikakriznar.com ; Instagram: @nika.kriznar ;

- zadnja knjiga ali film: Do kosti (orig. To the bone);

- naj glasbeni komad oz. zvrst glasbe: pop-glasba;

- hobiji: sprehajanje psa, odbojka, hribolazništvo;

- moto/navdihujoč citat: "Nikoli ne obupaj."

- naj hrana/pijača: zrezek v smetanovi omaki z rižem / pomarančni sok;

- kaj bi počela, če ne bi bila športnica: "Bila bi slaščičarka."