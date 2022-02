Dvojna slovenska zmaga! Bogatajeva prvič ugnala vso konkurenco!

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj, ki se je z olimpijskih iger vrnila z dvema zlatima odličjema, je v Hinzenbachu zanesljivo dočakala premierno zmago v svetovnem pokalu. Za dvojno slovensko slavje je poskrbela druga Nika Križnar, na tretjem mestu pa je končala Avstrijka Lisa Eder. Do točk so prišle še tri Slovenke, Špela Rogelj je bila 12., Maja Vtič 13., Katra Komar pa 25.

Kdor čaka, dočaka. Slovenska junakinja nedavno končanih olimpijskih iger Urša Bogataj je posamično zmago na najvišji ravni najprej vknjižila na tekmovanju petih krogov, danes pa v Hinzenbachu odkljukala še prvo zmago v svetovnem pokalu.

Šestindvajsetletnica je bila že v prvi seriji prepričljivo najboljša, skočila je 93 metrov in za osem metrov preskočila vse tekmice. Še najbližje ji je bila po polovici tekme dobra prijateljica, rojakinja Nika Križnar, ki je zaostajala 13,5 točke. Tretje mesto je po prvem skoku držala Kanadčanka Abigail Strate (18,5 točke zaostanka), na četrtem pa je bila vodilna skakalka zime Avstrijka Marita Kramer, ki je za vodilno Slovenko zaostajala več kot 20 točk.

Nika Križnar je bila druga. Foto: Guliverimage Tudi v finalu je Bogatajeva deklasirala konkurenco, kot edina je preskočila 90 metrov (92) in na koncu zbrala kar 22 točk več od druge Križnarjeve, ki je z drugim najdaljšim finalnim skokom (88 metrov) zanesljivo zadržala drugo mesto. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je s šestega mesta po prvi seriji skočila Avstrijka Lisa Eder, ki je za Bogatajevo zaostala že skoraj 37 točk. Kramerjeva je v finalu izgubila še eno mesto in končala kot peta.

"Želim še naprej uživati"

"Mislim, da sem res v dobri formi. Morda vsega tega nisem pričakovala. Zelo sem vesela. Želim še naprej uživati v tem, kar počnem. Upam na nadaljevanje dobrih skokov. Verjamem, da se bodo stvari zgodile, kot se morajo," je po premierni zmagi v prvi izjavi za Eurosport dejala Bogatajeva. Junakinji olimpijskih iger se veselita tudi v Avstriji. Foto: Guliverimage

Bogatajeva skočila na drugo mesto skupnega seštevka V skupnem seštevku svetovnega pokala še naprej vodi Kramerjeva (915 točk), na drugo je z zmago napredovala Urša Bogataj (701), na tretje je zdrsnila Nemka Katharina Althaus (698), ki je zaradi covida-19 ni v Avstriji, četrta je Nika Križnar (641), peta pa Ema Klinec (575).

Maja Vtič in Katra Komar do prvih točk sezone

Točke so osvojile še tri Slovenke. Zmagovalka kvalifikacij Špela Rogelj je v finalu izgubila eno mesto in zasedla 12. mesto. Prvič to sezono sta točke na posamični preizkušnji vknjižili Maja Vtič in Katra Komar. Obe sta v finalu napredovali. Vtičeva za štiri mesta na 13., Komarjeva za dve na 25.

V nedeljo bo v Hinzenbachu še ena posamična tekma.

Izidi, Hinzenbach: 1. Urša Bogataj (Slo) 249,7 točke (93,0/92,0 m)

2. Nika Križnar (Slo) 227,7 (85,0/88,0)

3. Lisa Eder (Avt) 212,8 (81,5/86,5)

4. Frida Westman (Šve) 211,9 (82,0/88,0)

5. Marita Kramer (Avt) 208,2 (81,5/81,0)

6. Yuki Ito (Jap) 205,7 (81,0/83,5)

7. Silje Opseth (Nor) 204,3 (79,5/82,5)

8. Sofia Tihonova (Rus) 202,8 (81,0/85,0)

9. Abigail Strate (Kan) 202,4 (83,0/78,0)

10. Anna Odine Stroem (Nor) 200,8 (78,5/83,0)

...

12. Špela Rogelj (Slo) 196,0 (79,0/80,5)

13. Maja Vtič (Slo) 191,8 (77,5/80,0)

25. Katra Komar (Slo) 176,9 (74,5/76,0)

... Vrstni red v svetovnem pokalu (12): 1. Marita Kramer (Avt) 915 točk

2. Urša Bogataj (Slo) 701

3. Katharina Althaus (Nem) 698

4. Nika Križnar (Slo) 641

5. Ema Klinec (Slo) 575

6. Silje Opseth (Nor) 472

7. Sara Takanashi (Jap) 447

8. Daniela Iraschko-Stolz (Avt) 329

9. Eva Pinkelnig (Avt) 253

10. Lisa Eder (Avt) 241

...

14. Špela Rogelj (Slo) 191

19. Nika Prevc (Slo) 153

24. Jerneja Brecl (Slo) 120

42. Maja Vtič (Slo) 20

48. Katra Komar (Slo) 6

