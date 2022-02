Zmaga Avstrijcu, Peter in Cene Prevc med deseterico

Smučarski skakalci s svetovnim pokalom nadaljujejo v Lahtiju na Finskem. Danes so opravili s prvo posamično tekmo, na kateri je zmagal Avstrijec Stefan Kraft, najboljša od petih slovenskih finalistov pa sta bila Peter in Cene Prevc na osmem in devetem mestu. Točke svetovnega pokala so osvojili še Timi Zajc, Žiga Jelar in Anže Semenič, Lovro Kos pa je obtičal v prvi seriji.