Veliko veselje Krafta, Cene Prevc v družbi najboljših

Osrednji zmagovalec skakalne tekme v Lillehammerju, ki šteje v skupni seštevek RAW Air turneje, je postal Avstrijec Stefan Kraft. Najboljši slovenski skakalec je bil na sedmem mestu Cene Prevc. Med dobitnike točk so skočili še štirje naši orli.

Cene Prevc ohranja odlično formo tudi v Lillehammerju. Že v poskusni seriji je imel drugi dosežek med vsemi in zaostal le za Žigo Jelarjem, ki se mu tekma nato ni izšla po načrtih. Zato pa je imel več zadovoljstva srednji od bratov Prevc. V prvi seriji ga je poneslo 132 metrov in bil tik za najboljšo trojico. Nekaj težav je imel pri doskoku in posledično izgubil nekaj točk, vendar je bilo izhodišče za dobro uvrstitev pravšnje. V drugo je sicer izgubil tri mesta, vendar je lahhko kljub vsemu zadovoljen s sedmim dosežkom, kar je njegova najboljša uvrstitev na oklimpijskih skakalnici.

Pri povratniku Anžetu Lanišku je bilo po prvem skoku dolgim 127 metrov jasno, da se ne bo boril za najvišja mesta. Zato pa se je lahko razveselil drugega skoka, pri katerem so naprave pokazale daljavo 137 metrov in je napredoval na končno 13. mesto.

Timi Zajc je dobro opravil svojo nalogo v prvi seriji in naredil doskok pri 128 metrih, kar je bilo dovolj za enajsto mesto. V drugo se ni proslavil. Sicer je skočil 132,5 metra, a kljub vsemu izgubil kar šest mest. Naslednjega Slovenca na lestvici najdemo Lovra Kosa, ki je bil tako v prvi seriji kakor tudi na koncu 22.

Žiga Jelar je bil pred dvema letoma v tem norveškem skakalnem središču drugi, dobro osnovo si je naredil v poskusnem skoku, pri katerem je imel celo najboljši dosežek, pri prvem skoku na tekmi pa je nato s 123 metri skočil pod pričakovanji. Zato pa je povsem drugačno sliko pokazal v drugi seriji, v kateri ga je poneslo kar 137 metrov, kar je bilo dovolj za 24. mesto.

Le Anže Semenič se ni uvrstil med dobitnike točk, medtem ko je Peter Prevc zaradi pozitivnega rezultata na koronavirus v izolaciji.

Največ veselja med vsemi je imel Avstrijec Stefan Kraft, ki se je razveselil 24. zmage v karieri. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala tekmeca za veliki kristalni globus. Na drugi poziciji je bil tokrat Japonec Rjoju Kobajaši, na tretji Nemec Karl Geiger.

