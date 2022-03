Slovenske skakalce čaka sladica

Po novoletni turneji in zimskih olimpijskih igrah v Pekingu je pred smučarskimi skakalci nov vrhunec. Svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu, kjer bo slovenska reprezentanca od četrtka do nedelje naskakovala novo medaljo. "Na vsaki tekmi je želja napadati zmagovalni oder," je bil jasen glavni trener Robert Hrgota.

"Dobro, sem zadovoljen. Fantje so skakali dobro. Malo je manjkalo, da bi bilo vse skupaj videti bolj konstantno pri vidnejših uvrstitvah. S posameznimi skoki so pokazali, da lahko. Anže (Anže Lanišek, op. a.) je v nedeljo naredil oba skoka prava in ga je poneslo na zmagovalni oder. Timi (Timi Zajc, op. a.) in Cene (Cene Prevc, op. a.) sta po enkrat uspešno skočila, kar je v redu. Veseli me, da je Peter (Peter Prevc, op. a.) nazaj. Za Vikersund imamo močno ekipo," se je zadnjih skokov naših skakalcev dotaknil prvi mož reprezentance Robert Hrgota.

Slovenska reprezentanca za Vikersund Anže Lanišek, Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Domen Prevc

Lepo je bilo na zmagovalnem odru spet videti našega najboljšega v svetovnem pokalu − Laniška, ki je imel težek februar, potem ko se mu olimpijske igre v Pekingu niso izšle po načrtih. "Malo se je moral sprostiti, umiriti, kar mu je dobro uspelo. Pohvalno, da se mu je uspelo po tako težkem obdobju umiriti, sprejeti in iti iz skoka v skok. To je edini način, da napreduješ. Uspelo mu je. Lahko naredi miren zaključek sezone. Fantje so trenirali za te trenutke, ki prihajajo. Tri konce tedna samega letenja. Sladica za konec," je Hrgota pohvalil Laniška in pogled usmeril proti zadnjim zimskim tekmam, ki bodo vse na letalnicah − Vikersund, Oberstdorf in Planica.

Od naših aktivnih skakalcev je Peter Prevc tisti, ki ve, kako na svetovnih prvenstvih v poletih osvajati medalje. Zlat je bil na Kulmu leta 2016, bronast v Harahovu dve leti prej.

"Okoli 20 skakalcev lahko skoči do zmage"

Zanimivo bo videti, kaj bo na letalnici v Vikersundu, kjer bo od četrtka do nedelje svetovno prvenstvo v poletih, pokazal Domen Prevc. Sezona je bila zanj do odhoda v Vikersund porazna. Le enkrat se mu je uspelo uvrstiti med dobitnike točk, kar je slaba osnova. A je najmlajši od bratov Prevc večkrat pokazal, da se na letalnicah počuti domače: "Domen je v Oslu začel zelo obetavno, nato imel več težav. V nedeljo je v drugi seriji opravil soliden skok. Rezerve še ima. Za Vikersund bo lahko zelo močen."

Domen Prevc je neznanka. Foto: Sportida

A bo imel konkurenco že znotraj reprezentance, da se bo sploh uvrstil v ekipo štirih. Ti bodo lahko leteli na posamični preizkušnji. Neizprosna bo tudi konkurenca v boju za odličja. V tej sezoni je praktično nemogoče že vnaprej napovedati zmagovalca, čeprav na vrhu kraljujeta Rjoju Kobajaši in Karl Geiger: "Celotno sezono je izenačeno in veliko je kandidatov za vrh. Če potegnemo črto, odstopata Geiger in Kobajaši, ki sta bila najbolj konstantna. Sicer pa je okoli 20 skakalcev, ki lahko pridejo do zmage."

Napad na zmagovalni oder

Za slovensko reprezentanco je cilj na prvenstvu v Vikersundu medalja. Bolj realna je ekipna, saj naša ekipa že vso zimo blesti. To je kronala z ekipnim srebrom na olimpijskih igrah v Pekingu. Ima pa naša izbrana vrsta tudi posameznike, ki bi lahko v štirih skokih naredili lep dosežek. Potrebna bo konstanta, ki je v zadnjem obdobju manjkala.

Robert Hrgota verjame, da lahko slovenski skakalci posežejo visoko. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Odvisno od vremena, vetra. Želja je, da na vsaki tekmi napadamo zmagovalni oder. Napovedovalec pa nisem bil nikoli dober. Bolj mi je cilj, da napovem dobre, konstantno visoke skoke. Verjamem, da se lahko z njimi naši fantje zelo visoko uvrstijo," poudarja Hrgota.

Se pa že veseli, da bo ob koncu marca, ko se bo spustil zastor nad sezono, v Planici ob Letalnici bratov Gorišek množica navijačev. Nazadnje smo jo lahko videli leta 2019, medtem ko tekem leta 2020 zaradi epidemije covid-19 ni bilo. Na svetovnem prvenstvu decembra 2020 gledalci prav tako niso imeli vstopa, enako pa je bilo ob lanskem zaključku svetovnega pokala. "Če bo vse, kot je zdaj, potem se zelo veselim. Želim si, da bom prišel na trenersko tribuno in zagledal množico navijačev. Česa takega že lep čas nisem doživel. Vsem tekmovalcem da takšno ozračje še dodaten zagon, da dobro nastopijo pred takšnim občinstvom," navdušeno pove Hrgota.