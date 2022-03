Slovenci napovedali boj za odličja

Zmagovalec kvalifikacij Vikersunda za posamično tekmo 27. svetovnega prvenstva v poletih je Stefan Kraft, drugi je še en Avstrijec Michael Hayboeck, na tretjem in četrtem mestu pa sta končala Anže Lanišek in Domen Prevc. Zmagovalec obeh treningov Timi Zajc je bil 11., Peter Prevc pa 16. Prvi seriji posamične tekme bosta v petek (16.30), drugi v soboto, v nedeljo sledi še ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v ožjem krogu favoritov za zmago.

Norveški Vikersund petič gosti svetovno prvenstvo v poletih, drugič na prenovljeni letalnici, na kateri ima Stefan Kraft z 253,5 metra v lasti tudi svetovni rekord. Avstrijec je znova dokazal, da je odličen letalec, v kvalifikacijah je skočil 230 metrov in za seboj pustil vso konkurenco. Na drugem mestu je s 7,4 točkami zaostanka končal njegov rojak Michael Hayboeck, ki mu je ob pomoči vzgornika uspel najdaljši kvalifikacijski polet (233).

Za avstrijskim dvojcem se je zvrstil slovenski. Anže Lanišek, ki je dobil največ dodatka za veter (6,6 točke), je pristal pri 221 metrih in za 10,6 točke zaostal za Kraftom. Četrto mesto je pripadlo lastniku najdaljšega današnjega poleta (242 metrov na treningu) Domnu Prevcu. Najmlajši od bratov Prevc se je podpisal pod skok, dolg 225,5 metra, zbral je 11,8 točke manj od zmagovalca kvalifikacij.

Lanišek: Nikoli ne grem po lažji poti

"Nikoli ne grem po lažji poti, vedno grem po težji. Po Pekingu sem potreboval nekaj časa do novih stopničk. Zdaj sem veliko bolj sproščen, vem da znam skočiti, vem kam spadam in precej lažje je potem tako funkcionirati kot izsiljevati, kot sem v Pekingu," je po kvalifikacijah za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Lanišek, Domen pa dodal: "Iskreno tu nisem čutil toliko pritiska kot v Oslu. Želel sem tu nastopiti, to je bila moja prioriteta. Če se ne bi izšlo na treningu, bi bil nezadovoljen sam s sabo, a to me ne bi morilo toliko kot to, da ne bi prišel v Vikersund. Zagotovo mi ta letalnica leži, a to ne pomeni, da lahko delam kar nekaj in bom v vsakem primeru poletel 230 metrov. Še vedno moramo biti zbrani, fokus mora biti na skakalnici, na naloge, ki jih imamo tudi na manjših napravah.”

Zajc z rezervami v drugem delu leta, Prevc se je med izolacijo počutil dobro

V kvalifikacijah so lahko nastopili le štirje Slovenci. Ob Lanišku in Domnu je Robert Hrgota v ekipo po odličnih trening skokih celotne šesterice uvrstil še zmagovalca obeh trening skokov Timija Zajca in Petra Prevca. Zajcu se kvalifikacijski polet ni izšel po željah, za doskok po 215 metrih je prejel slabše ocene, tako da je v kvalifikacijah končal na 11. mestu, Peter Prevc, ki se je v tekmovali ritem vrnil po prebolelem covidu-19, je skočil 206,5 metra, kar je zadostovalo za 16. mesto.

"Danes letalnico lahko zapuščam kar zadovoljen. V ekipo sem se uvrstil, polet v kvalifikacijah je bil najslabši. Imam veliko rezerv v drugem delu leta. Potrebno je današnji dan prespati in iti naprej," je dejal Zajc, Prevc pa se je ozrl še na dni, ko je moral biti v izolaciji: "Pred izolacijo sem bil prepričan, da če jih šest v Lillehammerju in Oslu ne bo konstantno skakalo med 15, bom prišel v Vikersund. Na začetku je bilo še malo možnosti, da bi že v nedeljo nastopil v Oslu, a tega FIS ne dovoljuje. Norveški epidemiologi bi to dovolili. Počutje med izolacijo je bilo dobro, večjih simptomov ni bilo. Imeli smo trening in tri dni za pripravo po tem."

Hrgota po zahtevni nalogi vesel, da so se hitro ujeli s skakalnico

"Fantje so v prvih dveh skokih imeli kvalifikacije, tretji je bil podobno kot na olimpijskih igrah, malce je vse že popustilo. Če nisi med šesterico, izpadeš iz ekipe. Zame so to sladke skrbi, za fante pa velike obremenitve. Všeč mi je, da so ostali vse tri skoke zbrani, da so ostali v ritmu in da so se že s prvim skokom ujeli s skakalnico. Samo želim, da nadaljujejo s takim ritmom," pa je po kvalifikacijah razmišljal Hrgota, ki je moral po dveh trening skokih, na katerih je bilo vseh šest Slovencev med osmerico (na prvem) oziroma 13-erico (na drugem), izbrati štiri tekmovalce za kvalifikacije.

Posamična tekma svetovnega prvenstva, na kateri bo naslov svetovnega prvaka branil Karl Geiger, se bo s prvo petkovo serijo začela ob 16.30, sledila bo druga serija, odločilni tretja in četrta serija pa bosta na sporedu v soboto od 16.30 ure naprej.

Vikersund, svetovno prvenstvo v poletih, kvalifikacije

Zajc dvakrat najboljši, Domen najdaljši, Cene in Kos med gledalci

Pravico nastopa na tekmi, sestavljeni iz štirih serij, dve bosta v petek, dve v soboto, ima četverica. To je Hrgota določil po dveh trening skokih. Sestavljajo jo Zajc, Domen in Peter Prevc ter Lanišek, medtem ko sta Cene Prevc in Lovro Kos ostala brez vstopnice za kvalifikacije.

Zajc je bil najboljši na obeh treningih (225; 238 metrov), na drugem si je prvo mesto delil s Stefanom Kraftom. V obeh serijah za trening je bil najdaljši Domen Prevc (242; 238,5), a je skakal z višjega zaletnega mesta kot najvišje uvrščeni v svetovnem pokalu, tako da je bil 4. in 5. Peter Prevc je prav tako letel daleč (239; 235,5) in na treningih zasedel 2. in 9. mesto, Lanišek (222,5; 227) je bil dvakrat 6., Kos (219; 235) 5. in 8., Cene Prevc (213; 213) pa 8. in 13.

Tudi Granerud in Kubacki bosta le opazovalca Brez vstopnice za kvalifikacije so ostala tudi nekatera velika imena drugih reprezentanc, kot na primer zmagovalec lanske sezone, Norvežan Halvor Egner Granerud pa Poljak Dawid Kubacki.

Vikersund, poleti, 1. trening 1. Timi Zajc 225 metrov - 184,9 točke (13. zaletno mesto)

2. Peter Prevc 239 - 183,6 (15)

3. Daniel Andre Tande 222 - 178,3 (13)

4. Domen Prevc 242 - 176,5 (18)

5. Lovro Kos 219 - 175,6 (13)

6. Anže Lanišek 222,5 - 172,9 (15)

6. Daniel Huber 214 - 172,9 (13)

8. Cene Prevc 213 - 168,2 (14)

8. Karl Geiger 217 - 168,2 (15)

10. Rjoju Kobajaši 217,5 - 167,6 (15) Vikersund, poleti, 2. trening 1. Timi Zajc 238 metrov - 179,4 točke (14. zaletno mesto)

Stefan Kraft 238 - 179,4 (14)

3. Robert Johansson 234 - 177,1 (14)

4. Karl Geiger 233,5 - 171,7 (14)

5. Domen Prevc 238,5 - 170,4 (16)

6. Anže Lanišek 227 - 166,2 (14)

7. Marius Lindvik 224 - 164,7 (14)

8. Lovro Kos 235 -163,8 (15)

9. Peter Prevc 235,5 - 158,7 (16)

Rjoju Kobajaši 224 - 158,7 (14)

13. Cene Prevc 213 - 152,9 (14)

Naslov prvaka iz Planice brani Geiger

Naslov svetovnega prvaka brani Nemec Karl Geiger, ki sta se mu decembra 2020 v Planici na odru za zmagovalce pridružila Norvežan Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Karl Geiger brani naslov svetovnega prvaka v poletih. Foto: Vid Ponikvar

Ekipno zmago so takrat slavili Norvežani (Daniel-Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert Johansson in Granerud) pred Nemčijo in Poljsko.

Ekipna tekma, na kateri bodo Slovenci v vlogi favoritov za zmago, bo v nedeljo.

Spored svetovnega prvenstva v Vikersundu Četrtek, 10. marec

13.15 uradni trening (2 seriji)

15.50 kvalifikacije Petek, 11. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (1. in 2. serija) Sobota, 12. marec

15.30 poskusna serija

16.30 tekma (3. in 4. serija) Nedelja, 13. marec

15.30 poskusna serija

16.30 ekipna tekma



