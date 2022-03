Najprej grdo padel na letalnici v Vikersundu, nato se pobral in pokazal mojstrovino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od četrtka do nedelje bo v smučarskih skokih v središču pozornosti Vikersund, kjer bodo potekali boji za odličja na svetovnem prvenstvu v poletih. V sredo so letalnico preizkusili. Osrednji junak je bil Iver Olaussen, ki je pri prvem poletu grdo padel, pri drugem pa poletel 234,5 metra.

V prvi seriji preizkusa letalnice v Vikersundu je najdlje poneslo Andersa Haareja, ta je naredil doskok pri 228,5 metra, kar je njegov osebni rekord. Dvestometrsko znamko so preskočili še Robin Pedersen (220 m), Sander Vossan Eriksen (217,5 m) in Bendik Jakobsen Heggli (213 m – osebni rekord).

Nesrečnik pri prvem poletu je bil Iver Olaussen, ki je takoj po odrivu z mize izgubil nadzor nad smučmi in grdo padel. K sreči se ob tem ni poškodoval. Ni se ustrašil izziva in se je še enkrat podal na vrh letalnice ter v drugo poletel 234,5 metra in dosegel najdaljšo daljavo dneva.

Anders Haare je v drugo poletel 230,5 metra. Robin Pedersen (218 m), Anders Fannemel (212 m), Jonas Viken (205,5 m – osebni rekord), Anders Ladehaug (202 m) in Sondre Ringen (200 m) so v drugo še preskočili dvestotico.

Od četrtka do nedelje bo letalnica v Vikersundu gostiteljica svetovnega prvenstva v poletih. V četrtek bodo na sporedu kvalifikacije, v petek prva dva poleta za skupni seštevek v posamični konkurenci, v soboto tretji in četrti polet, v nedeljo pa še ekipna preizkušnja za medalje.

Slovenijo bodo zastopali Anže Lanišek, Peter Prevc, Cene Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos in Domen Prevc.