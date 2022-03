Slovenska prevlada v kvalifikacijah, Urša Bogataj zanesljivo najboljša

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženska skakalna karavana je zbrana na zadnji postaji svetovnega pokala v Oberhofu, kjer bosta v soboto in nedeljo še zadnji posamični tekmi te sezone. Kvalifikacije za sobotno tekmo so že končane, med prvo šesterico so štiri Slovenke. Zanesljivo je zmagala Urša Bogataj, Špela Rogelj je bila 3., Nika Križnar 5., Ema Klinec pa 6.