Po polovici svetovnega prvenstva v poletih v Vikersundu (po dveh serijah) je v vodstvu Marius Lindvik, ki ima pred najbližjim zasledovalcem Stefanom Kraftom 6,5 točke prednosti. Vsi štirje Slovenci so med sedmerico. Domen Prevc je s slabimi 20 točkami zaostanka 3., Timi Zajc je 4., Anže Lanišek 5., Peter Prevc pa 7. Odločilni tretja in četrta serija bosta v soboto (16.30).

Na letalnici Vikersundbaken se je začelo 27. svetovno prvenstvo v poletih. Tekmovalci so že opravili s prvima serijama posamične tekme, tretja in četrta pa jih čakata v soboto, ko bodo v igri za odličje tudi Slovenci.

Lindvik v vodstvu

Marius Lindvik je pred sobotnima odločilnima serijama v najboljšem položaju. Pred drugim, Stefanom Kraftom, ima 6,5 točke prednosti. Foto: Guliverimage Po prvem polčasu prvenstva najbolje kaže Norvežanu Mariusu Lindviku. Viking je vodil že po prvi petkovi seriji (232,5 metra), ko je imel dobrih sedem točk prednosti pred Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem.

V finalu, v katerem so skakalce spremljale zelo zahtevne vetrovne razmere (veter v hrbet), žirija pa je zaletno mesta dvignila vse do številke 20 (v prvi so najvišje skakali iz 14.), je pristal pri 226,5 metra in zadržal vodstvo. Pred odločilnim sobotnim delom ima 6,5 točke prednosti pred svetovnim rekorderjem Stefanom Kraftom, ki je po prvi seriji zasedal šesto mesto, v drugi pa z najdaljšim poletom serije (230) napredoval na drugo.

Slovenski kvartet med tretjim in sedmim mestom

Odličen napad je uprizoril tudi Domen Prevc. Potem ko je v prvi seriji poletel do 231,5 metra, je s tretjo daljavo druge serije (222,5 metra) skočil na 3. mesto. Za Lindvikom zaostaja že 19,9 točke. "Že na treningih na manjših skakalnicah sem kazal dobre skoke, boljše skoke smo pobrali in jih prenesli sem. Ta skakalnica mi res ustreza, ima lep ritem, ujamem se z njo in potem je rezultat tu. Pričakujem težek boj, vsak skok šteje. Treba je biti pazljiv, previden in upam, da bom še kanček bolj užival kot danes," je po prvem dnevu za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Domen Prevc.

Timi Zajc je v prvi seriji poletel do 242,5 metra, kar je njegov rekord, a je zaradi slabšega doskoka izgubil kar nekaj točk. Foto: Guliverimage Tik za najmlajšim bratom Prevc je Timi Zajc, ki je z 242,5 metra dolgim prvim poletom postavil osebni rekord, a zaradi slabšega doskoka prejel slabše ocene, izgubil kar nekaj pomembnih točk in zasedal tretje mesto. V drugo je skočil 218, seštevek zadostuje za 4. mesto, za Domnom zaostaja 1,1 točke. "Prvi polet je bil res vrhunski, škoda doskoka, tam sem izgubil 15 točk, a ob novem osebnem rekordu se ti lahko res smeji. Drugi skok je bil malo preveč previden, a smo v igri za medaljo in jutri bom znova skušal tako uživati kot danes," pravi Zajc.

Lanišek in Peter Prevc z manjšo napako v drugi seriji Anže Lanišek je na petem mestu. Foto: Guliverimage

Anže Lanišek je z 230 metri po prvi seriji zaostajal le za Lindvikom, v drugo je pristal pri 211,5 metra in nazadoval na peto mesto, za vodilnim Norvežanom zaostaja 30,9 točke, za kolajno dobrih deset. "Odlično letimo, vsi skupaj kot ekipa kažemo, da smo zelo močni. Manjši kiks z moje strani v drugi seriji, a še vedno dovolj dobro, da me je odneslo čez 200 metrov, razmere so bile kar težke. Jutri je nov dan, spočijmo se in poskusimo odleteti še dlje," je svoja nastopa ocenil Lanišek.

"Jutri odločno v nov dan, sproščenosti si preveč ne smem privoščiti, saj je treba biti osredotočen do konca." Foto: Guliverimage Sedmerico zaokrožuje Peter Prevc, ki je bil po 236 metrih v prvi seriji peti, v težkih razmerah druge serije (prejel je 34,3 dodatka za veter) pa je zmogel 207,5 metra in izgubil dve mesti – za Lindvikom zaostaja 37,9 točke, za odličjem, 18. Med Slovence se je na šesto mesto vmešal Norvežan Robert Johansson.

"Prvi dan se je zaključil kar zelo dobro. Že nekaj let nisem letel 'suvereno' okrog 230 metrov, letos se je to spet malo vrnilo. V prvi seriji super skok, v drugi seriji manjša napaka, mogoče tudi zato, ker je bilo pet km/h več hitrosti in je bilo treba prej odskočiti, da si bil pravočasen na odskočnem pomolu. Na to se nisem najbolje prilagodil. So pa odlični rezultati danes in gremo naprej. Jutri odločno v nov dan, sproščenosti si preveč ne smem privoščiti, saj je treba biti osredotočen do konca," je po prvem dnevu razmišljal Peter Prevc.

Robert Hrgota je z izkupičkom zadovoljen, a opozarja, da morajo ostati osredotočeni. Foto: Guliverimage

Hrgota: Odlično, a moramo ostati zbrani

"Odlično! Če imaš štiri fante med prvih sedem, zagotovo nekaj 'štima'. Predvsem prva serija je bila pri vseh štirih res odlična. Naredile so se razlike, poskakali so res vrhunsko. V drugi seriji mogoče Anže in Peter malo slabše, a veseli me, da kljub 'kiksom' ostajata med sedmimi letalci. Vsi štirje so še vedno v igri. Moramo pa ostati osredotočeni, kot smo bili pred prvo serijo, ko so začeli z ničle. Zbrani moramo biti, uživati in poskusiti iz skoka v skok stvari dograditi," je bil s predstavami varovancev razumljivo zadovoljen glavni trener Robert Hrgota.

V soboto bo okronan svetovni prvak, dobri slovenski obeti za ekipno tekmo

Svetovno prvenstvo se bo z odločilnima tretjo in četrto serijo nadaljevalo v soboto ob 16.30.

V nedeljo sledi še ekipna tekma. Seštevek današnjih rezultatov po državah je za Slovence zelo spodbuden. Zbrali so 1.720,3 točke, Norvežani na drugem mestu 1.641,3, Nemci 1.542,3, Poljaki 1.463,8, Avstrijci 1.446,8 ...

Izidi, SP, prvi dan (2/4): 1. Marius Lindvik (Nor) 457,5 točke (232,5 m/226,5 m)

2. Stefan Kraft (Avt) 451 (225,5/230)

3. Domen Prevc (Slo) 437,6 (231,5/222,5)

4. Timi Zajc (Slo) 436,5 (242,5/218)

5. Anže Lanišek (Slo) 426,6 (230/211,5)

6. Robert Johansson (Nor) 420,2 (231/206)

7. Peter Prevc (Slo) 419,6 (236/207,5)

8. Michael Hayböck (Avt) 409,5 (227,5/209)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 407,8 (223/212)

10. Ryoyu Kobayashi (Jap) 402,8 (204,5/208,5)

...

Cene Prevc v poskusni seriji do 243,5 metra Cene Prevc v poskusni seriji do 243,5 metra. Foto: Sportida Cene Prevc, ki je ostal brez vstopnice za posamično tekmo prvenstva, je nastopil kot predskakalec in poletel do kar 243,5 metra, kar je njegov osebni rekord.

Zajc le desetinko za Kraftom

Poskusna serija, v kateri so večkrat spremenili zaletno mesto − začeli so z devetega, nekateri pa so skakali tudi s 17. −, je pripadla svetovnemu rekorderju Kraftu (232 metrov), ki je le za desetinko točke prehitel najboljšega s četrtkovih treningov Timija Zajca. Slovencu je z 235 metri uspel tretji najdaljši polet poskusne serije. Tretji je bil z desetimi točkami zaostanka Marius Lindvik.

Peter Prevc je pristal pri 231 metrih in končal kot 5. (14,5 točke za Kraftom), Anže Lanišek (211) je bil 10., Domnu Prevcu pa se polet ni posrečil, zmogel je le 155 metrov, kar ga je uvrstilo na 30. mesto.

V nedeljo bo še ekipna preizkušnja za odličja.