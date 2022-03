Oči uprte tudi v slovenske skakalce

Čas je, da se najboljši smučarski skakalci pomerijo na letalnici. In to ne na navadni tekmi svetovnega pokala, ampak za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih. Vikersund ima tokrat vlogo gostitelja. Vlogo favorita je nehvaležno napovedovati, saj je krog kandidatov za medalje širok. Tudi slovenski skakalci se želijo povzpeti na zmagovalni oder. Na ekipni tekmi imajo realno možnost, da si okoli vratu nadenejo eno izmed odličij.

Pred dvema letoma je bila gostiteljica svetovnega prvenstva v poletih Planica z Letalnico bratov Gorišek. Sprva je bilo načrtovano, da bo prvenstvo marca 2020, a je nato pandemija koronavirusa vplivala na to, da se je moralo vse skupaj zamakniti na decembrski termin.

Največ veselja je Letalnica bratov Gorišek prinesla nemškemu skakalcu Karlu Geigerju. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala srebrni Norvežan Halvor Egner Granerud in rojak Markus Eisenbichler. Ekipno zlato je pripadlo Norvežanom, na drugem položaju odra za zmagovalce so bili Nemci, tretji Poljaki.

Domen Prevc zadnji zmagovalec Vikersunda

Norvežani bodo na domačem terenu prav tako favoriti za skok na vrh. V svojih vrstah imajo tekmovalce, ki bi lahko prav tako skočili do posamičnega zlata. Granerud, Marius Lindvik, Robert Johansson, Daniel Andre Tande, ta je v nedeljo skoraj leto po groznem padcu v Planici skočil do zmage v svetovnem pokalu, so dovolj močna imena za osvojitev katere izmed medalj.

Stefan Kraft, ki ima še vedno v lasti rekordno znamko pri 253,5 metra, bo eden od glavnih kandidatov za zlato medaljo. Foto: Guliverimage

In kdo je zadnji zmagovalec Vikersunda? Domen Prevc. Leta 2019 je preskočil Rjojuja Kobajašija in Stefana Krafta, ki je z 253,5 metra svetovni rekorder, do najdaljše daljave je poletel prav v Vikersundu. Oba spadata v ožji krog favoritov za zlato medaljo tudi tokrat, medtem ko je forma pri najmlajšem od bratov Prevc bolj negotova. V tej sezoni je le enkrat prišel do točk svetovnega pokala. Na zadnji postojanki svetovnega pokala mu je uspel ta podvig.

Slovenska ekipa v sestavi Anže Semenič, Peter Prevc – kot prvi mož na svetu je poletel 250 metrov in bil za kratek čas tudi svetovni rekorder –, Domen Prevc in Timi Zajc je tistega leta slavila zmago še na ekipni tekmi. Zadnji trije bodo branili slovenske barve tudi tokrat. Ob njih bodo svoj prostor pod soncem iskali Anže Lanišek, Cene Prevc in Lovro Kos.

Odlična bera slovenskih skakalcev na ekipnih tekmah v tej zimi

Na domačem prvenstvu v Planici se slovenska reprezentanca ni proslavila. V ospredju je bila afera, ki je za nekaj časa odnesla Timija Zajca, z mesta glavnega trenerja pa se je poslovil Gorazd Bertoncelj.

Prvo zlato medaljo na svetovnih prvenstvih v poletih je Sloveniji priskakal Robert Kranjec pred desetimi leti prav v Vikersundu. Foto: Reuters

Največja skrb pri zdajšnjem slovenskem trenerju Robertu Hrgoti je konstantnost, če gledamo z vidika posamične tekme. Na ekipnih preizkušnjah so se slovenski skakalci v tej zimi že večkrat izkazali. Na uvodni ekipni tekmi v tej sezoni v Wisli so bili tretji, na drugi v Bischofshofnu četrti, a so bili streljaj od zmage, če se ne bi Petru Prevcu pri dolgih daljavah ponesrečilo pri doskoku. V Zakopanah, na generalki pred olimpijskimi igrami, so spisali poezijo in z visoko prednostjo premagali tekmece. Novo pravljico so ustvarjali na igrah v Pekingu, kjer so se Peter Prevc, Timi Zajc, Cene Prevc in Lovro Kos razveselili srebrne ekipne medalje. Prav zaradi tovrstnih dosežkov bodo na ekipni tekmi oči uprte v slovenske skakalce, saj spadajo v ožji krog kandidatov za medaljo.

Za skok do posamične medalje bo ključna konstantnost pri štirih poletih. V petek in soboto bosta po dva, nato bomo dobili nove, morebiti stare junake. V nedeljo bo nato še ekipna preizkušnja, na kateri je slovenska medalja bistveno bolj realna.

Sedem medalj, od tega pet posamičnih

Slovenija ima za zdaj pet posamičnih medalj na svetovnih prvenstvih v poletih. Primož Ulaga je bil še pod jugoslovansko zastavo srebrn leta 1988 v Oberstdorfu, Urban Franc je bronast na Kulmu leta 1996, kot prvi je do zlata poletel Robert Kranjec prav v Vikersundu leta 2012, njegov uspeh je štiri leta pozneje ponovil Peter Prevc na Kulmu – dve leti prej je bil še bronast v Harachovu.

Peter Prevc, Jernej Damjan, Domen Prevc in Anže Semenič so pred štirimi leti poleteli do ekipnega srebra. Foto: Sportida

Na ekipnih tekmah so slovenski orli zabeležili dve medalji v poletih. V Vikersundu so bili Robert Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan bronasti, v Oberstdorfu pred štirimi leti Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan srebrni.

Ali bomo v prihodnje pisali o kakšnem novem slovenskem odličju na svetovnem prvenstvu v poletih, bo torej znano v soboto in nedeljo, ko se končata posamična in ekipna tekma. Naši orli so v preteklosti torej že pokazali, da so po duši letalci in znajo poleteti na oder za zmagovalce. Z dobrimi nastopi bi naredili še najboljšo mogočo reklamo, da privabijo gledalce ob Letalnico bratov Gorišek v Planico, kjer se bo sezona končala med 24. in 27. marcem – pred tem bodo leteli še na velikanki v Oberstdorfu.