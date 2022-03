Slovenija slavi izjemnega Timija Zajca, ki je postal svetovni podprvak!

Za slovensko smučarsko reprezentanco se je posamična tekma svetovnega prvenstva v poletih razpletla izvrstno. Do srebrne medalje je poletel 21-letni Timi Zajc, ki se je po petku s četrtega povzpel na drugo mesto. Preostala slovenska trojica Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc je bila razvrščena med četrtim in šestim mestom. Svetovni prvak je postal domačin Marius Lindvik, ki je Zajca prehitel za 9,9 točke. Brona se je veselil Stefan Kraft. S takšnim letenjem, kot so ga kazali slovenski orli na posamični preizkušnji, bodo v nedeljo na moštveni tekmi svojili zlato medaljo.

Olimpijski prvak iz Pekinga Marius Lindvik je pred domačimi navijači postal še svetovni prvak v poletih. V štirih serijah je pometel s konkurenco. Pred zadnjim sobotnim poletom je kazalo, da bo Avstrijec Stefan Kraft osvojil srebro, vendar je Timi Zajc danes kazal izjemne predstave na mizi letalnice v Vikersundu in nato v zraku. Najdaljši je bil že v poskusni seriji, v kateri je z 245 metri postavil osebni rekord, najdaljši je bil v prvi (243,5 metra), najdaljši tudi v zadnji sobotni seriji (235,5 metra). Nadoknadil je 14,5 točke zaostanka za Kraftom in na koncu za zlatim odličjem zaostal le za 9,9 točke.

Tako je postal peti slovenski skakalec po Primožu Ulagi (srebro – Oberstdorf 1988), Urbanu Francu (bron – Kulm 1996), Robertu Kranjcu (zlato – Vikersund 2012) in Petru Prevcu (zlato – Kulma 2016, bron – Harachov 2014), ki se lahko pohvali z medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih na posamični tekmi.

Brona se je veselil Avstrijec Kraft, nato so si sledili preostali trije slovenski orli. Četrti je bil Peter Prevc, peti Anže Lanišek, šesti Domen Prevc, ki je imel po soboti virtualno bronasto medaljo.

Predstave slovenskih orlov so izvrsten obet pred nedeljsko ekipno tekmo. S takšnimi poleti bodo prepričljivo poleteli do zlate medalje, ki je Slovenija na ekipnih preizkušnjah še nima. Pred natanko desetimi leti je slovenska zasedba Robert Kranjec, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Jernej Damjan priskakala do premiernega brona, pred štirimi leti pa je bilo moštvo Peter Prevc, Domen Prevc, Anže Semenič in Jernej Damjan, srebrno.

Nedeljska ekipna tekma se bo začela ob 16.30.

Vikersund, 3. in 4. serija: