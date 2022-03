Cene Prevc v svoji tekmi podira rekorde, danes je čas za slavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cene Prevc je v petek postavil najdaljšo daljavo v Vikersundu. Kot predskakalec je poletel 243,5 metra in postavil osebni rekord. Foto: Sportida

Četudi slovenski skakalec Cene Prevc ni del boja za medalje na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikerusndu, ima kljub vsemu razlog za zadovoljstvo. V petek je kot predskakalec postavil osebni rekord. Poletel je 243,5 metra, kar je bila celo daljava dneva. Danes ga bomo spet videli na delu in morda bo prav na rojstni dan postavil novo rekordno znamko. Jasno je tudi, da na nedeljski ekipni preizkušnji ne bo mogel biti del slovenske ekipe, saj tisti tekmovalci, ki se odločijo za trening kot predskakalci, po pravilih FIS nimajo pravice nastopa v nadaljevanju prvenstva.

Glavni trener Robert Hrgota je moral po četrtkovima trening poletoma določiti četverico skakalcev, ki so dobili možnost nastopa na posamični tekmi na svetovnem prvenstvu v poletih. Kvota štirih je namreč maksimalna za posamezno državo, izjema je Nemčija, ki ima v svojih vrstah zadnjega prvaka iz Planice Karla Geigerija in lahko nastopa s petimi tekmovalci.

Slovenski orli so bili zelo razpoloženi na treningu in se je bil hud interni boj. Hrgota bi najraje kar vsem dodelil vstopnico za tekmo, a je moral na koncu prečrtati razpoložena Lovra Kosa in Ceneta Prevca, ki bi bila zagotovo med najboljšimi tudi na tekmi.

Kdo od Slovencev se bo danes veselil medalje? Po prvem polčasu svetovnega prvenstva v poletih v Vikersundu slovenskim skakalcem kaže odlično. Na tretjem mestu je Domen Prevc, za njim pa sta uvrščena Timi Zajc in Anže Lanišek. Peter Prevc na sedmem mestu malenkostno zaostaja, a ima še vedno priložnost, da tretjič v karieri skoči na oder za zmagovalce na posamični tekmi svetovnega prvenstva v poletih. V Harachovu je bil leta 2014 bronast, dve leti pozneje na Kulmu zlat. A sta danes pred skakalci še dva poleta, nakar bodo okronali junake. Za zdaj najbolje kaže Norvežanu Mariusu Lindviku, ki ima pred Avstrijcem Stefanom Kraftom 6,5 točke naskoka. Vrstni red po 2 od 4 poletov 1. Marius Lindvik (Nor) 457,5 točke (232,5 m/226,5 m)

2. Stefan Kraft (Avt) 451 (225,5/230)

3. Domen Prevc (Slo) 437,6 (231,5/222,5)

4. Timi Zajc (Slo) 436,5 (242,5/218)

5. Anže Lanišek (Slo) 426,6 (230/211,5)

6. Robert Johansson (Nor) 420,2 (231/206)

7. Peter Prevc (Slo) 419,6 (236/207,5)

8. Michael Hayböck (Avt) 409,5 (227,5/209)

9. Johann Andre Forfang (Nor) 407,8 (223/212)

10. Ryoyu Kobayashi (Jap) 402,8 (204,5/208,5)...

Pri Norvežanih je denimo po treningu izpadel Halvor Egner Granerud, ki je bil pred dobrim letom v Planici srebrn, pri dveh trening poletih pa je zmogel le 172 in 198 metrov. Njegov nastop na nedeljski ekipni tekmi je posledično bolj malo verjeten, zato je hotel zapustiti prizorišče. A ga je glavni trener Alexander Stöckl zadržal, če se bo kaj nepredvidljivega zgodilo in bo moral zamenjati kakšnega od posameznikov.

Cene ima danes praznični dan

A je težava v tem, da skakalci ne morejo trenirati. Pravila FIS namreč velevajo, da tisti skakalci, ki se odločijo, da bodo v nadaljevanju prvenstva nastopali kot predskakalci, nimajo več pravice nastopa na prvenstvu. Tako Granerudu ne preostane drugega, kot da čaka.

Foto: Sportida

Čaka pa ne Cene Prevc. Skupaj s trenerjem Hrgoto sta se odločila, da bo letel po letalnici v Vikersundu kot predskakalec. Čeprav ni na tekmi, vseeno uživa in ima nasmeh na obrazu. Lahko bi rekli, da ima svojo tekmo v lovu za ekstremnimi daljavami. V petek je pred tekmo poletel do osebnega rekorda 243,5 metra in postavil celo daljavo dneva.

Trening na letalnici odlično izkorišča, morda pa danes, ko praznuje 26. rojstni dan, postavi novo rekordno znamko. Od dosežka brata Domna, ki je v igri za medaljo, je oddaljen za tri metre, medtem ko je najstarejši od bratov Prevc kot prvi človek na svetu poletel 250 metrov, kar je tudi uradni slovenski rekord.