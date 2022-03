"Sem mlada, a v ženskih skokih niso visoke starosti. V življenju so še druge stvari in zato sem tako določila," je že julija 2020 Špela Rogelj napovedala, da bo skakala le še dve sezoni in po olimpijski končala kariero.

Napoved je danes uresničila, Oberhof bo zapisan kot prizorišče, na katerem je 13. marca 2022, s 6. mestom odkljukala zadnjo tekmo kariere. Bila je tudi v igri za stopničke, z najdaljšim skokom prve serije, dolgim sto metrov, je zasedala tretje mesto, po finalnem skoku pa čustven dan, ki ga je zaznamovala tudi trojna slovenska zmaga in slovo Zorana Zupančiča z mesta glavnega trenerja - zaključila na šestem mestu.

27-letnico so v izteku pričakale rojakinje, pa tudi druge skakalke in trenerski štab, pri Mednarodni smučarski zvezi (Fis) pa so se ji poklonili s posebno grafiko ter darilom in rožami.

Špela Rogelj je v svetovni pokal okusila na sploh prvi tekmi tega tekmovanja, ki so jo organizirali 3. decemvra 2011 v Lillehammerju. Foto: Guliverimage

Rogljeva je ena od začetnic ženskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu. Sodelovala je na sploh prvi tekmi svetovnega pokala za ženske, ki jo je 3. decembra 2011 gostil Lillehammer (pred tem so dekleta skakala na celinskem pokalu). Takrat 17-letna Rogljeva je ob premieri v svetovnem pokalu vknjižila deseto mesto. Pred tem so skakalke tekmovale v celinskem pokalu, v katerem je 23. januarja 2008 debitirala pri rosnih 13. letih.

Tri leta zatem, 5. decembra 2014, se je prav tako na tem norveškem prizorišču podpisala pod prvo žensko zmago svetovnega pokala. V hudem boju za zmago je prehitela avstrijsko veteranko Danielo Iraschko-Stolz in Japonko Saro Takanaši. V tej sezoni je zabeležila najboljšo skupno uvrstitev v svetovnem pokalu, bila je 4.

5. decembra 2014 se je veselila premierne zmage na posamični tekmi svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

To je bila njena edina zmaga na posamični tekmi svetovnega pokala, z ekipo pa je na vrh zmagovalnega odra skočila še januarja 2021 na Ljubnem. V dolgi karieri je 11-krat stala na odru za zmagovalke svetovnega pokal (posamične tekme in ekipne), zadnjič pred tremi tedni v Hinzenbachu, kjer so Slovenke zasedle tretje mesto.

V letošnji sezoni je slovenski ekipi s 371 točkami pomagala do zgodovinske zmage v pokalu narodov, v individualni razvrstitvi pa je zasedla 12. mesto.

Lani je z rojakinjami postala ekipna svetovna podprvakinja. Foto: Sportida

Na velikih tekmovanjih je največji članski uspeh vknjižila na svetovnem prvenstvu leta 2021, ko je z Niko Križnar, Uršo Bogataj in Emo Klinec postala svetovna podprvakinja.

Kolajne na prvenstvih je osvajala že v mlajših selekcijah. Leta 2011 je postala svetovna mladinska podprvakinja, ostale tri kolajne pa je osvojila na ekipnih tekmah - 2013 se je veselila naslova mladinske ekipne svetovne prvakinje, 2014 so osvojile srebro, 2012 pa bron.

Nastopila je na vseh treh olimpijskih igrah, ki so jih organizirali za skakalke, februarja je na Kitajskem z 9. mestom dosegla svoj najboljši olimpijski rezultat. Foto: Guliverimage

Nastopila je na vseh treh olimpijskih igrah, leta 2014 v Sočiju je bila 26., 2018 v Pjongčangu 22., februarja na Kitajskem pa je z devetim mestom vknjižila najboljši olimpijski rezultat.