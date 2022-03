"Najtežja, morda neumna odločitev. A le zato, da bo boljše za dekleta," je Zoran Zupančič še enkrat pojasnil, da se morajo stvari v slovenski ženski reprezentanci spremeniti. Na boljše.

Njegov telefon je v ponedeljek brnel kot še nikoli. Klicali so ga vsi, ki jih je zanimal njegov odstop. Veliko je bilo takšnih, ki so ga klicali sploh prvič, kar je znak, kakšno moč ima takšna novica v primerjavi z uspehi, ki jih je bilo pod njegovim vodstvom ogromno.

"Ob tretji uri zjutraj smo prišli domov, telefon pa mi je začel zvoniti ob 7. uri. Nisem mogel spati. Ob šestih sem že vstal in šel v hrib. Veliko razmišljam. Upam, da se bodo pri ženskih skokih stvari spremenile, premaknile," je ponovil Zupančič.

Uspeh pri uspehu, medalja pri medalji

V zadnjih dveh letih so slovenske skakalke osvojile skoraj vse, kar se je osvojiti dalo. Lani je na primer Ema Klinec postala svetovna prvakinja na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, kjer je bila Nika Križnar bronasta na večji napravi, ekipa pa srebrna na manjši. Nika je na koncu sezone visoko v zrak dvignila veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu.

Slovenske skakalke so spisale ogromno uspehov. Foto: Sportida

Zbiranje odličij na največjem odru se je nadaljevalo tudi v tej zimi. Vrhunec so bile kajpak olimpijske igre v Pekingu. Urša Bogataj je bila zlata na srednji skakalnici, njena prijateljica Križnarjeva bronasta. Skupaj s Petrom Prevcem in Timijem Zajcem sta se razveselili še zlata na tekmi mešanih ekip. Nika je nato osvojila žensko različico turneje RAW Air, pred tem postala kraljica v skupnem seštevku tekmovanja v Hinzenbachu. V skupnem seštevku svetovnega pokala sta bili Nika in Urša na drugem in tretjem mestu, pred njima je bila le Marita Kramer. Med deseterico je bila še Ema na sedmem mestu.

In ob seštevku vseh dosežkov slovenskih skakalk je postalo jasno, da je Slovenija z naskokom osvojila pokal narodov. Druga, Avstrija, je imela gromozanski zaostanek, ki je znašal kar 747 točk. To je nasploh prva tovrstna lovorika v zimskih športih pri nas, ki ima zato posebno težo.

Proračun se sicer povečuje, a je več tekmovanj …

Razumljivo je, da bi morali uspehom deklet z odločnejšim korakom slediti tudi na Smučarski zvezi Slovenije in vložiti še kaj več v program in strokovni kader. Zlasti če odgovorni verjamejo v prihodnost tega športa in žensko ekipo. Slovenija je vendarle velesila v ženskih skokih. Da bo ostala na vrhu ali pri njem, bo treba vlagati vse več. Druge nacije namreč ne bodo sedele križem rok.

Verjame, da se da s slovenskimi ženskimi skoki še veliko narediti. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Proračun se sicer povečuje, a se tudi število tekmovanj. Malce večja ekipa smo postali. Širimo se, a vse to stane več. V moji prvi sezoni smo imeli 14 tekem. Naslednje leto smo dodali v ekipo Gabra Arha. Ker zaradi koronavirusa ni bilo tekem, smo privarčevali 70 tisoč evrov. Mislili smo, da bomo lahko ta denar porabili naslednje leto, vendar se to ni zgodilo, saj se denar prerazporeja med reprezentance, ker gredo ene v plus, druge v minus," pravi slovenski strokovnjak za smučarske skoke.

Kako težki časi so bili nekoč v smučarskih skokih, pove podatek, da so morali na primer za tekme v oddaljeni Rusiji, kamor je bilo treba z letalom, zaradi prevelikega stroška vzeti manj skakalk, kot jim je dopuščala kvota. Čeprav so trdo delali, da so dosegli status, ki ga imajo v karavani ženskih skokov.

"Dajo toliko denarja, da se lahko greš. Ko na koncu potegneš črto, vidiš, da moraš pristriči stvari za izvedbo programa."

Za zdaj ni videti, da bi se karkoli konkretno spremenilo. Morda bo na Smučarski zvezi Slovenije kaj premaknilo šele opozarjanje na to tematiko. "Imeli smo 25 tekmovanj. Po novem smo v štabu štirje. Dobili smo novo mlado fizioterapevtko, ki je bila zelo malo z nami. Poskušali smo jo uvajati. Srečo smo imeli, da je bila z nami na Kitajskem, ker je bil Gaber pozitiven na novi koronavirus. Nov član v ekipi je dobrodošel. Ko potegneš črto z vso inflacijo, so šli proračuni gor. Stvari stanejo malenkost več. Vedno je poskrbljeno za programe. Delati je mogoče, vendar ni nobenega razkošja. V štirih letih smo bili le na dveh tehničnih pripravah v tujini, lani v Oberstdorfu za štiri noči in v pripravljalnem obdobju v Zakopanah prav tako štiri dni. Če želiš napredovati in si razširiti obzorja, to stane več. A moramo varčevati ... Dajo toliko denarja, kot je nujno potrebno. Ko potegneš črto, vidiš, da moraš za izvedbo programa veliko stvari črtati. V preteklosti smo velikokrat poslušali, da se bodo stvari uredile, ko bodo prišli rezultati. Da bo tudi za nas več. Ko sem lani prišel na pogovor, so bile številke iste," je jasen Zupančič.

Nika Križnar je letos osvojila RAW Air turnejo. Foto: Sportida

V iztekajoči se zimski sezoni smo kar nekajkrat slišali, da posamezne panoge znotraj slovenske smučarske družine niso zadovoljne s položajem na Smučarski zvezi Slovenije. Naša smučarska tekaška šampionka Anamarija Lampič je javno izrazila svoje nezadovoljstvo in celo namignila, da bi lahko zamenjala šport. V deskanju na snegu, kjer imamo dve olimpijski medalji Tima Mastnaka in Glorie Kotnik, prav tako ni tako, kot bi si želeli oziroma kot bi moralo biti. Nadgradnjo bi radi tudi v smučarskih skokih. Ne želijo spati na lovorikah. Stremijo k napredku, ki pa je povezan tudi s financami.

Sledil bo pogovor z dekleti, zahteve bodo zapisali

Povrhu vsega se nezadržno približuje nordijsko svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Planici. Ker so slovenska dekleta blestela že v Oberstdorfu lani in letos na igrah v Pekingu, bi lahko v dolini pod Poncami sledila nadgradnja, saj imajo dekleta na nordijskem svetovnem prvenstvu bistveno več tekem – posamični na srednji in veliki napravi, ekipno tekmo in preizkušnjo mešanih ekip.

Opozarja, da si dekleta zaslužijo še boljše pogoje. Foto: Grega Valančič/Sportida

In kakšen bo naslednji korak Zorana Zupančiča? "Z dekleti se bomo usedli in se pogovorili. Zahteve bomo dali na papir. Zapisali jih bomo. Mi smo enaki. Ženske in moški so enaki. Verjetno se bodo tudi dekleta sama usedla. Pripravljen sem na nadaljnje pogovore, če se bodo stvari spremenile. V preteklosti je prav tako obstajala variabla za trenerja, zdaj tega ni. Ker se varčuje na nas. Za dobro opravljeno delo nisem nikoli prejel nobenih nagrad," je odgovoril Zupančič.