Robert Hrgota ponosen, a opozarja, da je treba ostati na realnih tleh

Za slovensko skakalno reprezentanco je izjemno svetovno prvenstvo v poletih. Timi Zajc je na posamični tekmi v Vikersundu postal svetovni podprvak, na nedeljski ekipni tekmi pa je v družbi Anžeta Laniška in bratov Prevc (Petra in Domna) upravičil vlogo favorita. Najbližje zasledovalce so prehiteli za več kot 120 točk, kar je rekordna zmaga na svetovnih prvenstvih.

Bolj kot z razliko zadovoljen z osmimi dobrimi poleti

"Veljali smo za favorite pred začetkom tekme in veseli me, da se tega nismo ustrašili, da smo sprejeli izziv, da smo v tekmo šli suvereno in odločno. Veseli me, da se je izšlo, kot se je. V prvi seriji sem bil zelo zadovoljen, da smo potrdili res lepe skoke iz poskusne serije. Finalno serijo je bilo zato malce lažje spremljati. Še vedno pa sem bil pred tekmo rahlo nervozen, ker sem vedel, da si na papirju lahko favorit, a to je vedno treba dokazati. Veseli me, da smo. S kakšno razliko smo zmagali, ne igra nobene vloge. Tudi če bi zmagali le s točko prednosti, bi bilo veselje enako. Bolj sem vesel, da smo opravili osem dobrih skokov, da smo delali tisto, kar smo si želeli, da smo prišli po medaljo in smo jo dobili. Res, kapo dol fantom, res sem vesel. To so res lepi trenutki in moramo samo uživati," je bil po velikem uspehu v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije ponosen glavni trener skakalcev Robert Hrgota.

Robert Hrgota je bil upravičeno ponosen na svojo ekipo, ki je v nedeljo zanesljivo opravila s tekmeci. Foto: Sportida

Ob tem je pojasnil, zakaj se je odločil za znižanje zaletnega mesta Zajca, ki je imel na nedeljski ekipni tekmi najboljši seštevek obeh poletov. "Odločitev ni bila tako taktične narave, bolj sem želel, da Timi opravi dva suverena skoka brez razmišljanja o doskoku, ne glede na to, ali bi dosegel tisto mejo, ki je bila potrebna za dodatne točke. Raje vidim, da gre pol metra manj, kot je treba, in da je skok suveren, odločen, kot pa da gre eno zaletno mesto višje in še vedno gleda, ali bo naredil doskok ali ne. Če se nam glede naletnih mest včeraj ni izšlo, se nam je danes, a konec koncev to ni igralo neke vloge za končni rezultat, morda smo se lahko le lažje igrali s tem. Je pa to bila neka taka odločitev – skupek obeh stvari."

"Fantje so res naredili premik pri sebi. Mi smo tu samo, da jim pomagamo, jih usmerjamo. Oni so ključne stvari naredili sami, ukvarjajo se sami s sabo, s svojimi skoki, težavami, s stvarmi za katere vedo, da delujejo, in gradijo na tem." Foto: Sportida

"Fantje so ključne stvari naredili sami, mi jih usmerjamo"

33-letni trener, pod čigar taktirko Slovenci blestijo in bijejo tudi hud interni boj za mesta v ekipi na največjih tekmah, je zelo zadovoljen s pristopom fantov in pripravljenostjo garati iz dneva v dan.

"Fantje so res naredili premik pri sebi. Mi smo tu samo, da jim pomagamo, jih usmerjamo. Oni so ključne stvari naredili sami, ukvarjajo se sami s sabo, s svojimi skoki, težavami, s stvarmi za katere vedo, da delujejo, in gradijo na tem. Potem je tudi naše delo, delo trenerjev, lažje. Veseli me, da z roko v roki delamo na tem, da gradimo na skakanju. Višja ko je raven skakanja, višja je tudi raven samozavesti. Še vedno pa enkrat gre, drugič gre malo manj. Najpomembneje pa je, da ohranjaš rdečo nit, za katero veš, da vodi k rezultatom, kar nam je letos uspelo že večkrat. Vedno pa je treba ostati na realnih tleh. Vemo, da je za vsak rezultat treba delati zelo trdo, močno in tega se zavedamo tudi za naprej, za prihodnja dva konca tedna in potem za naprej, za prihajajočo sezono. Nihče ne počiva, vsi si želijo na vrh. Nam je trenutno to uspelo, a vemo, da nič ni zagotovljenega in da moramo delati naprej v tej smeri," poudarja, da ne bodo zaspali na lovorikah.

Hrgota želi tudi v Planici gledalcem podariti veselje

Če se je ženska skakalna sezona končala v nedeljo, pa sta pred skakalci še dve postojanki poletov. Konec prihodnjega tedna bodo leteli v Oberstdorfu, nato pa med 24. in 27. marcem sledi še spektakel v Planici. Zadnjega, ki bo tokrat pred gledalci, se Hrgota izjemno veseli.

"Letos si želimo, da tudi mi sklenemo v slogu, da gledalcem podarimo veselje, da se borimo za zmagovalni oder, za zmage in da pričaramo lepe trenutke v Planici." Foto: Vid Ponikvar

"Res si želim priti v Planico. Že od olimpijskih iger odštevam dneve, da pridemo tja, da se v izteku zbere čim večja množica, da uživa v poletih, tako kot jaz uživam, ko gledam te fante, ki res lepo letijo. Želim si, da tudi gledalci v Planici začutijo ta utrip. Vemo, da smo še vedno v koronskih časih, a zdi se mi, da se z neko odgovornostjo lahko še vedno sprostimo in uživamo v prazniku, ki smo ga pogrešali že dve leti. Planica ni enaka brez gledalcev. Želim si, da bo letos drugače, da se ponovi zgodba iz prejšnjih let, ko je bila neka veselica, nek konec sezone na res visoki ravni z gledalci. Letos si želimo, da tudi mi sklenemo v slogu, da gledalcem podarimo veselje, da se borimo za zmagovalni oder, za zmage in da pričaramo lepe trenutke v Planici. Res se je že veselim," je za SZS še dejal šef trenerskega štaba Slovencev.

A še prej jih to soboto in nedeljo čakata posamični tekmi na letalnici v Oberstdorfu.