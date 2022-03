Mladi slovenski skakalec od izobčenca do junaka

Zadnji dve leti sta bili za 21-letnega slovenskega skakalca Timija Zajca vrtiljak čustev. Vanj so zaradi afere v Planici na domačem svetovnem prvenstvu v poletih letele puščice z različnih koncev. Bolečina je bila prisotna, a uspelo mu je hitro zaceliti rane in psihološko zrasti. V tej sezoni je osvojil že štiri medalje na največjih zimskih vrhuncih, v igri pa je še za eno lovoriko, potem ko je z zmago in tretjim mestom blestel na letalnici v Oberstdorfu. Do nje lahko poleti na Letalnici bratov Gorišek, kjer se zaradi prisotnosti gledalcev obeta spet prava planiška kulisa.

Pretekli konec tedna so slovenski skakalci spet pisali poezijo na letalnici. Po zmagoslavju na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, kjer je bil Timi Zajc srebrn na posamični tekmi, moštvo (Zajc, Peter Prevc, Anže Lanišek in Domen Prevc) pa je osvojilo prepričljivo zlato na ekipni tekmi, so široko razprli krila tudi na velikanki v Oberstdorfu.

Letalnica Heinija Klopferja je bila spet prostor, kjer je zadonela slovenska himna Zdravljica. V soboto je trojno slovensko zmagoslavje preprečil Stefan Krat, ki je za seboj pustil Žigo Jelarja, Zajca in Laniška. V nedeljo je nato prišel čas za novo slovensko veselje. V režiji Timija, ki je imel ta konec tedna kar nekaj smole z razmerami v zraku. A ga to ni iztirilo. Ostal je zbran in po sedmem mestu po prvi seriji napadel in poletel 232 metrov. Ker so bile razlike med najboljšimi majhne, je bilo po njegovem nastopu vprašanje, ali ga bo sploh komu uspelo preskočiti in preseči. Pred njega se nista zavihtela ne Kraft ne vodilni po prvi seriji Piotr Zyla in druga zmaga je prišla na Zajčev račun.

Preživljal težke trenutke, a se je odbil od dna. Vse do medalj na največjih tekmovanjih.

Pred tremi leti in slabima dvema mesecema je prvič v karieri stopil na najvišjo stopničko svetovnega pokala. In to prav na letalnici v Oberstdorfu. Takrat je bil star šele 18 let. A mu v nadaljevanju ni bilo postlano z rožicami. Če se je pričakovalo, da bo v prihodnje prišel povsem blizu najboljšim, se je zataknilo.

Njegov glas je bil slišan v času, ko ni pričakoval nihče. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici konec decembra 2020. Postal je izobčenec. Izključen je bil iz reprezentance. Čeprav naj bi imel pri svojem dejanju somišljenike, mu ni nihče kril hrbta. Ostal je sam. Čustveni vrtiljak, ki ga je doživljal pri vsega 19 letih, se je počasi začel umirjati in misli je uperil v vrnitev med najboljše.

Po lovljenju v pretekli sezoni, ko se mu je le dvakrat uspelo uvrstiti med najboljšo dvajseterico, je v tej napredoval tako, kot si je želel. Reka, da za vsakim dežjem posije sonce in da je vsak trud poplačan, sta se izkazala za resnična. Na zimskih olimpijskih igrah se je razveselil dveh medalj, o katerih pred sezono ni niti razmišljal. Zlat je bil na tekmi mešanih ekip, srebrn na ekipni moški preizkušnji.

Letalske sposobnosti kronal na svetovnem prvenstvu v poletih, Oberstdorfu ...

Kmalu je sledil nov vrhunec. Svetovno prvenstvo v poletih. Tudi pred odhodom v Vikersund ni pomislil, da bi lahko na posamični tekmi poletel do medalje. Če ne bi imel smole s predolgimi daljavami, zaradi katerih je izgubljal sodniške točke, bi bil celo zlat, tako pa se je razveselil srebra. Dan pozneje je skupaj z moštvenimi kolegi poletel še do prepričljivega ekipnega zlata.

Navdušenje nad njegovim uspehom se še ni dobro poleglo, ko je prišla na vrsto njegova letalnica Heinija Klopferja v Oberstodrfu, kjer je leta 2019 zmagal. Z zmago in tretjim mestom je imel po dveh tekmah povsem identično točkovno bero kot Stefan Kraft. Pred prihodom v domačo Planico je torej v igri še za eno lovoriko. Za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, ki so ga v preteklosti osvojili trije Slovenci. Kot prvi je ta podvig uspel Primožu Peterki (1996/97), dvakrat Robertu Kranjcu (2009/10 in 2011/12), trikrat Petru Prevcu (2013/14, 2014/15, 2015/16).

... zdaj bo imel priložnost osvojiti lovoriko še v domači Planici

Oba s Kraftom imata dve tekmi pred koncem 160 točk. S 30 točkami zaostanka jima za ovratnik diha prerojeni Jelar, ki je v tej sezoni preživljal težke trenutke, ko mu je bolezen po okužbi s koronavirusom vzela ogromno energije in posledično del priprav na sezono in tekme.

Že zdaj je za 20-letnega Zajca, ki bo po ameriško postal polnoleten 26. aprila, sezona sanjska in o takšni beri sploh ni razmišljal. Pika na i že zdaj sanjski zimi bi bila velika zmaga v razvrstitvi za mali kristalni globus pred domačim avditorijem v Planici, ki bo po "premoru" zaradi pandemije koronavirusa spet imela tisti prizvok, ki je značilen za marčevsko norost, kot se imenuje planiški praznik.