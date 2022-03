Na Letalnici bratov Gorišek, ki bo med četrtkom in nedeljo gostila konec svetovnega pokala, bodo v sredo ob 10. uri izpeljali preizkus letalnice. Četrtič zapored je čast prvega poleta pripadla domačinu Roku Tarmanu. Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je danes potrdil, da je letalnica pripravljena in da so današnje razmere idealne za kakšen ekstremen polet. Upa, da takšne ostanejo tudi v prihodnjih dneh.

Preizkus planiške velikanke je predviden za sredo ob 10. uri, kot prvi pa se bo po njej spustil član lokalnega kluba ND Rateče Planica Rok Tarman. Ta je kot prvi letalnico preizkusil že v zadnjih treh letih. Ivo Zupan, vodja predskakalcev, je sicer že sporočil širši seznam skakalcev, ki bodo leteli v sredo, seznam se bo za tekmovalne dni nekoliko skrčil, kot je to v navadi.

Seznam predskakalcev za preizkus letalnice (32):

Rok Tarman, Lojze Petek, Matic Hladnik, Jan Nemeček, Matija Košir, Staš Šantelj, Gašper Brecl, Urh Rošar, Juš Sušnik, Urban Sušnik, Ožbe Zupan, Matija Prosenc, Ernest Prišlič, Žan Hriberšek, Vid Vrhovnik, Aljaž Osterc, Jošt Sušnik, Nejc Toporiš, Urban Remic, Mark Hafnar, Rok Oblak, Anže Urbančič, Marcel Stržinar, Marcel Rep, Matija Vidic, Matija Štemberger, Timotej Jeglič, Matevž Samec, Stefan Rainer, Peter Resinger, Markus Rupitsch, Pius Paschke.

Letošnja Planica bo znova pozdravila gledalce. Foto: Vid Ponikvar

"Razmere do idealne za kakšen ekstremno dolg skok"

Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar je danes že lahko potrdil, da je letalnica bratov Gorišek nared za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih.

"To zimo nam je uspelo celo letalnico zasnežiti z umetnim snegom, zato drugih potreb nismo imeli. Nalet oziroma naletno smučino pa smo izdelali iz umetnega ledu. Zadnjih nekaj let ima Nordijski center napravo za izdelovanje ledu in mi jo s pridom izkoriščamo, ker je kakovost za nas veliko bolj primerna od klasičnega umetnega snega. Zasneževanje poteka celotno zimo, saj izkoriščamo primerne temperature za izdelavo snega. Letalnico skušamo oblikovati sproti, da ta narejen sneg s kupov enakomerno prerazporedimo po letalnici. Priprave tečejo od decembra pa do marca, s tem, da so zadnjih 14 dni veliko bolj intenzivne in tudi z veliko večjo ekipo."

"Zdajle sedim v izteku letalnice in razmere so idealne. Sonce sije, vzgonski veter je konstanten, tako da so danes res krasni pogoji za kakšen ekstremno dolg skok. Mi si vsi želimo, da bo tako tudi do konca tedna," pravi Aljoša Dolhar. Foto: OK Planica

Letos je šlo planiškim delavcem na roko tudi vreme, saj v zadnjih tednih pred tekmo ni bilo kakšnih večjih snežnih padavin. "Nam to optimalno odgovarja, tudi temperature so bile letos za marec zelo nizke, kar nam je tudi šlo na roko, tako da nam sonce ni pobralo preveč snega. Naredili smo ga 13.000 kubičnih metrov na letalnici, za izvedbo tekmovanja ga potrebujemo 8000. In glede na izkušnje, smo tudi letos čakali praktično do zadnjega trenutka, preden smo to razliko, okvirno 5000 kubikov odstranili z letalnice."

"Zdajle sedim v izteku letalnice in razmere so idealne. Sonce sije, vzgonski veter je konstanten, tako da so danes res krasni pogoji za kakšen ekstremno dolg skok. Mi si vsi želimo, da bo tako tudi do konca tedna. Takšna je tudi napoved, in če bodo res stabilni pogoji ter se bodo 'poklopili' še ostali dejavniki, se tudi na to temo lahko kaj zgodi," je o morebitni novi rekordni znamki - zdajšnji rekord 253,5 metra je leta 2017 v Vikersundu dosegel Avstrijec Stefan Kraft - dejal Dolhar in poudaril, da je varnost skakalcev vedno na prvem mestu.

Tekmovalni del planiškega praznika se bo začel v četrtek, ob 11. uri bodo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. Ta bo na sporedu ob 14. uri. V soboto ob 10. uri sledi ekipna tekma, v petek ob 10. uri pa še zadnja posamična tekma sezone.

Spored tekmovalnega dela konca sezone, Planica (24.–27. marec) Četrtek, 24. marec

8.45 trening

11.00 kvalifikacije Petek, 25. marec

12.00 poskusna serija

14.00 posamična tekma, 1. serija Sobota, 26. marec

9.00 poskusna serija

10.00 ekipna tekma Nedelja, 27. marec

9.00 poskusna serija

10.00 posamična tekma, 1. serija