Sproščeni, a motivirani: Osvojiti se da še precej stvari

Dober teden pred zaključkom svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih, ki ga bo med 24. in 27. marcem tradicionalno gostila Planica, slovenske orle čaka še ena postaja na letalnici, ta konec tedna bosta v Oberstdorfu dve posamični tekmi. "Po eni strani gremo v Nemčijo sproščeno, po drugi strani pa želim, da so fantje še naprej tako motivirani, kot so bili za Vikersund, ker se da osvojiti še kar precej stvari, mali kristalni globus v poletih, pa tudi izboljšati skupno uvrstitev v pokalu narodov," pred potjo v Nemčiji pravi glavni trener Robert Hrgota.

Slovenski skakalni tabor je po izjemnem svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu - srebro Timija Zajca na posamični tekmi in zanesljiv naslov ekipnih svetovnih prvakov - strnil misli pred zadnjima postaja svetovnega pokala te sezone. Obe prizorišči bosta ponudili nove polete. Že ta konec tedna bodo leteli v Oberstdorfu, kjer bosta dve posamični tekmi, prihodnji teden pa sledi še planiški praznik z dvema posamičnima in ekipno tekmo.

Na Norveškem vztrajno snemali slovenske polete

Glavni trener Robert Hrgota bo v Nemčiji računal na sedem letalcev, in sicer bodo leteli Zajc, vsi trije bratje Prevc, Anže Lanišek, Lovro Kos in Žiga Jelar.

"Na letalnicah vedno spadamo v ožji krog favoritov, a v Vikersundu se nam je res dobro izšlo. Pa ne le štirje fantje, ki so tekmovali, pač pa vseh šest je pokazalo zelo visoko raven skokov. Ocene so nam preprečile zlato kolajno ali pa celo dve odličji na individualni tekmi, a smo potem na ekipni pokazali visoko raven, ki si je lahko le želiš. Kot trener prav veliko dela nisem imel, sem bolj užival na stolpu, fantje so pokazali takšno raven, da so preostali snemali vse njihove polete, kar ti daje neko zadovoljstvo, ker veš, da te drugi spremljajo. Želim si le, da še dva tedna tako zdržimo. Fantje skrbijo za zdravo konkurenco, en drugega vlečejo naprej. Je pa lahko huda interna konkurenca tudi dvorezen meč, kar se je pokazalo tudi na olimpijskih igrah, ko smo bili en dan energetsko zelo slabi, v Vikersundu pa je že bilo drugače, saj so točno vedeli, da bo boj. Menim, da bo v Oberstdorfu lažje, saj bodo lahko nastopili vsi, medtem ko bo v Planici že od prvega dne mesarsko klanje za mesto na ekipni tekmi," pravi Hrgota, ki v zadnjih desetih dneh sezone vidi še kar nekaj ciljev, ki bi jih njegovi izbranci lahko dosegli.

"Po eni strani gremo v Nemčijo sproščeno, po drugi strani pa želim, da so fantje še naprej tako motivirani, kot so bili za Vikersund, ker se da osvojiti še kar precej stvari, mali kristalni globus v poletih, izboljšati skupno uvrstitev ..." pred zadnjima postojankama pravi Robert Hrgota. Foto: Sportida

Osvojiti se da še precej stvari

"Po eni strani gremo v Nemčijo sproščeno, po drugi strani pa želim, da so fantje še naprej tako motivirani, kot so bili za Vikersund, ker se da osvojiti še kar precej stvari, mali kristalni globus v poletih, izboljšati skupno uvrstitev, v pokalu narodov smo 350 točk za tretjim mestom, a tudi to je lahko nek zagon. Ciljev, etap je ostalo še veliko. Pet tekem, pet zmagovalnih odrov. Za vsakega posameznika je tudi to lahko nek cilj. Želja je lahko zelo veliko, zdaj je stvar, da smo z glavo pri stvari in nadaljujemo v tem ritmu, kot smo bili v Vikersundu."

"Želja je, da se od prvega skoka naprej ujamem z letalnico in da bom spet cel vikend užival. Morda imajo drugi višja pričakovanja, več govorijo o malem globosu kot jaz," pravi Timi Zajc. Foto: Sportida

Zajc: Bomo videli, ali mi je letos še kaj naklonjenega ali ne

"Pretekli konec tedna sem se na letalnici v Vikersundu res dobro znašel, vse skoke me je neslo daleč, škoda pa ocen, ker so me na koncu stale zlate kolajne. Veseli me, da so se stvari iz vikenda v vikend začele poklapljati, vsi smo skakali zelo dobro. Težko je reči, zakaj smo bili tako prepričljivi, smo pa super delali, trener nas je prav usmerjal. Mislim, da si lahko vsaka ekipa le želi, da bi imela toliko močnih članov, da bi bila celotna ekipa sposobna skočiti na stopničke," se je na svetovno prvenstvo ozrl Zajc in pogledal še proti Nemčiji: "O ciljih ne bom govoril. Želja je, da se od prvega skoka naprej ujamem z letalnico in da bom spet cel vikend užival. Morda imajo drugi višja pričakovanja, več govorijo o malem globosu kot jaz. Sem dobro pripravljen, uživati želim v vsakem poletu, in potem bomo videli, ali mi je letos še kaj naklonjenega ali ne."

Foto: Sportida

Peter Prevc pomirjen in sproščen

"V Oberstdorf grem lahko pomirjen in sproščen, da sem sposoben leteti daleč. Po drugi strani pa je treba ohraniti koncentracijo, saj samo vrhunski, tehnični skok prinese dolg polet. Temperature se že dvigujejo, zato se glava malce že želi odklopiti na pomladni urnik. Zato je treba biti še osredotočen na nastope, ki nas čakajo do konca sezone," pravi Peter Prevc, Domen pa dodaja: "Želim samo ostati zbran, fokus v 'špuri', na mizi, kjer imam še vedno največ težav. Ne bom kompliciral, se oziral naokrog, na moteče dejavnike. Fokus name, ostale stvari pa bodo že prišle."

"Vikersund je bil zame uživancija, dobesedno sem tam zaživel." Foto: Sportida Cene Prevc, ki se mu v Vikersundu ni uspelo uvrstiti v ekipo za tekmo, je pa kot predskakalec postavil osebni rekord 243,5 metra, pred potjo v Nemčijo razmišlja: "Vikersund je bil zame uživancija, dobesedno sem tam zaživel. To je bil najboljši vikend v mojem življenju, bilo je res fenomenalno. Upam pa, da ne bo ostal najboljši vikend v mojem življenju. V Oberstdorf grem z lepim treningom na letalnici in upam, da mi tam uspe."

"Dvakrat sem že bil v Oberstdorfu, do zdaj mi še ni šlo dobro, a tako je bilo tudi drugje na letalnicah do nedavnega. Upam, da je zdaj zapihal boljši in drugačen veter pod mojimi smučmi." Foto: Sportida

Lanišek upa, da bo Oberstdorf tokrat bolj srečen

Najvišje uvrščeni Slovenec v svetovnem pokalu Anže Lanišek upa, da mu bo šlo v Oberstdorfu tokrat bolje, kot mu je šlo v preteklosti: "Poizkusil bom nadaljevati tam, kjer sem končal v Vikersundu in nadaljevati z dobrimi poleti. Dvakrat sem že bil v Oberstdorfu, do zdaj mi še ni šlo dobro, a tako je bilo tudi drugje na letalnicah do nedavnega. Upam, da je zdaj zapihal boljši in drugačen veter pod mojimi smučmi."

Kos ni najbolj zadovoljen s formo, Jelar se veseli, da bo končno letel

"Forma ni takšna, kot bi si želel, a če se zberem, bo v redu," pravi Lovro Kos. Foto: Guliverimage Del sedmerice bosta tudi Lovro Kos in Žiga Jelar. "Veselim se, da bom lahko preizkusil novo letalnico. Forma ni takšna, kot bi si želel, a če se zberem, bo v redu. Super je, da bom znova lahko letel na letalnici. V Vikersundu smo bili res vsi vrhunski in je bila odločitev za trenerja res težka," pravi Kos.

Jelar se veseli, da bo spet lahko letel: "Veselim se končno, da bom spet letel. Nazadnje sem v Planici. Nivo skakanja je dober in upam, da bom to lahko realiziral tudi na letalnici."

Žiga Jelar se veseli, da bo spet letel. Foto: Guliverimage

Kvalifikacije za sobotno tekmo bodo v petek ob 17.15, sobotna tekma pa bo 16. uri. Nedeljski spored se bo začel ob 14.15 s kvalifikacijami, ob 16. uri pa bo sledila še druga individualna tekma.