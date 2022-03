Slovenski junak prestal težke trenutke

Za slovenske skakalce je nekako javno znano, da so po duši dobri letalci, kar dokazujejo iz leta v leto. Zgodba, ki so jo spisali na nedavnem svetovnem prvenstvu v poletih, to tezo potrjuje. Domen Prevc, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek so z največjo razliko v vsej zgodovini premagali tekmece. Drugi Nemci so na primer zaostali za ogromnih 128 točk.

Dodatno zadoščenje je imel pretekli konec tedna Zajc, ki je poletel do premierne posamične medalje na največjih tekmovanjih. Po izjemni soboti je napredoval do srebrnega odličja. Če pri ekstremnih daljavah ne bi imel težav pri doskokih, bi lahko govorili celo o zlati. Če bi bila še ena serija, bi ta najverjetneje visela okoli njegovega vratu. A pustimo če-je ob strani. Timi je pri 21 letih spisal veliko zgodbo slovenskega skakanja.

Decembra 2020 izrazil nezadovoljstvo in bil kaznovan

Zanimivo je, da je njegova prva in za zdaj edina posamična zmaga v svetovnem pokalu prav na letalnici. Trenerji so mu zeleno luč za odhod na letalnico prižgali v začetku februarja 2019 na velikanki v Oberstdorfu, ko je bil star 18 let. V smučarskih skokih velja nepisano pravilo, da mlajši tekmovalci, pred polnoletnostjo, na največjih napravah ne dobijo priložnosti za spust. In Timi je na prvi tekmi zmagal.

Foto: Sportida

V tisti sezoni je bil skupno deveti skakalec zime. Lastnik naslova prvaka v vseh starostnih kategorijah na slovenskem ozemlju je bil v vzponu. Pričakoval se je njegov pohod k najboljšim. Postopno je napredoval, kar je bila dobra osnova. V naslednji zimi je bil na koncu celo drugi letalec v boju za mali kristalnih globus.

A je bilo videti, da ni zadovoljen s svojimi nastopi in načinom treninga, saj se v svetovnem pokalu in na novoletni turneji ni proslavil. Nezadovoljstvo je kazal na začetku sezone 2020/21, kaj kmalu pa je sledila eksplozija. Na domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici je decembra 2020 poskrbel za afero, potem ko je javno izrazil nezadovoljstvo z delom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja.

Edini se je o tem javno razgovoril, medtem ko so preostali slovenski orli potihnili. Izključen je bil iz reprezentance, s selektorskega mesta pa se je poslovil tudi Bertoncelj.

Po težkem letu je močno posijalo sonce. Najprej na olimpijskih igrah v Pekingu ...

Preživljal je težke, najtežje trenutke v mladi karieri. In za tako mladega skakalca je to velik šok, ko kar naenkrat ostaneš praktično sam. A ni ostal povsem sam. Z novim glavnim trenerjem Robertom Hrgoto sta se dogovorila o načrtu za prihodnost. Nekoliko je spremenil javno izražanje in pristop ter misli usmeril v vrnitev.

Timi Zajc se je v Pekingu veselil srebrne ekipne moške medalje in zlate na tekmi mešanih ekip. Foto: Anže Malovrh/STA

Sezona 2021/22 je bila zanj velika šolska ura. Iskal je pot, kako spet najti stik z najboljšimi. Svetlejši trenutki so se začeli kazati ob vstopu v trenutno zimo, ko je bil na uvodu v Nižnem Tagilu četrti in v Ruki deveti. Vse boljše predstave v zraku je začel kazati po novem letu. Generalka pred olimpijskimi igrami v Zakopanah je bila zanj dobra, potem ko je osvojil deveto mesto. Nekako je bilo čutiti, da bi lahko v Pekingu pripravil pozitivno presenečenje. Posamični preizkušnji je končal na šestem in devetem mestu.

Naredil je preskok, da ga je trener Hrgota najprej uvrstil v postavo za tekmo mešanih ekip in nato še za moško ekipno preizkušnjo. In na obeh tekmah je upravičil zaupanje ter dosegel uspeh kariere. Skupaj s Petrom Prevcem, Uršo Bogataj in Niko Križnar se je veselil zgodovinske zlate medalje na tekmi mešanih ekip, s Petrom in Cenetom Prevcem ter Lovrom Kosom pa je skočil še do srebra na moštveni tekmi.

... nato še na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu

Z dvema medaljama se je vrnil v domovino, kar je bila dobra osnova za konec sezone. Pred odhodom na svetovno prvenstvo v poletih v Vikersund je bila njegova največja težava konstantnost, to pa je demonstriral na norveški letalnici.

Njegova edina smola na prvenstvu je bila ta, da je letel predaleč in imel posledično težave pri doskokih, kjer je izgubljal slogovne ocene. Povrhu vsega je z 245 metri dosegel tudi najdaljšo daljavo med vsemi in postavil osebni rekord, kar mu je uspelo v poskusni seriji. V konkurenci ga je najdlje poneslo 243,5 metra. V primerjavi z zlatim Mariusom Lindvikom je na primer izgubil obilico točk pri sodnikih. Zlasti pri prvem in tretjem poletu, ko je pri ekstremni daljavi in težkem doskoku dobil dvakrat po osem točk manj. In če pogledamo skupni zaostanek Timija ob koncu, ki je znašal le 9,9 točke, je jasno, da je zlato splavalo po vodi prav zaradi njegovih ekstremnih daljav in posledično težje izvedljivih doskokov.

Srebrni Timi Zajc na svetovnem prvenstvu v poletih. Foto: Sportida

Da je bil najbolj vroč med vsemi, je dal vedeti na ekipni tekmi, na kateri je imel med vsemi najboljši dosežek. Srebrna posamična in zlata ekipna medalja sta torej njegov izkupiček, česar pred odhodom v Vikersund, kot je dejal sam, ni pričakoval. Štiri medalje je torej že pospravil v žep v tej sezoni, pričakujemo pa lahko, da bo svoje dodal še na letalnici v Oberstdorfu in konec marca na Letalnici bratov Gorišek v Planici.

Njegovo zgodbo v zadnjih dveh letih bi lahko strnili povsem na kratko – od grešnega kozla do junaka. Če smo njegov preskok med najboljše v svetovnem pokalu pričakovali že pred dvema zimama, lahko to zdaj bolj realno pričakujemo v prihodnji. Videti je bolj zrel, z jasnejšim ciljem, vsi ti uspehi pa mu bodo dali dodaten zagon za dvig med najboljše.