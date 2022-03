Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veliki uspehi naših skakalcev na zadnjih tekmah in olimpijskih igrah nam obetajo izjemni konec sezone v dolini pod Poncami. Vsi že nestrpno čakamo začetek največjega športnega praznika pri nas, ko bomo spet držali pesti za svoje orle.

Planiškega praznika se zelo veselijo tudi naši skakalci Timi Zajc, Anže Lanišek, bratje Cene, Domen in Peter Prevc, Lovro Kos in Žiga Jelar. Prav vsak od njih je sposoben skočiti na zmagovalni oder, morda tudi do novega rekorda Letalnice bratov Gorišek.

Veste kakšen je aktualen rekord Letalnice? Kdo po vašem mnenju bo skočil na zmagovalni oder v Planici? Odgovorite, napovejte in se potegujte za nagrade.