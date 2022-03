"Svetovni rekord bo v Planici padel v soboto ob 10.15"

S tem besedami je predstavnik za stike z javnostjo pri OK Planica Tomi Trbovc podražil vodjo tekmovanja v smučarskih poletih na Letalnici bratov Gorišek Aljošo Dolharja pred prihajajočim planiškim praznikom, ki bo imel zaradi prisotnosti gledalcev spet pridih, kakršnega smo vajeni iz preteklosti. "Rekord se mora zgoditi. Na to vpliva več dejavnikov," je bil ob opazki jasen Dolhar, ki je govoril s slovenskimi orli in bil prijetno presenečen, kako so fantje osredotočeni in kako veliko željo imajo leteti daleč.

Po dveh letih brez navijačev bo planiški praznik spet imel tisti pridih, ki ga dela v zimskem svetu tako posebnega. Poleti na Letalnici bratov Gorišek so vselej nekaj edinstvenega in v Slovenijo privabijo številne ljubitelje smučarskih skokov iz drugih držav.

Organizator po krajšem "premoru" tako spet pričakuje veliko navijačev, saj ni več omejitev zaradi koronavirusa, ta je v zadnjem obdobju dodobra okrnil planiško kuliso. Marca 2020 so tekme namreč odpadle, na prestavljenem decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih so se vrata v dolino pod Poncami za neakreditirane ljudi zaprla, nič drugače ni bilo pred letom.

Veliko ljudi je kupilo vstopnice že leta 2020, te so bile naknadno zamenjane za vrednotnice. Njihovi imetniki imajo do 23. marca čas, da jih zamenjajo za vstopnice za letošnjo prireditev, vendar je to treba opraviti predhodno, saj z njimi vstop na prizorišče ne bo mogoč.

Svetovni rekord 253,5 metra, planiški 252 metrov

Vsi v skakalni karavani poudarjajo, da prav gledalci dajo posebno draž marčevski norosti, kot rečemo tekmam v Planici. Približno 30 tisoč jih sprejme dolina v enem dnevu in vsi bi radi videli, da Letalnica bratov Gorišek po dolgem času spet prevzame svetovni rekord, ki je v lasti Vikersunda. Pred 11 leti je Johan Remen Evensen poletel prek prejšnje znamke, ki je bila v lasti slovenske velikanke. Svetovni rekord zdaj znaša 253,5 metra, do njega je poletel naš severni sosed Stefan Kraft.

Stefan Kraft je z 253,5 metra svetovni rekorder. Foto: Guliverimage

V Planici ima najdaljšo znamko Japonec Rjoju Kobajaši, ki je doskok naredil pri 252 metrih. "Svetovni rekord bo v soboto padel ob 10.15," si je predstavnik za stike z javnostjo pri OK Planica Tomi Trbovc privoščil vodjo tekmovanja v Planici Aljošo Dolharja, ki je pred dobrim letom delo prevzel od Jelka Grosa.

"Želimo rekord, ker ga že dolgo časa nimamo"

"Enostavno je, rekord se mora zgoditi. Več dejavnikov vpliva na to. Mi bomo kot vsako leto naredili vse, da bo letalnica kar najbolje pripravljena. Vremenska napoved je, kar zadeva to, zelo optimistična. Temperature bodo razmeroma visoke, kar pomeni vzgonski veter. Težav z vetrom ni na vidiku. Govoril sem z našimi letalci. Prijetno sem bil presenečen, kako so osredotočeni in kako veliko željo imajo leteti daleč. Če izvzamemo žirijo, so to dejavniki, ki vplivajo na rekord. Želimo rekord, ker ga že dolgo časa nimamo. Upamo, da se bo vrnil v Planico. A je na prvem mestu varnost in tega se bomo držali," je spregovoril Dolhar in dodal, da je ob optimalnih razmerah mogoče skočiti še kakšen meter dlje od obstoječe rekordne znamke.

Bi lahko do svetovnega rekorda poletel Domen Prevc, ki bo nastopal bolj na začetku štartnega seznama, ko je zalet na mizi lahko še nekoliko višje postavljen? Foto: Sportida

S pripravo planiške lepotice ne bodo imeli težav. Vse poteka po časovnici in v sredo ob 10. uri bo pripravljeno za uradni preizkus. Pričakovati je mogoče, da bo čast prvega poleta tudi letos pripadla domačinu Roku Tarmanu.

Od četrtka do nedelje bo nato v znamenju kvalifikacij in tekem. V četrtek, ko bodo ob letalnici otroci, bo nastopilo 13 slovenskih skakalcev. Sedem teh, ki so del svetovnega pokala, nacionalno kvoto pa bo dopolnila šesterica iz celinskega pokala.

Slovenske barve bo branilo 13 letalcev Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Lovro Kos, Peter Prevc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Jan Bombek, Bor Pavlovčič, Tilen Bartol, Patrik Vitez, Anže Semenič in Žak Mogel bodo zastopali barve Slovenije.

V petek bo na sporedu posamična, v soboto ekipa in v nedeljo spet posamična tekma, na kateri bo nastopilo le najboljših 30 v svetovnem pokalu.

Ker se bodo v Planico vrnili gledalci, je organizator spet namenil ogromno pozornosti varnosti na prizorišču in dostopu do Planice.

Program v Planici Sreda, 23. 3. 2022 10.00, uradni preizkus letalnice Četrtek, 24. 3. 2022 9.00 Uradni trening

10.00 Uradni trening

11.00 Kvalifikacije Petek, 25. 3. 2022 12.30 Poskusna serija

14.00 Prva serija posamične tekme Sobota, 26. 3. 2022 9.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija ekipne tekme Nedelja, 27. 3. 2022 9.00 Poskusna serija

10.00 Prva serija posamične tekme

Prepoved vnosa prepovedanih predmetov: eksplozivne snovi, razne prevelike količine alkohola ...

"V Planici bodo še vedno zimske razmere, kljub temu da je napovedano malce toplejše vreme. A sneg bo in zato pozivamo, da obiskovalci pridejo pripravljeni na takšne razmere. Obiskovalci naj samoiniciativno poskrbijo za varnost. Dokumente, denar naj imajo primerno shranjene. Zaradi varnosti obiskovalcev je organizator pripravil primerno število, poleg policije, varnostnikov in rediteljev. Ti bodo postavljeni na vseh mestih, kjer sta potem zagotovljena nemoten prehod in varnost tekmovanja. Organizator bo na vstopne kontrolne točke postavil obvestilne table. To so table, ki opozarjajo obiskovalce na prepoved vnosa prepovedanih predmetov – eksplozivnih snovi, raznih prevelikih količin alkohola in seveda stvari, ki lahko povzročajo kakršnekoli poškodbe pri obiskovalcih oziroma vseh udeležencih. Postavljene bodo tudi informativno-obvestilne table. Prek ozvočenja bo organizator obveščal tudi o vseh posebnostih, predvsem pa je to namenjeno tistim, ki se izgubijo, tistim, ki izgubijo kakšen pomemben predmet. V Planici bo tudi videonadzor, ki ga bo izvajala policija," je poudaril vodja varnostne službe Marjan Jakše.

V Planici bo spet veliko navijačev. Foto: Vid Ponikvar

Po treh planiških praznikih brez gledalcev bo poseben izziv prav tako prometna ureditev, a imajo v organizacijskem odboru izkušenega Jožeta Ajdiška, ki že vrsto leto skrbi, da je pot do Letalnice bratov Gorišek logistično čim bolj preprosta in manj zamudna.

Za promet bo poskrbljeno

"V soboto, ko se pričakuje največ navijačev, bodo izvajali izbor na avtocesti, avtobuse in kombije brez ustreznih kartonov ali nalepk bodo pošiljali na plato Karavanke za nakup ustreznih nalepk in kartonov. Drugi segment, ki je posebnost, pa je, da je cesta od Rateč do Planice zaprta. Režim določimo mi sami – torej komu dovolimo prehod in tako dalje. Kolesarska cesta je naslednji segment. V vsej dolžini od Kranjske Gore do meje z Italijo je zaprta in služi za našo preusmeritev prometa in za parkiranje vozil po eni strani ceste. Naslednji segment je kolesarska cesta od Rateč do Planice. To cesto uporabljamo za peš prihod v Planico, sočasno pa organiziramo še eno pešpot, in sicer po gozdu od Rateč do prireditvenega prostora. Letos je prvič opuščena pešpot, ki je bila mogoča ob Zelencih. Te poti ni več," poudarja Ajdišek.

Vodja tekmovanja Aljoša Dolhar, vodja varnostne službe Marjan Jakše in vodja prometne organizacije Jože Ajdišek so danes spregovorili na novinarski konferenci, ki je bila namenjena predstavitvi pred planiškim praznikom. Foto: SZS

Za tiste, ki se bodo odločili za prihod v Planico z vlakom, bo od jeseniške postaje naprej organiziran krožni avtobusni prevoz. V izogib časovnim zamudam organizator prosi, da obiskovalci vstopnice za skakalno prireditev kupijo že pred prihodom v Planico, kjer jih bo sicer še mogoče kupiti, a bi se lahko ob zadnjem scenariju zgodilo, da se bo potovalni in vstopni čas v iztek Letalnice bratov Gorišek toliko bolj zavlekel.

Zato pa ne bodo imeli skakalci prav nič proti, če se bo njim zavlekel čas v zraku in jih bo poneslo daleč. Ob vseh uspehih, ki so jih spisali slovenski orli v zadnjem obdobju in zlasti na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu, lahko pričakujemo, da bi lahko letos Planica spet pokala po šivih.