STA

Petek,
7. 11. 2025,
20.59

smučarski skoki Planica Planica Letalnica bratov Gorišek

Petek, 7. 11. 2025, 20.59

Znan projektant za povečanje letalnice bratov Gorišek

STA

Planica navijači, letalnica bratov Gorišek | Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov. | Foto Vid Ponikvar/Sportida

Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Zavod RS za šport Planica je preko javnega razpisa izbral projektanta za načrtovano rekonstrukcijo letalnice bratov Gorišek v dolini pod Poncami. Projektiranje povečave planiške letalnice je zavod zaupal ljubljanskemu Studiu abiro, ki se ukvarja z arhitekturnim načrtovanjem.

Vrednost izbrane ponudbe brez DDV je 197.490 evrov, je razvidno iz današnje objave v uradnem listu.

Organizatorji planiškega finala v smučarskih skokih na letalnici bratov Gorišek so minulo sezono dobili posebno pohvalo za svoje delo, ko je Domen Prevc 30. marca pod Poncami poletel do novega svetovnega rekorda pri 254,5 metra.

Planiški delavci so napovedali, da bi se ob načrtovani povečavi letalnice kmalu dalo poleteti tudi do 270 metrov.

Vodja planiškega centra Jelko Gros je skupaj s sodelavci s pomočjo Sebastjana Goriška že pred leti pripravil načrt povečave letalnice bratov Gorišek.

Planiški delavci so 16. junija dokončno dobili zeleno luč Mednarodne smučarske zveze (Fis), 9. oktobra pa je soglasje projektu dala tudi vlada.

Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

Vrednost projekta, ki bo predvidoma končan do 30. novembra 2027, znaša več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50.000 evrov letos, 111.000 evrov v prihodnjem letu in 2.527.500 evrov leta 2027.

smučarski skoki Planica Planica Letalnica bratov Gorišek
