Če se odpravljate v Planico, je dobro vedeti ...

Organizatorji gledalce pozivajo, naj se do prizorišča iz Kranjske gore in okolice odpravijo z brezplačnimi avtobusnimi prevozi.

Organizatorji gledalce pozivajo, naj se do prizorišča iz Kranjske gore in okolice odpravijo z brezplačnimi avtobusnimi prevozi.

Raje z brezplačnim avtobusom kot z osebnim vozilom

Letalnica bratov Gorišek bo med četrtkom in nedeljo gostila zaključek 43. svetovnega pokala v smučarskih skokih. Planico bo po dveh letih znova obiskalo več tisoč gledalcev, ki jim organizatorji priporočajo, da se na samo prizorišče ne pripeljejo z osebnimi vozili.

Vsem obiskovalcem bodo namreč na voljo brezplačni avtobusni prevozi iz Kranjske Gore in okolice, ki bodo imeli prednost prihoda in odhoda pred osebnimi avtomobili.

Vstopna mesta za obiskovalce:

Kranjska Gora: redna avtobusna postaja, pred osnovno šolo, pred trgovino Intersport

Podkoren: redna avtobusna postaja ob regionalni cesti

Rateče: krožno križišče za Planico in križišče Ledine

poleg teh pa izjemoma še: Petrol Podkoren, parkirišče Zelenci, Petrol Rateče (v primeru preusmeritve parkiranja na bližnje površine)

Začetek krožnih avtobusnih prevozov za obiskovalce bo vse dni več ur pred tekmo, v četrtek bodo začeli voziti ob 7.30, v petek ob 10. uri, v soboto in nedeljo pa ob 6.30.

Ob tem opozarjajo, da bo parkiranje zunaj označenih parkirišč, še zlasti ob cesti in na travniških površinah, sankcionirano.

Da bo vstop na prizorišče potekal hitreje

Četrtkove kvalifikacije se bodo začele ob 11. uri, že pred tem bo na sporedu trening, petkova posamična tekma bo ob 14. uri (poskusna serija ob 12. uri), sobotna ekipna tekma se bo začela ob 10. uri (uro prej bo poskusna serija), zadnje dejanje sezone pa se bo s prvo serijo nedeljske posamične tekme začelo ob 10. uri – uro prej bo najboljših 30 letelo v poskusni seriji.

Organizatorji obiskovalce obveščajo, da območje Planice v dneh tekmovanja predstavlja širši prireditveni prostor. Zadrževanje z gledanjem tekmovanja je dovoljeno samo ob posedovanju vstopnic ali druge podlage, ki omogoča vstop v "kontrolirano območje".

Da bi preprečili gnečo na vhodih in obiskovalcem omogočili čim hitrejši prihod na prizorišče, bo vstop potekal v teh korakih:

1. Na zunanjih vhodih se bo opravila kontrola vstopnic.

2. Sledil bo vstop v kontrolirano območje (območje selekcije in umirjanja):

Obiskovalci s prtljago bodo usmerjeni na vhode za pregled

Obiskovalci brez prtljage bodo usmerjeni na ločene vhode

Da bo vstop na prizorišče potekal hitreje, imejte pripravljene vstopnice. S seboj imejte čim manj prtljage. Če ste prišli v manjši skupini, naj ima prtljago le ena oseba iz skupine. Po prihodu do vstopnih mest se tam ne zadržujte, ampak čim hitreje vstopite na prizorišče. Imejte pripravljene vstopnice. Aktivno sodelujte pri pregledu prtljage – varnostnikom pokažite vsebino.

Shema prizorišča:

Otroci do dopolnjenega 6. leta imajo brezplačen vstop vse dni (stojišča). Brezplačne otroške vstopnice za otroke je treba dvigniti na prodajnih mestih. Do otroške vstopnice so upravičeni otroci od 7. do vključno 14. leta. V nedeljo, 27. marca, imajo otroci do vključno 14. leta brezplačen vstop. Otroci do vključno 2 let imajo brezplačen vstop na tribune, otroci od dopolnjenega 3. leta pa potrebujejo svojo vstopnico za tribuno.

Imetniki Modrih kartic, ki so jih vplačali do vključno 3. marca 2022, imajo brezplačen obisk v četrtek in en dodaten dan (petek, sobota ali nedelja), tisti, ki so Modre kartice vplačali od 4. marca 2022 naprej, pa imajo brezplačen obisk v četrtek.

Organizator opozarja, da je vsakršna uporaba naprav za pripravo hrane (žari in podobno) na širšem območju prireditve, kamor spadajo tudi vse parkirne površine na območju Planice in ki ga nadzira ter upravlja organizator, strogo prepovedana.

Spored tekmovalnega dela konca sezone, Planica (24.–27. marec) Četrtek, 24. marec

9.00 trening

11.00 kvalifikacije Petek, 25. marec

12.00 poskusna serija

14.00 posamična tekma, 1. serija Sobota, 26. marec

9.00 poskusna serija

10.00 ekipna tekma Nedelja, 27. marec

9.00 poskusna serija

10.00 posamična tekma, 1. serija

Planiški spektakel bo spremljalo sonce, ne pozabite na sončna očala in kremo, pa tudi topla oblačila. Temperature na sobotno in nedeljsko jutro bodo blizu ledišča, do tekme pa se bo že ogrelo na okoli deset stopinj. Najtoplejši bo četrtek. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Pred nami so sončni in topli dnevi. Danes je bilo v Ratečah 16,5 stopinje Celzija, podobne temperature gre pričakovati tudi v četrtek, ko bo najtoplejši dan planiškega praznika. V času kvalifikacij, ki se bodo začele ob 11. uri, bo temperatura v Planici zrasla nad 10 stopinj, pozneje se bo lahko ogrelo do 14, 15 stopinj.

V petek bo kakšno stopinjo manj, a je tekma šele ob 14. uri, tako da bodo temperature prijetne. Sobotni in nedeljski program se bo začel bolj zgodaj, temperature bodo okoli 7. ure okoli ledišča, tako da ne pozabite na topla oblačila, pa tudi na sončno kremo in sončna očala. V času tekme bo okoli deset stopinj. Podrobnejšo napoved za Planico si lahko ogledate na strani Arsa.