"Nisem v najboljšem stanju in pomoč sem iskal tudi v bolnišnici. Iskreno me je presenetilo, da lahko mladega športnika virus tako zdela. Želim si le čimprejšnjega okrevanja in miru, da spet pridem k sebi," je konec oktobra na Instagramu sporočil Žiga Jelar. Nato je v pogovoru za Sportal dal vedeti, kakšne težave so ga bremenile. V času okužbe je imel kar deset dni 40 stopinj Celzija telesne temperature, izgubil je nekaj kilogramov, težave je imel z dihanjem. Zaradi hudih posledic dolgo časa ni smel trenirati. Decembra je nato sporočil, da se vrača na skakalnice. Veliko tega, kar je pridelal v pripravljalnem obdobju, je izgubil. Iskal je nov začetek. Zimske olimpijske igre so mu ušle pred nosom, prav tako svetovno prvenstvo v poletih. Tik pred olimpijskimi igrami je opozoril nase s sedmim mestom, v pravo smer pa se je vse skupaj začelo premikati po uspešnih nastopih v celinskem pokalu.

Na letalnico v Oberstdorf je prišel s popotnico zmage, tretjim in četrtim mestom v Zakopanah na tekmah celinskega pokala. In na nemški velikanki se mu je odprlo. V soboto je poletel do drugega mesta. Vsega 1,7 točke mu je zmanjkalo, da bi se veselil krstne posamične zmage v svetovnem pokalu. Naslednji dan je bil četrti, zaradi česar je začutil veliko zadovoljstvo. V skupnem seštevku poletov je pred Planico na tretjem mestu in za vodilnima Timijem Zajcem in Stefanom Kraftom zaostaja 30 točk. In morebitna skupna zmaga bi mu prinesla ogromno veselja, čeprav ne bo objokoval, če mu ta podvig ne bo uspel.

Nasmeh v Oberstdorfu po odličnih poletih. Foto: Guliver Image Nekako od trpljenja do veselja bi lahko opisali vašo sezono. Okužba s koronavirusom vas je povsem potolkla in prikovala na dno. Vztrajali ste, trdo delali, za vložen trud pa ste bili poplačani na zadnji postojanki svetovnega pokala v Oberstdorfu, kjer ste poleteli do drugega in četrtega mesta.

Natanko tako sem se počutil, zato morda izbruh čustev takoj po skoku v Oberstdorfu, ko sem preskočil zeleno črto. Nepopisno veselje je bilo.

V kakšni meri vas je žrlo, ker se vam je to zgodilo ravno v sezoni, v kateri so bile osrednji cilj zimske olimpijske igre v Pekingu?

Pred očmi so mi šle olimpijske igre, svetovno prvenstvo. Na novoletno turnejo sem prišel s tremi treningi in državnim prvenstvom. Težko je, ker veš, da si sposoben, a ti še ne steče. Preizkušati sem moral še opremo, iskal nastavitve, da bi našel pravi način. Če iščeš, tudi najdeš. Če bi obupal, ne bi bil tukaj.

Kaj vas je v teh težkih časih motiviralo?

Vera. Življenje je nasploh boj. Vsak človek ima bitko, ki jo bije. Vzgojen sem bil tako, da ne vržem puške v koruzo. Iščem rešitve in se umaknem nevarnosti. Rešitve sem iskal povsod. Telesno sem se skušal vrniti čim prej. Trdo sem delal. Konec sezone se je vse skupaj nekako izšlo.

Po bolezni ste začeli trenirati decembra, tekmovati pa na novoletni turneji. Hitro ste prišli na tako visoko raven.

Pred boleznijo sem že bil na zelo visoki ravni, kar zadeva skakanje. Nato sem izgubil mesec in pol treninga. In to v najbolj ključnem delu, v katerem vsi testirajo drese, smuči, čevlje. Ostal sem brez vsega. Nato so se spremenila še pravila glede kroja dresa. Z dresom, s katerim nisem naredil nobenega skoka, sem šel potem takoj na tekmo. V takšnih primerih se pojavi negotovost. In ko se, dobiš zmešnjavo v glavi.

Na zmagovalnem odru v Oberstdorfu v družbi Stefana Krafta, ki je Jelarja premagal za vsega 1,7 točke, in rojaka Timija Zajca. Foto: Guliver Image

Posledice okužbe s koronavirusom še čutite?

Sem kar hitro utrujen. Turneje so me izčrpale. Zgodilo se je, da smo imeli v programu ob drugi uri kvalifikacije, pred tem dva skoka za trening, zatem uro in pol premora in še tekma. Naporno je bilo. Zvečer sem bil izžet kot cunja. A to je treba sprejeti. S tem sem se moral spopasti in iskati rešitve.

Foto: Grega Valančič/Sportida Bo zaradi tega pripravljalno obdobje izziv?

Vse boljše je. K utrujenosti prispevajo še vsi poleti, celoten transport … Konec koncev tudi stres tekem. Takrat bo za glavo lažje. Fizično sem v tem trenutku na takšni ravni, kot sem bil pred okužbo s koronavirusom. To je zelo dobro videti. Ravno včeraj smo delali test plate. Videti je, kot da ne bi bil na tekmah in bi le treniral.

Pred vami je še zaključek svetovnega pokala v Planici. Kaj si obetate od nastopov na Letalnici bratov Gorišek?

Da bom pokazal svoje najboljše skoke. Kot sem jih v Oberstdorfu. Da se mi bo tudi tu izšlo in bom užival v dobrih poletih. Ko bo ta kombinacija, bo tudi vse skupaj prineslo daljave in lepe rezultate.

Vreme bo pravo za dolge polete, skakalci spremljate vremensko napoved?



V igri pa ste še za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Vsega 30 točk ste oddaljeni od Timija Zajca in Stefana Krafta. Vas zanima laskava lovorika?

Slepil bi se, če bi rekel, da me ne. Zanima me. S to vizijo bom šel na letalnico. Ne bom ga napadel. Osredotočen bom na skoke. Če bo prišel, se bomo skupaj veselili v izteku. Če ne, ne bo velikega razočaranja. Razen če bo spet oddaljen za eno točko (smeh, op. a.).