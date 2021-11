Trpljenje Jelarja zaradi covid-19: Nobenemu ne privoščim te izkušnje

Vselej je nepravi čas za to, da se pojavijo zdravstvene težave. Pri športnikih je ključno, da se jim to ne zgodi v obdobju tekmovanj ali tik pred njimi. Slovenski skakalec Žiga Jelar je doživel tovrstno neprijetno izkušnjo. Bolezen covid-19 mu je vzela ogromno moči in začetek sezone. Upa, da mu ni tudi olimpijskih iger v Pekingu.

Konec oktobra smo pisali o zdravstvenih težavah Žige Jelarja, ta se je okužil s koronavirusom in moral pomoč poiskati tudi v bolnišnici. Kot je poudaril, se je počutje ekspresno poslabšalo in je v vsem času veliko pretrpel. Slab mesec po okužbi še vedno čuti posledice.

Žiga Jelar je zaradi zežav z boleznijo covid-19 že mesec brez skakanja. Foto: Grega Valančič/Sportida "Počasi se vračam na svojo energetsko raven, na kateri sem bil prej. Ampak se zelo vleče. Deset dni sem imel 40 stopinj temperature. Prisotni so bili tudi kašelj in glavoboli. Izgubil sem kilograme, zato se zelo hitro utrudim. Naslednji teden bo že mesec od začetka bolezni. Načrtno moram naprej in videti, kako bo," je v negotovosti nesrečni slovenski skakalec.

Čaka še na ultrazvok srca

Trenutno še ne sme trenirati. Naslednji ponedeljek bi se lahko začelo premikati v pravo smer, če bo šlo pri zadnjih pregledih vse po načrtih: "Imel sem že rentgen pljuč, EKG srca, čakam še na ultrazvok srca. Odkrili so zlom hrustančnice v prsnici. To je zaradi mišice pri kašljanju, zato me še boli in lahko traja nekaj tednov. Pozitivno je, da je vse dobro s pljuči. EKG prav tako ni pokazal ničesar. Za srce bom vedel dokončno, ko bom opravil ultrazvok."

Upa, da se bo v tej sezoni lahko še tako smejal v izteku skakalnice. Foto: Sportida

Okužba in težave, ki so sledile, so se zgodile v nepravem času. Tik pred vstopom v sezono. V času, ko bi moral pokati od energije in z glavo umirjeno pričakati prve tekme svetovnega pokala, vendar se je zdaj vse za nedoločen čas premaknilo: "Težko je predvsem zaradi tega, ker sem se za novo sezono začel pripravljati štiri dni po končani Planici. Vesel sem bil, da sem dokončno uredil težave s kolenom. Delal sem vse poletje, se dobro pripravil. Tik pred sezono sem dobil udarec, ki me je vrgel na dno. Namesto da bi se moral začeti bojevati za prve olimpijske igre. Na te stvari ne moremo vplivati. Verjamem, da bom v nadaljevanju fizično pri močeh in se bom vrnil na skakalnico. Verjamem, da skakanja nisem kar pozabil."

Star je 24 let, natreniran, a ga je močno udarilo

Nikomur ne bi privoščil tovrstnih težav in izkušnje. Ni bila lahka, poudarja: "Star sem 24 let, natreniran. Tistih 11 dni je bilo zelo mučnih. Prve štiri dni sem šel komaj po stopnicah. Največ, kar sem bil lahko pokonci, je bilo nekaj minut. Velika lekcija je bila. Kdor bo moje besede vzel resno, jih lahko, kdor ne, ne. Nisem tu, da bi kogarkoli nagovarjal."

Kdaj bo lahko spet šel na skakalnico, še ne ve. Foto: Vid Ponikvar

Nova sezona smučarskih skakalcev se bo začela ta konec tedna v Nižnem Tagilu, kjer bodo v petek kvalifikacije, v soboto in nedeljo posamični preizkušnji. A ni edini, ki bo izpustil uvod v zimo. Iz povsem drugačnih razlogov bo manjkal Peter Prevc, ta je še drugič postal očka. Tako bodo v Rusiji slovenske barve zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Domen Prevc (po Nižnem Tagilu bo odpotoval domov in ga bo nadomestil brat Peter), Lovro Kos in Tilen Bartol.