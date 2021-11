"Vsi skačemo pod isto zastavo, zato trenja niso dobrodošla"

Nova sezona in novi cilji so pred slovenskimi smučarskimi skakalci, ki bodo ta konec tedna odprli vrata zime v Nižnem Tagilu. Glavni trener Robert Hrgota verjame, da so s fanti dobro delali in lahko samozavestno odpotujejo v Rusijo. V največji državi na svetu zaradi rojstva drugega otroka ne bomo videli na delu Petra Prevca, ki se bo priključil na naslednji postojanki na Finskem.

Po sedmih mesecih trdega dela je čas, da se kolesja nove sezone zavrtijo tudi pri smučarskih skakalcih. Pred njimi so dobri štirje natrpani meseci tekem, v katerih praktično ne bo časa za predah. Vrhuncev je ogromno. Prvi bo novoletna turneja, februarja 2022 bodo sledile zimske olimpijske igre v Pekingu, marca bo svetovno prvenstvo v poletih kakor tudi norveška RAW Air turneja, za konec pa še tradicionalen zaključek v Planici na Letalnici bratov Gorišek.

Fotogalerija s treninga v Planici (Foto: Grega Valančič/Sportida)

Slovenska reprezentanca za prvi tekmi v Nižnem Tagilu Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Domen Prevc, Lovro Kos, Tilen Bartol

In kako so pripravljeni slovenski skakalci? V poletnem obdobju je bil najbolj konstanten Anže Lanišek, ki je bil naš najboljši mož že v pretekli zimi in se med drugim veselil tudi bronaste medalje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Dobre skoke kaže tudi zdaj, a na srečo ni osamljeni jezdec: "Notranja konkurenca in notranji boj sta vedno dobrodošla. Anžetu se približujejo Timi (Timi Zajc, op. a.), Cene (Cene Prevc, op. a.) in Lovro (Lovro Kos, op. a.). Tudi Peter (Peter Prevc, op. a.), ampak bo prvi tekmi izpustil. Ti štirje malce odstopajo, so močni. Mislim, da smo lahko mirni, gremo samozavestno na prve tekme," je glavni trener Robert Hrgota povzel pripravljenost naših orlov.

Menjava bratov Prevc

Najstarejši od bratov Prevc je bil sprva načrtovan za odhod na prvo postojanko v Nižni Tagil, a je novorojenček nekoliko hitreje prišel na svet, kot sta s soprogo Mino pričakovala. Razumljivo ima družina prednost, zato si je v naslednjih dneh vzel čas za družino.

"Vsi smo veseli, da je prišlo do tega dogodka. Vsi smo veseli za Petra. Dogovorila sva se, da izpusti Rusijo. Ni pomembnejše stvari kot rojstvo. Svetovni pokal bo že počakal. Za Kuusamo bo prišel nazaj," je ob tem dejal Hrgota. Ob prej omenjeni četverici (Lanišek, Zajc, Cene Prevc, Kos) bosta na prvi postojanki nastopila še Tilen Bartol in rezervist Domen Prevc, ki je dobil priložnost namesto brata, a se bo slednji priključil ekipi že na naslednji postojanki v Ruki na Finskem – Domen bo odpotoval domov.

Domen Prevc dobil mesto v Nižnem Tagilu namesto brata Petra. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Letos smo imeli res dobre pogoje doma. Nismo šli v tujino. V miru smo trenirali doma. Zahvalil bi se vsem v Planici in Kranju, da so nam na obeh skakalnicah v rekordnem času pripravili ledeno smučino. Zato smo lahko opravili res veliko kakovostnih skokov. Priprava je že pol uspeha. Zadovoljni smo s pripravljalnim obdobjem in upam, da to prenesemo na skakalnice," poudarja prvi mož stroke.

Medalje, medalje, medalje

Zadovoljen je tudi s sodelovanjem A in B reprezentance, iz katere prihajata Kos in Cene Prevc: Z Igorjem (Igor Medved, trener B reprezentance, op. a.) sva dogovorjena in smo zelo dobro delali. Tudi treninge na ledeni smučini smo imeli skupaj. Vesel sem, da sta obe ekipi v dobrih odnosih. Da ni trenj – v smislu tekmovalnosti ja, a ne v smislu tekmovanja med ekipami, kar je nesmiselno. Vsi vendarle skačemo pod isto zastavo. Konkurenca mora biti zdrava."

Anže Lanišek bi rad nadaljeval z dobrimi skoki tudi v prihajajoči sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

V novi sezoni ima Hrgota postavljene visoke cilje. Osrednji vrhunec so zimske olimpijske igre, kjer je želja medalja. Dve sta cilj tudi na poletih v Vikersundu: "Na novoletni turneji želimo imeti enega med šest in deset. Na olimpijskih igrah je največja želja ekipna medalja, sploh glede na lansko slabo sezono, kar se ekipnih tekem tiče. Pogoreli smo. Pri poletih vemo, kam spadamo. Za konec je še Planica in tudi tam so nam cilj stopničke."