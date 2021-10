Slovenski skakalec zaradi covid-19 celo v bolnišnici: "Nisem v najboljšem stanju"

Število okužb z novim koronavirusom se vztrajno zvišuje. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo v Sloveniji potrdili 2.631 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 7.315 testov, od katerih je bilo pozitivnih 36 odstotkov, dan prej je bil odstotek še višji.

Med okuženimi je tudi 24-letni smučarski skakalec Žiga Jelar, ki je bil v skupnem seštevku minule sezone svetovnega pokala kot peti Slovenec na skupnem 25. mestu (207 točk). Kot je sporočil sledilcem na družbenih omrežjih, je trenutno v samoizolaciji, spoštuje vse ukrepe in priporočila.

"Nisem v najboljšem stanju in pomoč sem iskal tudi v bolnišnici. Iskreno me je presenetilo, da lahko mladega športnika virus tako zdela. Želim si le čimprejšnjega okrevanja in miru, da spet pridem k sebi. Hvala in upam, da me razumete. Ostanite zdravi in pazite nase!" je še sporočil skakalec z glasbeno žilico, ki ga že čez tri tedne čaka zagon nove tekmovalne sezone.

Skakalci bodo sezono 2021/2022, ki bo olimpijska, 19. novembra začeli v Nižnem Tagilu v Rusiji.

Preberite še: