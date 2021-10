Posodobljen zemljevid ECDC: Slovenija vsa v temnordeči barvi

Poleg Slovenije, vseh treh baltskih držav ter Romunije, ki so bile temnordeče že pred tem, sta s to barvo po novem v celoti obarvani tudi Hrvaška in Bolgarija.

Poleg Slovenije, vseh treh baltskih držav ter Romunije, ki so bile temnordeče že pred tem, sta s to barvo po novem v celoti obarvani tudi Hrvaška in Bolgarija. Foto: ecdc.europa.eu

Evropski center za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) je danes objavil posodobljen epidemiološki zemljevid, na katerem Slovenija ostaja označena s temnordečo barvo, kar pomeni najslabšo epidemiološko sliko v boju proti covid-19. Temnordeči sta po novem v celoti tudi Hrvaška in Bolgarija.

S temnordečo barvo so na zemljevidu ECDC označena območja, kjer 14-dnevna incidenca okužb z novim koronavirusom na sto tisoč prebivalcev presega 500, pri izračunih pa upoštevajo tudi delež pozitivnih testov.

Foto: ecdc.europa.eu

V rdečih conah vedno več vzhodnoevropskih in baltske države

Poleg Slovenije, vseh treh baltskih držav ter Romunije, ki so bile temnordeče že pred tem, sta s to barvo po novem v celoti obarvani tudi Hrvaška in Bolgarija. Temnordeči so tudi južni del Irske, del Belgije, sever Grčije, del Avstrije (Salzburška in Predarlska) ter deli Slovaške in Poljske.

Povsem rdeče, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološko stanje, so po novem v celoti obarvane Nemčija, Nizozemska in Madžarska, še naprej je rdeča celotna Finska. Rdeče so obarvani tudi večji deli Češke, Poljske, Avstrije in Grčije.

Dobro stanje v Španiji, Francija ponovno vsa v oranžnem

Položaj v Italiji, Franciji in Španiji je medtem še vedno občutno bolšji, čeprav se je tudi v teh državah epidemiološka slika nekoliko poslabšala. Francija, ki je imela prejšnji teden tri regije obarvane zeleno, kar pomeni zelo dobro epidemiološko sliko, je ta teden v celoti obarvana oranžno. Manj zelenih in več oranžnih območij kot prejšnji teden je na novem zemljevidu ECDC tudi v Italiji.

Portugalska in Švedska ostajata oranžni, Španija pa je "semaforska" - vzhodni del je obarvan oranžno, zahodni del zeleno, medtem ko je Baskija obarvana rdeče.

Visok delež precepljenosti imata poleg Portugalske (80,8) tudi Španija in Italija. V Španiji je polno cepljenih 73,7 odstotka prebivalcev, v Italiji pa 70,9 odstotka. Precej drugačen je položaj na vzhodu Evrope. V Romuniji je polno cepljenih 30,8 odstotka prebivalcev, v Bolgariji pa le 21,1 odstotka.