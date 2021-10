Fafangel: Ob naraščanju okužb bodo odločevalci posegli po zasilni zavori

"Nas epidemiologe skrbi, da gremo v neko prekuževanje, da je to edina pot in da se bo epidemija končala s tem, da se bomo vsi okužili. A odločevalci bodo posegli po zasilni zavori. Vsak odločevalec v katerikoli državi bo v danem trenutku, ko zdravstveni sistem ne bo zmogel več, posegel po zasilni zavori," je v izjavi za medije povedal predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ Mario Fafangel.

"Zasilna zavora pomeni lockdown, a je le zasilna zavora in ni rešitev. Če bodo odločevalci posegali po tem, naj bo to za vse in naj ne bo selekcionirana, drugače je nesmiselna," je še pojasnil Fafangel.

Fafangel je komentiral epidemiološko stanje v državi, ki se, tako kot povsod po Evropi, slabša: "To je bilo do neke mere pričakovano, slika ni tako črna, kot je bila lani, a to ne pomeni, da nas ne skrbi. Že od začetka opozarjamo da ima obvladovanje epidemije s strahom določen rok."

Ob tem je znova pozval k upoštevanju ukrepov in navodil za karanteno ali izolacijo, tudi preko aplikacije Ostani zdrav.

"Podatki pravijo, da potrebujemo PCT"

Najkrajša inkubacija covida je dva dni. "Če bomo danes ravnali drugače, bomo čez dva dni videli prve rezultat, to pa gre naprej kot plaz. Danes lahko spremenimo zadeve, a za to se moramo odločiti," je bil jasen prvi epidemiolog v državi.

"Sedaj imamo podatke, na začetku epidemije jih nismo imeli. Poslanstvo epidemiologov je, da povemo, kaj ti podatki pomenijo in kako ukrepati. Podatki pravijo, da potrebujemo PCT. Cepljenje je najbolj varen ukrep za zaustavitev epidemije, za posameznika, za družbo. Že od začetka smo opozarjali, da del populacije se pač ne bo cepil in to moramo razumeti, moramo sprejeti. Zato potrebujemo dostopno testiranje in druge ukrepe," je dejal Fafangel.

Številke znova visoke

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so v sredo v Sloveniji potrdili 2.631 novih okužb s koronavirusom. Opravili so 7.315 testov, med katerimi je bilo pozitivnih 36 odstotkov. Dan pred tem so potrdili čez tri tisoč okužb, in sicer 3.166. Pred tem so čez tri tisoč okužb potrdili le enkrat, in sicer 5. januarja letos. Na ta dan je bilo pozitivnih 3.428 PCR-testov.

Trend obolelosti s koronavirusom ter število cepljenih v 🇸🇮 na dan 27. 10. 2021 (00:00-24:00).#CepimoSe



Lokacije mobilnih cepilnih enot in njihov delovni čas preverite tukaj: https://t.co/EVRjRQlpcZ pic.twitter.com/DOr36x501t — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) October 28, 2021

Na včerajšnji vladni novinarski konferenci je minister za zdravje Janez Poklukar napovedal, da bo ob predpostavki, da se krivulja pozitivnih ne obrne in zapolnimo bolnišnice na od 160 do 180 intenzivnih postelj, vladi kot minister za zdravje, ki na prvo mesto postavlja življenje ljudi, predlagal zaprtje družbe.