Branilec olimpijskega naslova znižal pričakovanja za Peking

Šestindvajsetletni nemški skakalec, ki ima z olimpijskih iger 2018 v Južni Koreji tri kolajne - zlato s srednje, srebrno z velike naprave ter še ekipno srebro -, poleg tega je z ekipo zmagal tudi v Sočiju 2014, je pred uvodom v olimpijsko sezono zelo previden v napovedih.

Bavarec je o svoji olimpijski zmagi pred štirimi leti dejal: "To je bil moj največji uspeh kariere. Zmaga me je oblikovala kot osebo, kot športnika. A hkrati je to tudi dosežek, po katerem me bodo sodili v prihodnosti. Seveda bi rad v Pekingu ubranil naslov, vendar to zdaj ni moj izrecni cilj."

Zaradi poškodbe odsoten kar 20 mesecev

Andreas Wellinger si je poleti 2019 strgal kolensko križno vez, po vrnitvi v lanski zimi 2020/21, ko je bil kar 20 mesecev odsoten zaradi poškodbe, pa je bil glede svojih športnih dosežkov zelo razočaran.

"Moj cilj je najprej izboriti si mesto v ekipi, razviti stabilnost skozi tekmovanja in pri tem zbirati točke svetovnega pokala," je pred novo sezono, ki se bo začela konec tedna v ruskem Nižnjem Tagilu, dejal Wellinger.

O cilju za olimpijske igre bo razmišljal šele v začetku februarja. Foto: Sportida

Wellinger je le eden od osmih kandidatov za šestčlansko skakalno reprezentanco za svetovni pokal. Mesti v ekipi imata zagotovljena le svetovna prvaka Markus Eisenbichler in Karl Geiger.

"Šele naslednji cilj je potem odhod v Peking. O cilju za olimpijske igre pa bom lahko razmišljal šele v začetku februarja," je za Kicker še pojasnil Wellinger.