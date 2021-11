Dva slovenska skakalca presenečata, znani potniki

"Všeč mi je, da smo nekako celotne priprave speljali v miru. Doma smo imeli zelo dobre pogoje. Zelo hitro smo imeli ledeno smučino. Morda je bilo vreme, predvsem zaradi dežja, v zadnjem obdobju malce bolj neprijazno. V Kranju in Planici imamo dobre pogoje. Določeni fantje so pokazali že kar visoko raven, tako da gre lahko večina mirno na prve tekme. Bomo pa videli, kaj to pomeni v prihodnje. Za zdaj smo lahko kar mirni," je selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota odgovoril na vprašanje, kakšno je stanje v izbrani vrsti dober teden pred odhodom v Rusijo.

Timi Zajc skače na zelo visoki ravni, kar je dober obet pred sezono. Foto: Sportida

Beseda je nato nanesla na tiste skakalce, ki bodo dobili priložnost na prvi postojanki svetovnega pokala v Nižnem Tagilu, 19. novembra bodo že kvalifikacije, v naslednjih dveh dneh pa bosta na sporedu še dve posamični preizkušnji. Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter Prevc, Cene Prevc, Lovro Kos in Tilen Bartol je šesterica, ki bo del odprtja nove sezone smučarskih skokov. "Imena smo določili glede na trening, raven skakanja. Nismo imeli posebnih kvalifikacij, ampak smo gledali skupek treningov. Fantje so se izbrali sami glede na skoke," je izpostavil Hrgota.

Lanišek, Zajc, Peter Prevc, Kos in Cene Prevc še naprej pozitivno presenečajo

Najboljši v pretekli zimi je bil od slovenskih orlov Lanišek. Vrhunec je bila bronasta medalja na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu, v skupnem seštevku svetovnega pokala pa je zasedel deveto mesto in bil v družbi najboljši. Tudi letos poleti je v grand prixu nadaljeval z dobrimi predstavami in osvojil skupno peto mesto, konstantne skoke pa kaže tudi pred začetkom nove zime, kar je dober obet: "Ob njem ima zelo visoko raven skakanja tudi Timi. Potem je tu še Peter, še naprej pa pozitivno presenečata Lovro in Cene, ki držita skoke iz poletne sezone. Ti fantje dobro funkcionirajo. Anže in Timi sta nekoliko v ospredju. Slednji potrebuje še kakšno tekmo, da se mu bo dokončno odprlo. Ve, kaj mu manjka, da bo na tekmi vrhunski. Potrebuje le rezultatsko potrditev."

Cene Prevc drži raven dobrih skokov s poletnega dela sezone. Foto: Morgan Kristan/Sportida

Sicer je dobro pripravljenost pokazal tudi Žiga Jelar, ki pa je imel smolo z okužbo s koronavirusom, zaradi katere je moral poiskati pomoč tudi v bolnišnici, saj je imel bolj zapleten potek bolezni: "Bolezen covid-19 ne izbira. Žiga je imel neko raven skakanja, kar je pokazal tudi s tretjim mestom na državnem prvenstvu. Bolezen covid-19 ga je za 14 dni kar položila v posteljo, a že prihaja k sebi. Ne smemo pa prehitevati z njegovo vrnitvijo, saj je še veliko neraziskanega glede bolezni covid-19 nasploh. Najbolj pomembno je, da smo v takšnih primerih potrpežljivi, previdni. Spremljati moramo, kako se bo telo odzvalo na napore. To bo naša in njegova naloga."

Domen trenutno s pravim pristopom

Od A-reprezentantov manjka Domen Prevc, ki še ni tam, kjer bi moral biti, a je po besedah glavnega trenerja naredil napredek: "Pristop, ki ga ima ta trenutek, je pravi. Sezona je dolga, veliko vrhuncev. Če bo ves čas osredotočen na skoke, mu bo uspelo priti zraven."

Peter Prevc bo prav tako del začetka svetovnega pokala v Nižnem Tagilu. Foto: Sportida

Skakalna sezona bo izjemno pestra, prinesla pa bo tudi številne priložnosti za vrhunske dosežke. Kot je tradicija, bo prvi vrhunec predstavljala prestižna novoletna turneja. V februarju bodo zimske olimpijske igre v Pekingu, sledilo bo svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu in konec marca še zaključek v domači Planici na Letalnici bratov Gorišek − vse to v le pičlih štirih mesecih.