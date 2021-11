Nekdanji svetovni rekorder presedlal med gasilce

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji norveški skakalec Johan Remen Evensen se je odločil za nov poklic. V zadnjih letih je deloval kot komentator skakalnih tekem na norveški televiziji NRK, ki je izgubila pravice predvajanja svetovnega pokala in olimpijskih iger v naslednji sezoni, zdaj pa se bo preizkusil kot gasilec.

Johan Remen Evensen je nekdanji svetovni rekorder v poletih. Leta 2011 je najprej popravil svetovni rekord, ki so ga pred tem kar 18 let izboljševali v Planici, in tako dobil primat največjega v Vikersundu. Najprej je poletel 243,5 metra, nato je isti dan letvico postavil še višje − 246,5 metra.

Štiri leta je bil lastnik rekorda, ko je za kratek čas svetovni rekorder postal naš Peter Prevc in se z 250 metri kot prvi vpisal v klub 250.

Zadnja leta je Evensen deloval kot komentator na norveški televiziji NRK, zdaj pa bo tovrstno delo opravljal v bistveno manjšem obsegu, saj je medij izgubil pravice predvajanja svetovnega pokala in olimpijskih iger.

A je hitro našel nov izziv, o katerem je sanjal že kot otrok: "Že leta 2006 sem želel postati gasilec. Zdaj se mi je priložnost spet ponudila. Opravljal bom koristno delo, ki je hkrati vznemirljivo in predstavlja izziv. Sicer bom še pomagal na NRK, vendar, jasno, ne več v takšnem obsegu."

Z novo službo je začel 1. novembra v majhnem mestu Lyngdal na jugu Norveške, a ta ne bo stalna, saj bo delal en teden na mesec: "Upam, da ne bom imel preveč dela pri gašenju požarov. Nihče si namreč ne želi takšnih scenarijev. A če se kaj zgodi, moramo biti pripravljeni," je za Dagbladet dejal Evensen.