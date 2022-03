Planiška lepotica že več kot desetletje in pol čaka novega "čarovnika"

Pred tekmovalnim začetkom tradicionalnega praznika v Planici smo se ozrli v preteklost rekordov na letalnici bratov Lada in Janeza Goriška, ki sta projektirala lepotico pod Poncami. Na tej smo bili med drugim priča tudi prvemu poletu čez 200 metrov in 28 rekordom.

Prvi je na novi napravi 6. marca 1969 poletel Mirko Oman, med 21. in 23. marcem tistega leta pa je letalnica gostila prvo uradno tekmovanje. V tistih dneh je bilo v zgodovini smučarskih skokov doseženih največ svetovnih rekordov. Pod te so se podpisali Norvežan Bjoern Wirkola (156 in 160 metrov), Čeh Jiri Raska (156 in 164 metrov) ter Nemec Manfred Wolf, ki mu je zadnji dan uspel polet, dolg 165 metrov.

Manfred Wolf je ob krstnem tekmovanju na Letalnici bratov Gorišek postavil svetovni rekord. Poletel je 165 metrov. Foto: Getty Images Leta 1972 je Planica izgubila primat svetovnega rekorda, saj je Nemec Heinz Wossipiwo v Oberstdorfu poletel 169 metrov. To znamko je dve leti pozneje pod Poncami izenačil Švicar Walter Steiner, ki je leta 1972 v Planici slavil na svetovnem prvenstvu v poletih.

Leta 1977 je Bogdan Norčič kot predskakalec poletel kar 181 metrov, a pri tem podrsal, tako da se njegov polet ni vpisal na seznam svetovnih rekordov. So pa na Letalnici bratov Gorišek nov svetovni rekord dočakali leta 1979, ko je Klaus Ostwald poletel 176 metrov in s tem izenačil tri leta star rekord Tonija Innauerja iz Oberstdorfa. Ob poletu je Ansambel bratov Avsenik premierno zaigral legendarno skladbo Planica, Planica.

Leta 1985 so letalci v Planici kar trikrat izboljšali svetovni rekord. Najprej Mike Holland s 186 metri, nato pa še dvakrat zdaj že pokojni Matti Nykänen (187, 191). Dve leti pozneje je Poljak Piotr Fijas s 194 metri postal nov svetovni rekorder, leta 1994 pa se je z nazivom lastnika svetovnega rekorda v Planici lahko pohvalil Martin Höllwarth.

Toni Nieminen je 17. marca 1994 v Planici prvi preletel 200 metrov in se obdržal na nogah. Foto: Getty Images

Magični marec 1994

Prav poseben je bil 17. marec 1994. Takrat je Finec Toni Nieminen prvi poletel prek 200 metrov in se obdržal na nogah. Pristal je pri 203 metrih. Že pred njim je meter manj skočil Andreas Goldberger, poletel je 202 metra, a podrsal po snegu.

Dan zatem je Espen Bredesen rekordno mejo potisnil na 209 metrov, tri leta pozneje pa je Norvežan nov svetovni rekord postavil pri 210 metrih. Isti dan je njegov rojak Lasse Ottesen rekordno znamko postavil pri 212 metrih.

På denne dag i 1994 ble Toni Nieminen første mann med stående hopp over 200 meter #nrksport https://t.co/Da3Hyw42Jn — Retro Sport (@RetroSportNorge) March 17, 2015

Na letalnici so se v naslednjih letih vrstili novi svetovni rekordi. Postavili so jih Nemec Martin Schmitt (leta 1999, 214,5 metra), Norvežan Tommy Ingebrigtsen (leta 1999, 219,5 metra), Thomas Hörl (leta 2000, 224,5 metra), Andreas Goldberger (leta 2000, 225 metrov), Adam Małysz (leta 2003, 225 metrov).

Leta 2005 še zadnji rekord

Leta 2003 je Finec Matti Hautamäki konec tedna v Planici kar trikrat izboljšal svetovni rekord. Najprej je pristal pri 227,5 metra, nato pri 228,5 metra in za konec pri 231 metrih.

Bjoern Einar Romoeren je lastnik zadnjega svetovnega rekorda, doseženega na Letalnici bratov Gorišek. Leta 2005 je pristal pri 239 metrih. Foto: Vid Ponikvar

Leta 2005 smo na Letalnici bratov Gorišek zadnjič videli svetovni rekord. Tommy Ingebrigtsen je 20. marca najprej poletel 231 metrov, Bjoern Einar Romoeren je isti dan poletel 234,5 metra, Hautamäki še meter dlje, Romøren pa je za konec pristal pri 239 metrih.

Takole je Romoeren poletel 239 metrov:

Mało popularne, ale zawsze mam ciarki jak TO oglądamhttps://t.co/mSCjXRZrqt — Konrad Marzec (@konmar92) March 21, 2019

Svetovni rekord debelo desetletje v lasti Vikersunda

Planiški letalnici je svetovni rekord pripadal vse do leta 2011, ko je Norvežan Johan Remen Evensen rekordno znamko odnesel v Vikersund. Norveška letalnica Vikersundbakken še danes drži svetovni rekord, in sicer je njegov lastnik Stefan Kraft, ki je 253,5 metra poletel leta 2017.

Rjoju Kobajaši drži rekord planiške velikanke, leta 2019 je poletel do 252 metrov. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Uradno najdaljši Kobajaši, Schlierenzauer z neveljavnim rekordom

Najdlje je v Planici poletel Gregor Schlierenzauer, leta 2018 je izenačil rekordno daljavo Krafta (253,5 metra), a se ni obdržal na nogah, tako da rekord ne velja. Najdaljši uradni polet v Planici tako pripada Japoncu Rjojuju Kobajašiju, ki je leta 2019 poletel do 252 metrov. Toliko je leta 2016 na preizkusu Letalnice bratov Gorišek leta 2016 letel tudi Tilen Bartol, a je po pristanku padel.

V sredo preizkus, v četrtek kvalifikacije, nato bitka za dva globusa

V Planici je v sredo ob 10. uri predviden preizkus letalnice, še četrtič zapored bo čast prvega poleta pripadla Roku Tarmanu. Tekmovalni del planiškega praznika se bo začel v četrtek, ob 11. uri bodo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. Ta bo na sporedu ob 14. uri. V soboto ob 10. uri bo sledila ekipna tekma, v petek ob 10. uri pa bo še zadnja posamična tekma sezone.

Odprta sta boja za oba globusa. V igri za malega sta s 160 točkami skupaj na vrhu Timi Zajc in Stefan Kraft, Žiga Jelar je na tretjem mestu s 130 točkami. Za veliki globus se bosta udarila Kobajaši, ki je zbral 1.544 točk, in Karl Geiger, ki jih ima 66 manj (1.478).

Svetovni rekordi na Letalnici bratov Gorišek 1969 Planica Bjoern Wirkola (Norveška) - 156, 160 metrov 1969 Planica Jiri Raška (Češka) - 156, 164 1969 Planica Manfred Wolf (Vzhodna Nemčija) - 165 1974 Planica Walter Steiner (Švica) - 169 1979 Planica Klaus Ostwald (Vzhodna Nemčija) - 176 1985 Planica Mike Holland (ZDA) - 186 1985 Planica Matti Nykänen (Finska) - 187 1985 Planica Matti Nykänen (Finska) - 190 1987 Planica Pjotr Fijas (Poljska) - 194 1994 Planica Martin Höllwarth (Avstrija) - 196 1994 Planica Toni Nieminen (Finska) - 203 1997 Planica Espen Bredesen (Norveška) - 209, 210 1997 Planica Lasse Ottesen (Norveška) - 212 1999 Planica Martin Schmitt (Nem) - 214,5 1999 Planica Tommy Ingebrigtsen (Norveška) - 219,5 2000 Planica Thomas Hörl (Avstrija) - 224,5 2000 Planica Andreas Goldberger (Avstrija) - 225 2003 Planica Adam Malysz (Poljska) - 225 2003 Planica Matti Hautamäki (Finska) - 227,5 2003 Planica Matti Hautamäki Finska) - 228,5 2003 Planica Matti Hautamäki (Finska) - 231 2005 Planica Tommy Ingebrigtsen (Norveška) - 231 2005 Planica Bjoern Einar Romoeren (Norveška) - 234,5 2005 Planica Matti Hautamäki (Finska) - 235,5 2005 Planica Bjoern Einar Romoeren (Norveška) - 239



STA

