Zaključek sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih bo ponudil boj za kristalne globuse. Za velikega se bosta udarila Japonec Rjoju Kobajaši in Nemec Karl Geiger, ločuje ju 66 točk. V igri za mali kristalni globus v poletih pa je več letalcev, tudi Slovenca, Timi Zajc si prvo mesto deli s Stefanom Kraftom, Žiga Jelar pa je tretji.

Do konca sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih sta le še dve posamični in ena ekipna tekma v poletih na Letalnici bratov Gorišek, ki so jo danes že preizkusili. Najdlje, do 236 metrov, je letel Mark Hafnar.

Glavna nagrada, veliki kristalni globus, še ni oddana. Zanj se bosta v Planici udarila vodilni v seštevku svetovnega pokala Rjoju Kobajaši in drugi, Nemec Karl Geiger (1.478). Japonec je na 23 tekmah zbral 1.544 točk, Nemec je nastopil na treh tekmah več in vknjižil 66 točk manj od Kobajašija, ki je bil na začetku sezone v Nižnem Tagilu diskvalificiran, tekme v Wisli pa moral izpustiti, saj je bil njegov test na koronavirus pozitiven.

Karl Geiger še nikoli ni osvojil velikega globusa. Najvišje je v skupni razvrstitvi končal v sezoni 2019/20, ko je zasedel drugo mesto, za zmagovalcem Stefanom Kraftom je zaostal 140 točk. Foto: Sportida Nihče od dvojice na zadnjih tekmah na poletih ni navduševal, imata pa oba lepe spomine na Planico. Kobajaši se je leta 2019 podpisal pod planiški rekord, 252 metrov, ki drži še danes. Tisto sezono je v izteku slovenske letalnice prejel tudi svoj prvi in za zdaj edini veliki kristalni globus. Osvojil ga je že krepko pred prihodom na zaključek v Slovenijo, na koncu je imel več kot 700 točk prednosti pred drugim Stefanom Kraftom. Najlepši Geigerjev spomin na Letalnico bratov Gorišek pa sega v december 2020, ko je na svetovnem prvenstvu v poletih v štirih skokih za pičle pol točke ugnal Norvežana Halvorja Egnerja Graneruda.

Če bi Kobajaši v petek zmagal/bil drugi/bil tretji, Geiger pa bi bil tretji ali slabši/peti ali slabši/deseti ali slabši, bi si Japonec v petek že zagotovil veliki kristalni globus.

Timi Zajc je s Kraftom vodilni v seštevku poletov. Avstrijec že ima dva mala globusa, Zajc je bil najvišje v seštevku poletov drugi. Foto: Sportida

Zajc s Kraftom v vodstvu za mali kristalni globus

Na petkovi in nedeljski tekmi se bo odvila tudi bitka za mali kristalni globus v poletih. Trenutno sta skupaj v vodstvu Timi Zajc in Kraft (160 točk). Kraft že ima dva mala globusa (sezona 2016/17 in 2019/20), medtem ko je bil Zajc najvišje v razvrstitvi poletov v sezoni 2019/20, ko ga je na koncu Avstrijec prehitel za 20 točk.

Trenutno je na tretjem mestu v poletih Žiga Jelar (130), četrti pa Piotr Zyla (125). Anže Lanišek in Kobajaši na petem mestu s 66 točkami zaostajata že skoraj sto točk.

V boju za zmago v pokalu narodov najbolje kaže Avstrijcem. Foto: Guliverimage

V pokalu narodov najbolje kaže Avstrijcem

Prav tako bo v Planici potekal boj za skupno zmago v pokalu narodov. V tem za zdaj najbolje kaže Avstrijcem (5.283 točk), drugi Nemci zaostajajo 178 točk (5.105), tretji so Norvežani (4.809), na četrtem pa Slovenci (4.744), ki se bodo borili za skok na tretje mesto.

Tekmovalni del planiškega praznika se bo začel v četrtek, ob 11. uri bodo kvalifikacije za petkovo posamično tekmo. Ta bo na sporedu ob 14. uri. V soboto ob 10. uri bo sledila ekipna tekma, v nedeljo ob 10. uri pa bo še zadnja posamična tekma sezone.