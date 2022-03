"To je naša droga"

Za slovenskim skakalcem Timijem Zajcem je sezona, ki je ni pričakoval. V dobrem smislu. Štiri medalje, od tega dve olimpijski, so njegov vrhunec. A se mu nasmiha še ena lovorika. Na Letalnici bratov Gorišek lahko poleti do malega kristalnega globusa v razvrstitvi poletov. Spregovoril je o težkih trenutkih, ki jih je v zadnjem letu preživljal, in o vzrokih za to, da sta sledila napredek in vnovični preboj med najboljše.

Po planiški kalvariji konec decembra 2020 je Timi Zajc eno sezono iskal priključek do najboljših. Preživljal je težke trenutke, a je vztrajal in verjel v to, kar sta se dogovorila z glavnim trenerjem Robertom Hrgoto. Priznava, da pred sezono ni pričakoval, da bo imel po koncu le-te v vitrini dve olimpijski medalji (zlato s tekme mešanih ekip in srebrno moštveno) in dve s svetovnega prvenstva v poletih (posamično srebrno in zlato na ekipni tekmi).

V skupnem seštevku je deseti najboljši, za zaključek sezone pa je še v igri za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Skupaj s Stefanom Kraftom imata po dveh tekmah v Oberstdorfu enak izkupiček, 30 točk pa za njima zaostaja Žiga Jelar. Glede morebitne nove letošnje lovorike si ne beli glave. V Planici bi rad v prvi vrsti letel daleč in morebiti podrl osebni rekord, ki znaša 245 metrov. Do rekordne daljave je poletel letos v Vikersundu.

Timi, za vami je izvrstna sezona. Koliko zadovoljstva vam je prinesla?

Ni mi treba veliko poudarjati, kako vesel sem. Odlično se je izšlo. Od Vikersunda naprej vse teče kot po maslu. Lahko se mi le smeji.

Ali ste pred sezono pričakovali, da bo to za vas zlata zima, potem ko ste preteklo končali šele na 46. mestu?

Pred sezono niti pomislil nisem na kaj takega. Želel sem le, da bi kaj steklo. Da bi bil med deset v svetovnem pokalu. Da bi skakal med točke. Po novoletni turneji se je dobro odprlo. Presenetil sem tudi sebe.

Kako velika je za vas ta zmaga, da ste premagali težke trenutke, ki so bili prisotni?

Zelo lepo je, da dobiš potrditev. Da še znaš. Da je v meni moč za zmago. Zelo sem bil vesel, da se je vse ujelo. Dokaz, da smo dobro delali. Dobili smo potrditev. Šlo je v pravo smer.

Srebrna medalja na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu ima zanj posebno težo. Foto: Sportida

Kako težki so bili ti neprijetni časi?

Zelo težko je bilo. Najtežje je bilo čez poletje, ker sem bil dobro pripravljen, na treningu vrhunsko skakal, na tekmah pa se ni izšlo. Najpomembnejše je bilo, da sem zaupal Robiju (trener Robert Hrgota, op. a.) in on meni. Da sem bil dovolj potrpežljiv in se pri sebi zavedal, da se bo enkrat izšlo. Težko obdobje je bilo. Na treningu je "štimalo", na tekmah ne. A sem imel v sebi veliko željo, motivacijo, da se nisem predajal. Verjel sem v napredek.

Kar štiri medalje sta osvojili. Kakšno zadovoljstvo vam predstavljajo?

Lepo je, da se je letos izšlo, ker je bila olimpijska sezona.

Katera vam največ pomeni?

Kaj pa vem … Vse so lepe, morda posamična v Vikersundu, ker sem do nje sam skočil. Morda mi je ta najbolj pri srcu.

Obojestransko zaupanje med Timijem Zajcem in trenerjem Robertom Hrgoto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Verjetno je v vašem telesu prisotnega veliko adrenalina, ker ste v dobrem naletu in vam uspevajo dobri skoki ter poleti?

Na prost dan ga ni (smeh, op. a.) (pogovor je bil v sredo, op. a.). Ko greš leteti in se zjutraj zbudiš, se v telesu začne dogajati. Dokler ne prideš v sobo zvečer, je vseskozi polno adrenalina.

Sploh, ker se v sebi zavedate, da lahko letite daleč. In to je na letalnicah najpomembnejše ter skakalcu prinaša dodatno zadoščenje.

To je tisti čar, ker veš, da boš letel zelo daleč, če boš naredil v redu skok in bodo še razmere kolikor toliko dobre. To te vleče naprej in si želiš, da bi ta občutek čim prej spet doživel. To je naša droga.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj si želite od letenja na Letalnici bratov Gorišek v Planici?

Ne gledam z rezultatskega vidika, si pa želim, da bi po vsakem skoku dvignil roke v zrak, se poveselil in letel dlje, kot sem do zdaj.

Torej bi radi preleteli svojo daljavo 245 metrov?

Da.

V igri je še mali kristalni globus. Osnova pred začetkom Planice je pravšnja. Skupaj s Stefanom Kraftom imata na prvem mestu enako število točk.

Želja je, a ne bom o tem razmišljal. Vsega se bom lotil tako kot do zdaj. Ne bom imel velikih pričakovanj. Osredotočil se bom na skoke. Če mi je naklonjen, ga bom imel, če ne, ne.