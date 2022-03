Pravljičen dan v Planici z le eno napako #video

V četrtek je bilo v Planici pravljično. Sonce je žarelo, da so se bunde hitro znašle v rokah. Več kot 13 tisoč ljubiteljev poletov je prišlo na svoj račun. Čeprav je večina (naj)mlajših nadebudnežev zaradi višjih sil ostala brez ogleda kvalifikacij, jim to ni pokvarilo dneva. Planico so zapuščali s prekrasnimi spomini in komaj čakali, da jih delijo s starši in najbližjimi. Na poti smo spremljali šolarje iz Trzina.

Nebo je bilo brez oblačka, v dolini pod Poncami so vladale že skoraj poletne, ne zgolj spomladanske razmere. Mladi gledalci, že tradicionalno osrednji gostje četrtkovega dogajanja v Planici, so lahko uživali. Opremljeni so bili z zastavami, transparenti, dobro voljo ter ogromnim odmerkom občudovanja do junakov, ki so leteli daleč, skoraj do dna letalnice bratov Gorišek. Žal pa jim je narava preprečila največjo poslastico dneva. Ostali so brez ogleda kvalifikacij. Narava je bila žal močnejša, sneg je postal premehak, varnost skakalcev pa ostaja na prvem mestu.

Fotogalerija mladih navijačev v Planici, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 33 2 / 33 3 / 33 4 / 33 5 / 33 6 / 33 7 / 33 8 / 33 9 / 33 10 / 33 11 / 33 12 / 33 13 / 33 14 / 33 15 / 33 16 / 33 17 / 33 18 / 33 19 / 33 20 / 33 21 / 33 22 / 33 23 / 33 24 / 33 25 / 33 26 / 33 27 / 33 28 / 33 29 / 33 30 / 33 31 / 33 32 / 33 33 / 33

Otroci so težko sprejeli, da si ne bodo mogli ogledati kvalifikacij, na katerih bi šlo zares, a jih je po drugi strani v boljšo voljo spravil občutek zadovoljstva po prekrasnem dnevu. Nekateri šolarji so ga izkoristili tudi za pohod v bližnji Tamar, tako da se je četrtek prelevil v pravcato sončno gorenjsko pravljico. To je bil spektakel z le eno napako.

Kdo je najboljši? Peter Zajc!

Četrtkov spektakel je (vsaj v dopoldanskem terminu) spremljalo 13 tisoč gledalcev. Foto: Grega Valančič/Sportida V Planici je četrtkovo dogajanje spremljalo 13 tisoč gledalcev. S pomočjo projekta Otroci Triglava v Planici so prevladovali najmlajši, ki so kar tekmovali v tem, kdo bo glasneje pozdravil slovenske skakalne junake. Četrtek je v planiškem večdnevnem spektaklu že tradicionalno namenjen temu, da tribune napolnijo (naj)mlajši ljubitelji športa. Prevladujejo šolarji.

Proti Gorenjski so se zjutraj z vseh koncev Slovenije valile kolone avtobusov. Spremljali smo tretji razred osnovne šole Trzin in se prepričali, s kakšnim navdušenjem so vstali zgodaj zjutraj in se odpravili v svetovno zibelko smučarskih poletov. Mladi obožujejo smučarske orle. "Peter Zajc," se je glasil odgovor mladega navijača na vprašanje, za koga bo v Planici stiskal pesti. Združil je Petra Prevca in Timija Zajca, uveljavljena slovenska asa. V podzavest se mu je simpatično prikradla izpeljanka, znani junak otroških risank Peter Zajec.

Zaradi narave ostali brez največjega spektakla

Ko je avtobus, prepoln dobre volje, prispel na cilj, jih je pričakala izjemna kulisa. Za otroke je četrtek v Planici dan nepozabnih doživetij. Lahko si ogledajo tekmovanje na vrhunski svetovni ravni, to je dan brez alkohola v naravi, dan druženja z vrstniki in zabave z nastopom slovenskih glasbenikov.

V četrtek v dolini pod Poncami ni manjkalo slovenskih zastav. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mladi šolarji iz Trzina so si tako ogledali del treninga, prejeli kape in malico, ki jih je navdušila. Prejeli so hot dog, krof, banano, čaj in sok, obenem pa z izjemnim pogledom na letalnico občudovali najboljše smučarske letalce. Ob prijetnem božanju sončnih žarkov so jo mahnili na pohod proti Tamarju, ko pa so se vrnili v planiški vrvež, se je ravno obetal vrhunec dneva, kvalifikacije za tekmo. Žal pa je takrat narava zaradi višjih temperatur zahtevala krut davek. Prireditelji so morali prekiniti trening, kvalifikacije pa z 11. ure prestaviti na popoldanski termin.

Tretji razred OŠ Trzin je užival v planiškem soncu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Večina šolarjev je morala zaradi tega žal zapustiti prizorišče, že do 12. ure je tako odšlo štiri tisoč mladih gledalcev. Trzinci so si ogledali še koncert skupine Jokerout, nato pa se ob 13. uri odpravili domov. Ujeli smo jih tik pred vkrcavanjem na avtobus. Bili so že utrujeni, tudi malce razočarani, ker si niso mogli ogledati kvalifikacij, vseeno pa je prevladovala dobra volja. To je bil četrtek, kot bi ga lahko le sanjali. Sonce, športni spektakel, bogata malica, pohod in obilica užitkov. To je bil spektakel z le eno napako.

Fotogalerija dogajanja v Planici v četrtek, foto Grega Valančič/Sportida:

1 / 57 2 / 57 3 / 57 4 / 57 5 / 57 6 / 57 7 / 57 8 / 57 9 / 57 10 / 57 11 / 57 12 / 57 13 / 57 14 / 57 15 / 57 16 / 57 17 / 57 18 / 57 19 / 57 20 / 57 21 / 57 22 / 57 23 / 57 24 / 57 25 / 57 26 / 57 27 / 57 28 / 57 29 / 57 30 / 57 31 / 57 32 / 57 33 / 57 34 / 57 35 / 57 36 / 57 37 / 57 38 / 57 39 / 57 40 / 57 41 / 57 42 / 57 43 / 57 44 / 57 45 / 57 46 / 57 47 / 57 48 / 57 49 / 57 50 / 57 51 / 57 52 / 57 53 / 57 54 / 57 55 / 57 56 / 57 57 / 57

Otroci Triglava v Planici V četrtek je bilo v Planici čutiti imenitno energijo in bučno podporo mladih navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida Namen akcije Otroci Triglava v Planici je, da lahko prav vsi otroci doživijo planiški spektakel, ne glede na (socialno) okolje, iz katerega prihajajo. S tem jih Zavarovalnica Triglav navdušuje za šport in zdrav način življenja ter jim omogoča brezskrben dan v naravi, ki jim ostane v trajnem spominu. Z akcijo Otroci Triglava v Planici je leta 2022 na športni spektakel pripeljala več kot štiri tisoč oseb, med katerimi je več kot 3.770 otrok in njihovih spremljevalcev ter tudi več velikih družin in oseb s posebnimi potrebami. Oglede poskusnih serij in kvalifikacij smučarskih poletov omogoča otrokom iz različnih socialnih okolij že vse od leta 1979, v tem času pa je v Planico popeljala že več kot sto tisoč ljudi!

Najboljša malica, kar si jo lahko predstavljaš

Razredničarka tretjega razreda OŠ Trzin Petra Mušič bi se z navdušenjem udeležila četrtkovega spektakla v Planici tudi prihodnje leto. Foto: Grega Valančič/Sportida "Bilo je nepozabno. Že pred odhodom so učenci pred šolo glasno navijali, bili vznemirjeni na avtobusu, ko pa smo jim naredili še tatuje in razdelili kapice, je dogajanje doseglo vrhunec. Imeli smo najboljšo malico, s pogledom na letalnico in polete naših skakalcev," nam je zaupala razredničarka Petra Mušič. Priznala je, da je bilo učencem težko razložiti, da si ne bodo mogli ogledati kvalifikacij, a je čudovit dan odpravil tudi to pomanjkljivost.

"Zelo smo se zabavali na skokih," je priznala Hana, njena sošolka Klara, obe sta stari osem let, pa je dodala, da je bilo zabavno gledati letalce. "Tudi hodili smo veliko, tako da sva kar utrujeni. Bili sva kar lačni in sva veliko jedli"," je bila Klara navdušena nad malico, ki jih je pričakala v dolini pod Poncami, Hana pa je dodala, da srčno upa, da se bo še kdaj vrnila v Planico.

"Komaj čakam, da vse povem svoji družini," je dodala njuna sošolka Isa, ki sta ji bila najbolj všeč nastopa Petra Prevca in Timija Zajca. Njen sošolec David pa ni skrival navdušenja nad pogumom letalcev: "Zelo dobro so skakali na velikanki. So pravi junaki. Sam si ne bi upal tako skočiti," je dejal in dodal, da je glasno navijal. Pri tem ni bil osamljen.

"Lepo je bilo. Šli smo na zelo dolg pohod. Bilo je tako toplo, da nam ni bilo treba nositi bund. Izmed skakalcev me je najbolj navdušil Peter Prevc," nam je zaupala Mila, tretješolka iz Trzina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Glasno so navijali vsi, ne le njegov razred, ampak 13 tisoč gledalcev, ki so zaznamovali četrtek s prekrasnim vzdušjem. Tribune so bile polne, le višja sila jim je preprečila, da so se morali še pred 15. uro, ko so se začele kvalifikacije, vrniti domov. A še zdaleč se niso vrnili s praznimi občutki. Ostali so jim prekrasni spomini, občutili so dušo Planice, ki navdušuje mlado in staro že celo večnost in si je v svetu ustvarila status priljubljenega športnega fenomena. V petek, soboto in nedeljo jo bodo občutili še drugi.