Za 20-letnega slovenskega skakalca Timoteja Jegliča se je sredin preizkusil Letalnice bratov Gorišek končal z grdim padcem. Na pregledu v bolnišnici so ugotovili, da ima zlomljeno ledveno vretence in mezinec na roki.

Ko se je Timotej Jeglič v sredo odrinil z zaletne smučine Letalnice bratov Gorišek, ni dobil zračne podpore pod smuči, zato je bilo takoj jasno, da je padec neizbežen. Naredil je praktično salto in padel. Drsel je po doskočišču planiške velikanke in se zaustavil šele ob dnu.

Vseskozi je bil pri zavesti, vendar je bilo videti, da je v bolečinah. Sprva so govorili, da čuti bolečino v predelu križa. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico na Jesenice, kjer so ugotovili, da ima zlomljeno ledveno vretence in mezinec na roki.

Pozitivna novica je ta, da je bolnišnico že zapustil, čez 14 dni pa ga čaka kontrola.