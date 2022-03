Enemu na čelo, drugemu na bankovec za pet evrov!

Slovenski junak uvodnega dneva Planice je Anže Lanišek. Ljubljančan je bil najboljši v kvalifikacijah, ki so potekale v popoldanskem terminu. Zelo mu je bilo žal, ker si njegovega nastopa niso mogli ogledati šolarji. Zato se je mladim oboževalcem, ko so bili še prisotni v Planici, dopoldan še toliko bolj posvetil. Enemu izmed njih se je podpisal na čelo, drugemu celo na bankovec za pet evrov. Za zmago v kvalifikacijah je prejel mikavno denarno nagrado, ki mu bo prišla zelo prav za počitnice.

Če se dan pozna po jutru, diši v Planici po novem velikem uspehu slovenskih smučarskih letalcev. V petek so blesteli v kvalifikacijah. Na tekmo se je uvrstilo kar deset od 13 slovenskih tekmovalcev. Tako bo v petek, ko se bo začela tekma ob 14. uri, vsak četrti finalist je varovanec Roberta Hrgote. Domači ljubitelji smučarskih poletov bodo tako imeli resnično kaj videti. Kar pet Slovencev je bilo v kvalifikacijah uvrščenih med prvih deset, vključno z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem kot najboljšima!

Tudi lani so visele zastave, a ...

Enemu izmed mladih navijačev ... Foto: Grega Valančič/Sportida ''Videli smo, kako se je začel dan. 'Špura' ni najbolje stekla, a so potem prestavili kvalifikacije. Takrat sem si vzel čas za navijače, otroke, potem pa odšel v hotel in malo zaspal. Pomembno je, da nisem nato zaspal na skakalnici,'' se je smejalo 25-letnemu zmagovalcu kvalifikacij. Ko je stopil do mladih občudovalcev, je naletel tudi na dve nenavadni želji. Enemu navijaču se je podpisal na čelo, drugemu pa na bankovec za pet evrov!

Član SSK Mengeš ima v tej sezoni, če odštejemo svojevrstno smolo, tudi posledico ogromne konkurence v slovenski zasedbi na olimpijskih igrah v Pekingu, veliko razlogov za zadovoljstvo. Nedavno je v Vikersundu, kjer je z rojaki osvojil ekipni naslov svetovnega prvaka, poletel 240 metrov in postavil osebni rekord. Sezona, v kateri je prvič stal na najvišji stopnički (konec novembra 2021 v Kuusamu), bi se lahko končala z imenitnimi uvrstitvami v Planici, pred domačim občinstvom, ki ga je v zadnjih letih, ko so veljali strogi epidemiološki ukrepi, tako pogrešal.

... se je na njegovo željo podpisal kar na čelo! Foto: Grega Valančič/Sportida

''Saj so tudi lani na drogovih visele zastave, a bolj so pomembne tiste, ki jih držijo navijači. Ko sem se spustil na rampi, sem slišal navijače. Bilo je super. Navijači nam dajo kakšen dodaten meter. Zato nam je bilo vsem škoda, ker so kvalifikacije popoldan potekale brez prisotnosti šolarjev. To je pač njihov del športnega dneva in se jim zadeve zaključijo prej,'' bi zmagovalec kvalifikacij raje videl, da bi lahko skakal v kvalifikacijah pred tako številčnim občinstvom, kot ga je doživel dopoldan. Takrat je bilo v Planici 13 tisoč zelo glasnih gledalcev.

Vesel denarne nagrade, še bolj se je razveselil čokolade

Po četrtkovi zmagi v kvalifikacijah ni skrival zadovoljstva. Foto: Grega Valančič/Sportida Na letalnico bratov Gorišek je zelo navezan. Pred osmimi leti je v Planici debitiral na tekmah svetovnega pokala, zdaj pa spada med osrednje favorite za zmago. V kvalifikacijah je poletel 233 metrov in osvojil prvo mesto. S tem mu je pripadla mikavna denarna nagrada, zaslužil je 4.866 evrov oziroma pet tisoč švicarskih frankov. ''To je lepa nagrada, prišla bo prav za lep dopust. Destinacija? Kanarski otoki. Sem se pa bolj razveselil čokolade,'' je spregovoril o še drugi nagradi, kateri se bo lahko posvetil takrat, ko mu ne bo več potrebno tako striktno paziti na telesno težo. Po koncu sezone, do katere ga loči le še nekaj dni. Lanišek je namreč prejel tudi zelo mikavno in sladko nagrado Gorenjke.

V njegovih rokah se je znašla velikanska, kar sedemkilogramska čokolada z lešniki, ki jo v Planici že tradicionalno prejmejo zmagovalci tekem (in kvalifikacij). Čokolade se bo zagotovo razveselil tudi Anžetov 3-letni sin Ian Luka. Njegov oče ga je včeraj peljal na vrh letalnice. ''Da vidi, kako zgleda. Stopil je kak korak nazaj in bil zadovoljen,'' je popeljal sina visoko nad dolino pod Poncami, kjer se bo ta konec tedna potegoval za stopničke.

Zajc bo mirno spal, Prevcu žal za otroke Peter Prevc je dopoldan podelil ogromno kartic s podpisi. Foto: Grega Valančič/Sportida "Zadovoljen sem. Dva poleta, bila sta uspešna in dajeta mirnost za nadaljevanje," je dan povzel Peter Prevc, ki mu je bilo žal, da mladi navijači nismo mogli spremljati kvalifikacij, saj so bile le-te zaradi težav z zaletno smučino prestavljene: "Kar malce slabo vest sem imel, da je vse skupaj tako hitro odpadlo. Ko sem prišel pogledati prvi trening skok slovenske nacionalne ekipe, so mi šle ob pogledu na vse navijače kar dlake pokonci. Nato mi je bilo hudo, ker so morali otroci tako hitro domov." Veliko zadovoljstva je imel tudi Timi Zajc, ki se bori za mali kristalni globus. Pred zadnjima tekmama ima skupaj s Stefanom Kraftom na prvem mestu enako število točk. "Dan smo preživeli. Zjutraj smo imeli veliko težav s smučino, veliko je bilo čakanja, sam sem naredil povprečna skoka. Z obema sem bil zraven. Danes grem lahko mirno spati, jutri gre zares." V igri za naslov najboljšega v poletih v svetovnem pokalu je tudi Žiga Jelar, ki je tako opisal četrtkov dan: "Prvi skok ni bil drzen, ampak kar malce predrzen. Pri preletu mi je levo smučko vzelo. Pri drugem sem šel z nekaj rezerve, ampak kljub vsemu osvojil deseto mesto. Mislim, da je to zelo lep rezultat. Tudi metri so bili dobri. Vidi se, da je letalska forma in me to zelo veseli."

Ni bilo tako hudo kot pri Hörlu

Četrtek se je začel stresno, zlasti za prireditelje in Jana Hörla. Treningi so bili prekinjeni, kvalifikacije pa prestavljene za štiri ure. ''Že na treningu je kar cukalo. Že z rampe ni bilo idealno, a se je še vendarle dalo skakati. Ni bilo tako hudo, kot pri Hörlu,'' je Lanišek omenil ponesrečen polet Avstrijca, ki je imel ogromne težave z zaletno smučino in premehko podlago.

Četrtkovo druženje z otroki v Planici, foto Grega Valančič/Sportida:

Popoldan, ko se je naspal v hotelu, se je Lanišek počutil dobro. ''Ko sem prišel na skakalnico, sem vedel, kaj moram narediti. Oddelati zadevo tako, kot je treba,'' je bil zadovoljen s poletom, zlasti s prehodom, tistim, kar mu je manjkalo do večjega uspeha v nedeljo v Oberstdorfu. ''Takoj sem vedel, da bo to dober skok. Če bi se še malo umirilo, bi šel lahko še dlje. A ne glede na vse sem zelo zadovoljen s poletom,'' je ''Žaba'', kot ga kličejo prijatelji, vesel, da se je v četrtek izšlo vse po njegovih načrtih. Žal mu je le za šolarje …