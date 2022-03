To bo nekaj posebnega. Planica že tako ponuja edinstveno izkušnjo športnega spektakla, prihodnje leto, med 21. februarjem in 5. marcem 2023, pa bo prestopila prag nove, še višje dimenzije. Gostila bo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Uresničila se bo dolgoletna želja, ljubitelji športa v Sloveniji bodo prišli na svoj račun. O tem so spregovorili tudi največji slovenski športni asi.

Planica velja za največji slovenski športni praznik. Vedno je očarala z lepoto, tradicijo, strastjo ljubiteljev smučarskih poletov, iskricami navdušenja v očeh, ko so lovci na rekorde podirali mejnike. Zgolj v Planici je padlo več kot 40 svetovnih rekordov, ki jih je v zibelki smučarskih poletov bučno pozdravljalo več deset tisoč navijačev. Ne le slovenskih, ampak tudi tujih. V Planici so neustrašni skakalci prvič prebili magično mejo sto metrov. Pozneje še dvakratno, 200 metrov. Pisala se je zgodovina.

Vadbeno središče za vse

Planica je postala raj tako za vrhunske športnike kot tudi rekreativce. Foto: Sportida Ko se je športna infrastruktura z leti starala, udobja tekmovalcev in gledalcev pa je bilo vedno manj, je želja, da bi planiške športne bisere odeli v novo preobleko, postala malodane nuja. Po prenovi je Planica, vajena inovacij in razvoja, zažarela v novi luči.

Nordijski center Planica ponuja marsikaj, več kot le letalnico bratov Gorišek. Postal je vadbeno središče za več reprezentanc in regijskih športnih klubov. In to v vseh letnih časih. Zdaj Planica zagotavlja obilico užitkov trem športom, tudi smučarskemu teku in nordijski kombinaciji. Nordijski krog je postal sklenjen.

Zato je zavladalo nepopisno veselje, ko je kandidatura za prireditelja svetovnega prvenstva po nekaj neuspešnih poskusih končno obrodila sadove. Pogum in trud, brez katerih v dolini pod Poncami ne bi bilo tako obsežnih naložb, se je poplačal. Prihodnje leto 2023 bo tako na tem delu Gorenjske več kot posebno. Planica bo prvič gostila največji festival nordijskih športov, na katerem se bodo delila odličja svetovnega leska. V središču pozornosti bo kar 12 tekmovalnih dni, dogajanje bo tako ali drugače spremljalo vsaj pol milijarde športnih navdušencev, vrvež majhnega kotička prelepe gorenjske doline bo odmeval po vsem svetu.

Prvi mož SZS Enzo Smrekar je ponosen, saj bo Slovenija gostila zelo odmevno športno tekmovanje. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prihodnje leto Planico čaka največji dogodek v zgodovini samostojne Slovenije. Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju bo Planico, Kranjsko Goro in Slovenijo predstavilo več kot 500 milijonom televizijskih gledalcev po vsem svetu. Postali bomo središče svetovnega športa," je ponosen predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, tudi prvi mož OK Planica.

Roglič se rad odpelje v Planico

Primož Roglič je pred leti opozarjal nase v smučarskih skokih ... Foto: Vid Ponikvar Kako o bližajočem se svetovnem prvenstvu v Planici razmišljajo nekateri izmed najboljših slovenskih športnikov? Primož Roglič, nekdanji smučarski skakalec, zdaj pa že vrsto let eden najboljših kolesarjev na svetu, nosi Planico globoko v srcu.

"Planica bo imela vedno posebno mesto v mojem življenju. Ko sem še skakal, sem prav v Planici z ekipo osvojil naslov mladinskega svetovnega prvaka. Tudi kot kolesar se rad odpeljem tja. Odkar je nastalo novo središče, še toliko raje. Skrajni čas je že bil, da tako lepa dolina gosti svetovno prvenstvo. Držim pesti, da bo vse skupaj videti tako, ko smo Slovenci navajeni – nepozabno," je dejal olimpijski prvak v kronometru in trikratni zaporedni zmagovalec Dirke po Španiji.

... nato pa je postal eden najboljših kolesarjev na svetu, kjer podobno kot njegov rojak Tadej Pogačar spada med elito. Foto: Guliver Image

Planica tako, zlasti poleti, postaja tudi raj za kolesarje. Rogličev stanovski kolega Tadej Pogačar komaj čaka na začetek nordijskega spektakla: "Prepričan sem, da bo SP v Planici pravi športni praznik. Zelo uživam, ko tekmujem na slovenskih cestah. Imeti tekmovanje takšne ravni, kot je svetovno prvenstvo na domačih tleh, je res nekaj enkratnega. Upam, da bo prvenstvo, tako kot kolesarska Dirka po Sloveniji, prineslo veliko dobrega za našo Slovenijo," je Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura in vzornik številnim mladim kolesarjem, izrazil željo, da bi si prihodnje leto z veseljem ogledal kakšno tekmo na SP v Planici. Če mu bo seveda dopuščal čas.

"Priložnost generacije za slovenske tekmovalce"

Petra Majdič komaj čaka, da bo Planica odprla vrata svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. Foto: Grega Valančič/Sportida Petra Majdič bo zagotovo tam. Zgodovinske priložnosti, ko bo v Sloveniji zbrana svetovna elita smučarskih tekov, ne namerava izpustiti iz rok. Komaj čaka, da bo stiskala pesti za domače športnike in športnice.

"To naj bo fantastično svetovno prvenstvo za nas, navijače in za tiste, ki bodo tekmovali. To je priložnost generacije za naše tekmovalce. Domač teren je prednost, poznaš ga, spodbujajo te domači. So pa tudi izzivi, kot so pričakovanja, medijski pritiski. A zagotovo je pri tem, da svetovno prvenstvo prihaja v Slovenijo, bistveno več pozitivnih stvari in to je res dobro," želi legendarna slovenska smučarska tekačica tekmovalcem ogromno sproščenosti, velikega nasmeha. Da bi lebdeli na krilih vzpona nordijskega športa pri nas. Ko ji je pred leti po dolgem obdobju uspelo pripeljati svetovni pokal na Roglo, je bil to eden izmed bolj čustvenih trenutkov v njeni karieri. Podobno bo v Planici, ko bo spremljala boje za naslov svetovnih prvakov.

Ko je Anže Kopitar v domovini, se z družino rad odpravi v Planico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Planico zelo dobro pozna tudi hokejski zvezdnik Anže Kopitar: "Planica je dolina nordijskega smučanja in skrajni čas je že bil, da gosti tudi svetovno prvenstvo v teh disciplinah. Tudi z družino se rad odpravim tja na kakšen izlet, ko smo v Sloveniji. Dolina ti ponuja veliko možnosti preživljanja prostega časa," kapetan Los Angeles Kings, dvakratni prvak lige NHL, drži pesti, da se tako slovenskim športnikom kot tudi prirediteljem prihodnje leto vse izide. Vse do te mere, da bomo lahko novinarji poročali o uspešnem prvenstvu.

"Slovenski športniki nimamo veliko takšnih priložnosti"

Janja Garnbret je lani navdušila v Tokiu, kjer je postala olimpijska prvakinja. Foto: Anže Malovrh/STA Uspehov, s katerimi razvaja slovenske športne navdušence, je že dolgo vajena Janja Garnbret, prvo ime športnega plezanja in krstna olimpijska zmagovalka.

"Svetovno prvenstvo je tekmovanje, na katerega misliš daljše obdobje in se nanj pripravljaš. Če pomislim, slovenski športniki res nimamo veliko priložnosti, da bi se za tako pomembna odličja borili na domačih tleh, zato moram priznati, da kar malce zavidam našim nordijskim smučarjem. Vem, da to sicer prinaša še dodaten pritisk, kar ni preprosto, a vsem želim, da to obrnejo v svojo prid in da jim to vlije še dodatnih moči za to, da jim uspe najboljši nastop v njihovih karierah," stiska pesti za vse in se veseli, da bo Planica v vsej lepoti, ki jo premore, končno gostila svetovno prvenstvo.

Če bo prihodnje leto ljubiteljem športnih spektaklov naklonjeno tudi zdravje in bodo pogoji omogočali obisk gledalcev, brez katerih tekme v Planici izgubljajo svojo dušo, bo torej med 21. februarjem in 5. marcem še kako veselo. Komaj čakamo!