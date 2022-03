Cene Prevc v svojem slogu: Postal sem razvajenček

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskim skakalcem Cenetom Prevcem je sezona presežkov. Na celotni poti je dobil ogromno zadoščenja in tudi pred domačimi navijači bi se rad veselil dolgih poletov. In morda dočakal najboljši konec tedna sezone, ki je bil za zdaj v Vikersundu.

Pred vstopom v sklepni del skakalne zime je Cene Prevc na devetem mestu v svetovnem pokalu. Verjetno tudi sam ni lani novembra pričakoval, da mu bo dala zima toliko zadoščenj. Predvsem je bila ključna konstantnost, ki si jo je želel. To je ena od kljukic, ki jo bo lahko naredil, ko bo po planiškem prazniku padel zastor.

"To je nekaj, zaradi česar sebe po rami potrepljam in si rečem, da mi je to dobro uspelo," je ob tem dodal srednji od bratov Prevc.

Brez krize sicer ni šlo, a se je hitro vrnil na želene tirnice. Novoletno turnejo je predčasno zapustil in že kmalu po vrnitvi v Zakopanah dal vedeti, da je šlo za lažen preplah: "Takrat je sem globoko premislil. S psihološkega vidika se mi je začelo vse podirati. Močno sem se že sestavil v Garmisch-Partenkirchnu, preden sem se odpravil domov. A smo to tako že prej zastavili. Prav je bilo, da je bilo tako. Zelo mi je pomagalo, da sem nato olimpijske igre in norveški del odpeljal, kot sem."

Vrednosti medalje se še ne zaveda najbolj

Pred odhodom na krstne olimpijske igre v Peking je dal vedeti, da bi se rad vrnil v domovino z eno od žlahtnih kovin. Skupaj s Petrom Prevcem, Timijem Zajcem in Lovrom Kosom je skočil do srebrne medalje na ekipni tekmi: "Kolikor opažam, ljudem okoli mene ta bolj pomeni. Po mojem bom začel dojemati z leti. Medalja bo nekaj, zaradi česar se me bodo spominjali tudi čez nekaj let."

V Vikersundu je poletel do osebnega rekorda 243,5 metra, doma razveseljuje slovenske navijače. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na svetovnem prvenstvu v Vikersundu je prav tako dobro letel, a priložnosti v slovenski ekipi zaradi hude konkurence ni dobil. Zato pa jo je kot predskakalec in užival. Poletel je 243,5 metra in postavil osebni rekord: "Fantastično je bilo. Najboljši konec tedna mojega življenja, ki mu je sledil najslabši konec tedna sezone. Do zdaj je bil najboljši konec tedna. Morda se že ta teden vse spremeni."

V Planici bi rad spet užival

Razpoloženje se je v tednu spremenilo v nasprotno smer, saj se mu na letalnici v Oberstdorfu ni izšlo po željah: "Katastrofa je bila, vsaj kar se tiče moje osebne ocene. Če bi bila možnost, bi že takoj odšel na naslednje prizorišče, zato se veselim poletov v Planici. Šalim se, da sem postal razvajenček. Samo, da je malce bolj strm nalet, bolj oster radij, pa se že ne znam povsem idealno pripeljati na naletno mizo. Zaradi tega je prihajalo pri odskoku do številnih napak. Z mize sem prihajal kot "stoljarov" (preveč pokončna drža, op. a.), kar pomeni, da na letalnicah že takrat zaključiš polet. Ko se enkrat obrneš čez, je prepozno. Izgubiš hitrost, višino in si že na tleh."

Nekoliko bolj je bil razpoložen že v četrtek po uradnem treningu na Letalnici bratov Gorišek, medtem ko se mu kvalifikacije niso izšle po željah. Zaletna smučina, ki je v četrtek sicer podlegla previsokim temperaturam in moči sonca, je sicer bolj po njegovem okusu, a pravi: "Idealna je. Podobno je speljana kot 120-metrska. Da se ne bom zarekel … Večino časa sem kar 'doktor' na takšnem naletu, a ne bom šel s takšno mislijo naprej, ker se lahko hitro zaletim v steno."