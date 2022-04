"Najtežji do zdaj": dan po vrnitvi zaspal na kavču

"Tako težkega relija pa še ne, dan pozneje me je doma na kavču preprosto zmanjkalo," je po reliju za SP na Hrvaškem povedal Darko Peljhan, ki je bil eden od dveh slovenskih voznikov v cilju tega zahtevnega relija. Zaznamovale so ga težke razmere, urnik dirkanja od jutra do večera in številne pasti na skoraj vsakem ovinku. "Pravi rokenrol," je dodal Aljoša Novak, sedmi med mladinci v WRC2, ki se je domov vrnil tudi s točkami za SP.

Na Hrvaškem je ta konec tedna potekal reli za svetovno prvenstvo, ki je tudi v drugi izvedbi pustil zelo dober vtis in navdušil tako z razmerami kot napetimi športnimi obračuni. Pomembno vlogo pri izvedbi relija je imelo tudi 136 slovenskih športnih funkcionarjev, sodnikov in komisarjev iz Zveze za avtošport Slovenije - AŠ2005, ki so bili nepogrešljiv člen pri izvedbi prireditve na tako visoki ravni. Reli je skupaj z organizatorji obiskal tudi predsednik AŠ2005 Rado Raspet, ki je z nami delil mnenja glede možnosti delne širitve relija na slovensko ozemlje.

Aljoša Novak je že med popisom trase ugotavljal, da bo hrvaški reli v drugi izvedbi ob spremenljivem vremenu še zahtevnejši kot lani. Foto: Gregor Pavšič

V konkurenci sta nastopili dve slovenski posadki. Aljoša Novak in Uroš Ocvirk (škoda fabia rally2) sta dirko z 20 hitrostnimi preizkušnjami (ena je zaradi goste megle odpadla) uspešno odpeljala brez večjih težav in bila po skoraj treh urah dirkanja v cilju vidno utrujena, a tudi zadovoljna. Novak je reli končal kot sedmi v razvrstitvi WRC Junior in si s tem prislužil tudi točke za svetovno prvenstvo. V razredu RC2 je bil Novak na 17. mestu, nastopilo pa je 28 posadk.

"Dirkalnik je cel in v cilju, sedmo mesto med mladinci in točke za svetovno prvenstvo pa so več, kot sem si lahko predstavljal pred štartom. Reli nam je ponudil vse od megle, blata, dežja do sonca, zato pa je tudi del svetovne elite. Celotna pot od lanske do letošnje dirke je bila dolga in je zahtevala veliko časa, prav tako je bilo treba rešiti kakšne osebne dvome, pomisleke in taka vprašanja. Toda s sovoznikom Urošem sva bila v petek zjutraj, kljub turobnemu jutru in nič prevoženim kilometrom v dežju s tem dirkalnikom, pripravljena na pravi rokenrol," je reli komentiral Novak.

Darko Peljhan (desno) in sovoznik Matej Čar sta reli za SP na Hrvaškem tudi v drugo uspešno končala. Foto: Gregor Pavšič

Peljhanov nepričakovani pokal v cilju relija. Najhitrejši štirikolesno gnani dirkalnik med neprioritetnimi vozniki. Foto: osebni arhiv

Dve mesti nižje sta reli končala Darko Peljhan in Matej Čar (škoda fabia rally2), ki sta po enem letu spet nastopila z dirkalnikom tega razreda. Peljhanu je v cilju pripadla nagrada za najvišje uvrščenega neprioritetnega voznika s štirikolesno gnanim avtomobilom.

"Lahko rečem, da tako izmučen po dirki že dolgo ali pa še nikoli nisem bil. Dan po reliju me je preprosto pobralo in sem popoldne prespal. Bila je res zahtevna dirka, in to tako fizično kot psihično. Skoraj ves dan smo bili v dirkalnikih, zelo zgodaj smo vstajali, praktično vsak ovinek pa je grozil s pastmi popeskane oziroma blatne ceste. Ta reli bi lahko primerjal s svojim nastopom na reliju Monte Carlo leta 1995, a takrat sem bil seveda veliko mlajši," je po reliju povedal Peljhan.

Dosežki povezani tudi z visokimi stroški

Obžaloval je dejstvo, da je tik pred relijem izgubil podporo večjega pokrovitelja in moral tudi zato paziti na morebitne večje poškodbe dirkalnega avtomobila. Odpovedati se je moral tudi posebnemu tekmovalnemu gorivu, z navadnim bencinom pa je imel njegov dirkalnik iz moštva RB Motorsport nekoliko manj moči. V cilju napornega relija je Peljhan za Novakom zaostal dve mesti oziroma dobrih šest minut.

Oba naša predstavnika sta imela sicer visoke zaostanke, ki pa so bili glede na prevožene kilometre pričakovani. Novak je na zadnjem reliju vozil lani jeseni, Peljhan pa je v dirkalniku rally2 sedel prvič po enem letu.

Cilj v Zagrebu je videl tudi sovoznik Vili Ošlaj, aktualni državni prvak med sovozniki, ki je zadnji hip prisedel k Hrvatu Janu Pokosu (ford fiesta rally4). V razvrstitvi RC4 sta bila v cilju sedma.